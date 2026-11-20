Президент Дональд Трамп заявив, що США "не дозволять" Ірану створити "брудну бомбу" та попередив: його адміністрація дізнається, якщо Тегеран займеться цим.

Про це він сказав під час пресконференції, передає "Європейська правда".

Трамп заявив 20 листопада, що "ходять чутки", що Іран створює "брудну бомбу".

"Ми багато знаємо про те, що відбувається в Ірані. Ми знаємо все, що вони кажуть. Ми знаємо, хто вони і де вони. Ми про це дізнаємося. Ми цього не допустимо", – наголосив він.

Нещодавно ЗМІ оприлюднили розвідувальні дані США, які свідчать про те, що Іран начебто розробляє плани із завдання ударів по високопосадовцях адміністрації Трампа шляхом підриву "брудної бомби" або застосування хімічної зброї у Вашингтоні.

Тоді Трамп заявив, що влада перевіряє, чи має Іран якісь плани щодо нападу на Вашингтон.