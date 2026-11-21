Сполучені Штати у п’ятницю оголосили санкції проти ключових "нафтових довірених осіб", на яких Іран покладається для забезпечення продажу нафти за кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства фінансів США.

До санкційного списку потрапили четверо громадян Ірану. Серед них – Мохаммад Джавад Баванд, колишній офіцер розвідки Корпусу вартових Ісламської революції та Маджид Тадж, брат Мехді Таджа, президента Іранської федерації футболу.

За даними Міністерства фінансів, вони збирали кошти від незаконного продажу нафти, залишаючи частину виторгу для особистих цілей, а також допомагаючи фінансувати військову та регіональну діяльність режиму.

Також санкції запровадили проти Мохаммадхоссейна Серваті, сина бригадного генерала КВІР. Він обіймав керівні посади в підставних компаніях, яка виступала посередником та отримувала партії іранської нафти для постачання на китайські нафтопереробні заводи.

Під санкції потрапив і Моджтаба Арабнеджад, син підсанкційного бізнесмена та генерального директора іранської авіакомпанії Mahan Air, Хаміда Арабнеджада. Використовуючи свої родинні зв’язки та особливі контакти з Корпусом вартових ісламської революції, Моджтаба брав участь у закупівлі авіаційних запчастин для Mahan Air та постачанні зброї для іранських збройних сил під прикриттям сільськогосподарських компаній.

Як і інші особи, включені до списку, Моджтаба керував продажем нафти від імені іранського режиму, доходи від якого йшли на підтримку авіакомпанії його батька.

Днями американський президент Дональд Трамп заявив, що США "побачать, що буде" у конфлікті з Іраном після 1 січня.

ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп останніми днями заявив високопосадовцям своєї адміністрації, що може утриматися від ударів по Ірану, якщо з боку Тегерана або підтримуваних Іраном єменських хуситів не буде нових провокацій.

Понад 70% американців хочуть, щоб новий Конгрес вжив заходів для припинення війни з Іраном.