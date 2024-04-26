Німеччина та Франція затвердили план спільної розробки "танка майбутнього"

Міністри оборони Німеччини та Франції Борис Пісторіус і Себастьєн Лекорню під час церемонії в Парижі 26 квітня затвердили плани спільної розробки бойового танка наступного покоління зі штучним інтелектом і лазерними технологіями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

У Парижі Лекорню і Пісторіус підписали меморандум про взаєморозуміння, який закріплює рівноправний розподіл промислового виробництва танка MGSC ("Основна бойова система наземного базування").

"Це не танк майбутнього, а майбутнє танка", – прокоментував французький міністр.

Реклама:

MGSC складатиметься із системи пілотованих і безпілотних машин, а також використовуватиме штучний інтелект і лазерні технології. Меморандум визначає виробників, які відповідатимуть за ключові компоненти танкових систем, зокрема платформи, башти і гармати.

Пісторіус заявив журналістам, що Париж і Берлін хочуть укласти контракти вже до кінця 2024 року, "що є дуже амбітним завданням". Він також допустив, що до проєкту MGSC можуть долучитись інші країни.

Раніше Лекорню і Пісторіус повідомили про домовленість щодо розподілу навантаження на промисловість у виробництві нового покоління танків MGCS, які у майбутньому мають замінити французькі Leclerc і німецькі Leopard.

Німеччина також бере участь у спільному проєкті створення винищувача FCAS з Францією та Іспанією.

Країни у 2022 році досягли домовленості про початок наступного етапу розробки FCAS – найбільшого в Європі оборонного проєкту з орієнтовною вартістю понад 100 мільярдів євро.