Президент США Дональд Трамп не сказав, які гарантії безпеки Вашингтон готовий надати Україні, бо вважає, що спершу потрібно "укласти угоду".

Про це він сказав під час пресконференції 20 листопада, цитує "Європейська правда".

У Трампа запитали, які гарантії безпеки американці готові надати Україні.

На це Трамп заявив, що "не знає", а також сказав, що "не хоче" зараз говорити про це.

"Я не хочу говорити про гарантії безпеки, тому що спочатку нам потрібно досягти домовленості. Коли ми матимемо угоду, ми долучимося до цього процесу", – сказав американський президент.

На цій пресконференції американський президент заявив, що очільник Кремля запевняв його, що хоче завершити війну з Україною дипломатичним шляхом, а також сказав, що Путіну "зараз доводиться нелегко" через війну, яку він розпочав проти України.

Варто зауважити, що напередодні спецпредставник Трампа Джаред Кушнер заявив, що США вдалося домогтися від РФ готовності розглядати концепцію, за якою будь-яка угода про гарантії безпеки для України ґрунтуватиметься на механізмі, подібному до 5-ї статті НАТО.

Втім, президент Володимир Зеленський заявив, що він не впевнений, що в України та США однакове бачення того, що стоїть за фразою "гарантії безпеки як у статті 5 НАТО".