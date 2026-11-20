У п’ятницю, 20 листопада, Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Росії через атаку РФ на українську столицю.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Як зазначається, представники МЗС висловили рішуче засудження масштабних ракетних та безпілотних атак Росії на Київ, що відбулися останніми днями.

Також вони поінформували тимчасового повіреного про рішення уряду закрити всі наземні прикордонні переходи між Естонією та Росією з 1 грудня.

"Путін продовжує систематично атакувати українські міста, інфраструктуру та людей", – заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

Він наголосив, що доки Росія не припинить свою агресію та не візьме на себе відповідальність за свої дії – "зусилля мають бути зосереджені на двох цілях: чиненні тиску на Росію та наданні всебічної підтримки Україні".

Нагадаємо, 20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинений 1 грудня. Рух зупинять на всіх прикордонних пунктах пропуску: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа та Саатсе.

Таке рішення ухвалили після того, як російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.

У Росії погрожують "вжити заходів для захисту своїх інтересів" у разі закриття кордону з Естонією.