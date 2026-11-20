В Австрії вважають, що президент Європейської Ради Антоніу Кошта повинен здійснити радикальні скорочення довгострокового бюджету ЄС для того, щоб Відень на нього погодився.

Про це пише Rapporteur, повідомляє "Європейська правда".

Про те, що Євросоюзу повинен скоротити бюджет заявила австрійська міністерка у справах Європи Клавдія Бауер. За її словами, Австрія вимагає скорочення на кілька сотень мільярдів євро.

"Визначення пріоритетів, звісно, також означає прийняття політично незручних рішень", – сказала Клаудія Бауер, додавши, що просто взяти наявний бюджет і збільшити видатки для покриття нових сфер не спрацює.

Антоніу Кошта представить новий компромісний бюджет 21 листопада. І, разом з тим, зіткнеться зі складним завданням – домогтися угоди між 27 столицями країн ЄС, які висувають суперечливі вимоги, вважає видання.

Очолювана Німеччиною група країн, до якої входить Австрія, вимагає значних скорочень видатків, тоді як група з 17 країн відкидає будь-які скорочення.

Хоча Австрія прагне забезпечити достатнє фінансування сільського господарства та регіональних витрат на згуртованість, Відень вимагає скорочень в інших сферах у запропонованому Європейською комісією бюджеті на 2028–2034 роки, який становить майже 2 трлн євро.

Щоб знайти компроміс, Кошта має запропонувати скорочення витрат у всіх сферах, зазначила міністерка. Зокрема – у сфері адміністративних витрат та витрат на політику розвитку.

Нагадаємо, 10 жовтня Ірландія, яка головує у Раді ЄС, представила новий компромісний проєкт багаторічного бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки обсягом близько 1,83 трлн євро, що приблизно на 30% більше за чинний семирічний бюджет блоку.

Як повідомляла "Європейська правда", у вересні 2026 року лідери цих шести країн направили прем'єр-міністру Ірландії, яка головує в ЄС, Міхолу Мартіну та президенту Європейської ради Антоніу Кошті спільного листа з вимогою скоротити новий семирічний бюджет ЄС на кілька сотень мільярдів євро.