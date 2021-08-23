Путь к деоккупациии: русский перевод решения Крымской платформы

Действующая грузинская власть давно сотрудничает с пропутинскими группировками, которые финансируются из России.
Георгий Канделаки
грузинский оппозиционный политик, партия "Европейская Грузия",
экс-депутат парламента и член Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2008-2020 годах
В Киеве соберутся президенты, премьер-министры, министры иностранных дел и обороны, депутаты и эксперты из более чем 40 стран (укр.).
Рустем Умеров
народный депутат, фракция "Голос", сопредседатель межфракционного объединения "Крымская платформа"
Проект ЕС по поддержке управления государственными финансами работает в Украине уже два года. И вот первые результаты нашего сотрудничества (укр.)
Юргита Домейкиене
руководитель Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM)
Если белорусский след будет доказан, смерть Шишова должна стать для Лукашенко персональным "делом Скрипаля" (укр.)
Дмитрий Соломчук
народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"
Мы должны не только точно установить, причастны ли спецслужбы к этой смерти, но и чьи это спецслужбы...
Богдан Яременко
Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"
глава правления организации "Майдан закордонних справ"
Проблемы украинского экспорта на рынке Беларуси вызваны не политическими санкциями, а преференциями отечественным автопроизводителям (укр.)
Александр Балдынюк
президент ассоциации "Укркондпром"
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Сделка вокруг "Северного потока-2" вызвала шквал негативной реакции в США и Европе. Это дает возможность противодействовать проекту даже в случае его завершения (укр.)
Михаил Гончар
президент Центра глобалистики «Стратегия XXI»
Что обеспечило успех "Северному потоку-2"? Ответ на этот вопрос нужен для определения дальнейших действий в борьбе с российским газовым спрутом (укр.)
Михаил Гончар
президент Центра глобалистики «Стратегия XXI»
Украина не строит свою критическую цифровую инфраструктуру на стандартах ЕС, что затрудняет нашу дальнейшую интеграцию в Единый цифровой рынок (укр.)
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Андрей Дресвянников
председатель экспертной группы из Единого цифрового рынка ЕС аналитического центра УЦЕП
Переиграть США в системе международного права очень трудно. Системы, в которой можно соревноваться с решениями правительства Китая, просто не существует (укр.)
Богдан Яременко
Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"
глава правления организации "Майдан закордонних справ"
Как будет работать европейский механизм регулирования выбросов углерода на границе? И как Украине подготовиться к скорым изменениям? (укр.)
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Татьяна Танчин
юрист практики международной торговли Sayenko Kharenko
Александр Лукашенко решил найти гибридный рычаг давления на ЕС. Им стали нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока.
Владимир Сазонов
научный сотрудник Академии МВД Эстонии
Украина располагает большим потенциалом стать ведущей силой зеленых преобразований в Европе. Но для этого нужно быстро подготовить правовую базу (укр.)
Виола фон Крамон
депутат Европейского парламента
Евросоюз меняет требования к качеству и безопасности продукции, и это затронет значительную часть украинского экспорта (укр.).
Александра Булана
кандидат экономических наук, аналитик Украинского центра европейской политики
Россия начала газовый шантаж, не дожидаясь завершения строительства "Северного потока-2". Однако окно возможностей для Украины все еще открыто.
Елена Зеркаль
заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)
Украина может получить новый конфликт с ЕС, подобный запрету экспорта леса-кругляка. Теперь - из-за металлолома (укр.).
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Мария Шульга
юрист практики международной торговли Sayenko Kharenko
Благодаря последовательному, хотя и не без препятствий, курсу реформ, Украина имеет все шансы выйти из пандемии с лучшими результатами, чем многие ожидали (укр.).
Анна Бьерде
вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии
Нынешний День Канады страна провела в изучении темных страниц истории. Некоторые муниципалитеты даже отказались от праздничных мероприятий (укр.).
Тарас Проданюк
исследователь аналитического центра Canada Global Affairs Institute, соучредитель аналитического центра ADASTRA
Асимметричное сдерживание – именно так часто описывают стратегию Украины в противодействии возможной агрессии. Но что именно скрывается за этим термином?
Андрей Рыженко
эксперт Центра оборонных стратегий,
капитан 1-го ранга запаса
Особенность постоянного напряжения заключается в том, что со временем к нему привыкают. Именно это происходит с угрозами России - они все меньше пугают мир (укр.).
Любовь Цыбульская
руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Присутствие Китая в украинской внешней политике заметно растет. Теперь это нашло отражение в Стратегии внешнеполитической деятельности (укр.)
Дмитрий Шульга
директор Европейской программы, Международный фонд "Відродження"
Положительный эффект снижения эмиссии CO2 в Европе полностью "съедаться" негативным эффектом от роста объемов выбросов метана и того же CO2 на Ямале и по маршруту газа в ЕС (укр.)
Михаил Гончар
президент Центра глобалистики «Стратегия XXI»
Украинский бизнес вскоре может получить возможность общего транзита в ЕС по принципу "одно транспортное средство – одна декларация – одна финансовая гарантия".
Витянис Алишаускас
международный эксперт по таможенным вопросам Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM)
СБУ должна быть коренным образом реформирована, чтобы стать современной европейской службой безопасности, которая сможет лучше защищать Украину (укр.)
Консультативная миссия ЕС
По сути, на выполнение Соглашения об ассоциации Украины осталось чуть больше полутора лет... (укр.)
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Всемирная торговая организация вплотную подошла к новым правилам, которые должны противодействовать истощению рыбных ресурсов. Украина – среди стран, которые могут пострадать от новых правил (укр.)
Леонила Гугля
юрист по праву ВТО и международного арбитража SwissLegal Rouiller & Associés SA (Женева)
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Украинский мед может потерять рынок Соединенных Штатов. А возможно, и европейский. Что произошло и как это можно предотвратить? (укр.)
Наталья Галецкая
кандидат юридических наук, преподаватель Школы права Украинского католического университета
Олег Кириевский
управляющий партнер First Chair Legal, сопредседатель Таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации
Новая хартия претендует на то, чтобы на долгие годы определять сотрудничество США и Великобритании и защиту от общих угроз. Что это означает для Украины?
Марина Рабинович
доцент Киевской школы экономики
Джо Байден говорил с Путиным, озвучивая единую позицию Запада. В будущем это должно усилить аргументы Вашингтона в обсуждении новых санкций против РФ (укр.)
Владимир Дубовик
директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Соглашение об ассоциации поможет Украине гарантировать сохранение транзита газа даже после запуска "Северного потока-2".
Карел Хирман
эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)
Консенсус НАТО на уровне глав государств о готовности видеть Украину членом Альянса – это новая политическая реальность, которой до сих пор не существовало (укр.).
Андрей Загороднюк
председатель правления Центра оборонных стратегий, министр обороны Украины в 2019-2020 годах
Альянс мог бы принять политическую декларацию, в которой заявить, что Украина уже обладает всеми практическими инструментами для подготовки к членству в НАТО (укр.)
Алена Гетьманчук
директор Центра "Нова Європа"
В последние полтора года произошел новый статистически значимый рост поддержки вступления в ЕС – с 53,2% до 58,8%.
Алексей Разумный
ведущий эксперт политико-правовых программ Центра Разумкова
Масштабная санкционная война с Беларусью становится неизбежной. Заявления Лукашенко по Крыму не дают нам возможности оставить все как было (укр.)
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Политическая ситуация в Беларуси используется лоббистами отдельных отраслей для продвижения собственных интересов. Почему это очень опасно? (укр.)
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Мы получили четкое заверение, что ни один вопрос относительно Украины не будет решаться без Украины (укр.).
Евгений Енин
Заместитель министра иностранных дел Украины
Обновленный проект не способствует прозрачности работы СБУ и содержит существенные коррупционные риски и угрозы... (укр.)
Оксана Нестеренко, Павел Рудь, Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО)
Заместитель министра иностранных дел Украины
У Украины и Чехии – много общих тем для обсуждения и кооперации. Обсудим их на новом Форуме (укр.)
Геннадий Максак
координатор Украинской национальной платформы Форума гражданского общества "Восточного партнерства", глава правления Совета внешней политики "Украинская призма"
Давид Стулик
Старший аналитик Центра "Европейские ценности", Прага
В 2007-2019 годах - пресс-атташе представительства ЕС в Украине
Отмена патентов на вакцины не означает, что их станет больше на мировом рынке. Не исключено, что найти вакцины станет еще сложнее (укр.)
Тарас Кислый
партнер юридической фирмы Arzinger
В интересах Украины – только прекращение строительства "Северного потока-2". И это можно сделать только через санкции США (укр.)
Елена Зеркаль
заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)
Власть, декларируя европейские лозунги, постоянно оглядывается в сторону СССР и его методов управления. И это снова привязывает нас к российскому стойлу (укр.)
Иванна Климпуш-Цинцадзе
народный депутат, фракция "Европейская солидарность", глава комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в 2016-2019 годах
Почему союзники Украины, которые так долго поддерживали нас в противостоянии "Северному потоку-2", сейчас ослабляют давление на РФ? (укр.)
Вадим Гламаздин
бывший советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины»
У Киева есть возможность сказать "стоп", пока проблема не стала реальной (укр.)
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Отказ перенесет завершение плановой вакцинации только на две недели. Именно этот факт позволил Норвегии отказаться от использования AstraZeneca (укр.)
Мария Бачмага
директор общественной организации "PH-Capital. Эксперты по общественному здоровью"
В этом году День Европы в Украине посвящен Дунайской тематике. Это не случайно.
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел Украины
Практика принятия решений о временном освобождении от обязательств по соглашениям ВТО не нова. Однако нынешнее исключения станет особенным (укр.)
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Татьяна Танчин
юрист практики международной торговли Sayenko Kharenko
Наша страна впервые сделала шаг на пути защиты национального производителя высокотехнологичной продукции.
Ефим Хазан
вице-президент ассоциации "УкрАвтоПром"
Российская пропаганда пытается создать картину, в которой большинство населения балтийских стран доверяет российской вакцине.
Владимир Сазонов
научный сотрудник Академии МВД Эстонии
Смогут ли все страны производить вакцины от COVID без соблюдения прав интеллектуальной собственности? Этот вопрос сейчас решается в ВТО, и позиция ЕС может стать решающей.
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
История настолько невероятная, что о ней нужно рассказать в подробностях – и показать на видео.
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Из всех европейских городов-претендентов на высшую награду от Парламентской ассамблеи Совета Европы именно Хмельницкому достался 2021 Europe Prize (укр.)
Татьяна Гайдук
креативный директор TRUMAN Agency, соавтор проекту KYIV NOT KIEV
Уже больше года дискуссии о Европейском зеленый курс не выходят за рамки лозунгов, мифов и "зрады" ...
Наталия Андрусевич
председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"
Чем важна Крымская платформа? Это мощный сигнал всему миру, что в Крыму есть сопротивление. Что люди хотят жить в свободной Украине, а не выживать с оккупантами (укр.)
Рустем Умеров
народный депутат, фракция "Голос", сопредседатель межфракционного объединения "Крымская платформа"
Повышение цен на подсолнечное масло подталкивает правительство к ограничению экспорта. Пойдет ли ЕС на новый торговый арбитраж с Украиной, как это было с лесом-кругляком? (укр.)
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
В ближайшее время Украина может столкнуться с новым вызовом в отношениях с Польшей. Теперь - в сфере школьного образования(укр.).
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Шанс исправить ситуацию остается. Отношение немецких политиков при желании и при определенных усилиях можно изменить... (укр.)
Владимир Арьев
народный депутат Украины, "Европейская солидарность". Глава делегации в ПАСЕ в 2015-2019 годах, член делегации в ассамблее "Евронест" с 2019
Выглядит очень похоже на то, что Украина – на пороге масштабной торговой войны с Беларусью. Однако до сих пор неизвестно, планировала ли украинская власть такое развитие событий (укр.)
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Украина может столкнуться с риском приостановления переговоров по "промышленному безвизу", что станет существенной проблемой для экспортеров (укр.)
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Александра Булана
кандидат экономических наук, аналитик Украинского центра европейской политики
Законопроект "Об административной процедуре" касается не просто соблюдения европейской практики. Речь идет о предсказуемости и предоставлении гражданам и бизнесу больше прав (укр.)
Яутрите Бриеде
административная судья Верховного суда Латвии
Сегодня мир един в своей позиции – новый этап эскалации не пройдет безнаказанно для России. Такая поддержка Украины действительно беспрецедентна (укр.)
Игорь Жовква
заместитель главы офиса президента Украины, дипломатический советник президента Зеленского
Режим Лукашенко представляет прямую угрозу независимости Беларуси, а следовательно, и безопасности Украины. Освобождение Беларуси от тирании отвечает и интересам Украины (укр.)
Франак Вячорка
советник Светланы Тихановской
Иран и США вернулись к переговорам по ядерной программе. Что усиливает позицию Тегерана и что делает ее уязвимой?
Полина Синовец
руководитель Центра нераспространения ядерного оружия
Зеленский сейчас действительно увольняет самых профессиональных глав посольств Украины. Но эти увольнения неизбежны (укр.)
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Официальная статистика подтверждает, что мораторий на экспорт леса был прежде всего протекционистской мерой, существенно не повлиявшей на экологию (укр.)
Евгений Ангел
научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций
Не всегда советы Венецианской комиссии безусловны. Но здесь критика инициативы власти вполне обоснована (укр.)
Богдан Бернацкий
Старший лектор Киево-Могилянской академии
Новая транспортная стратегия ЕС может негативно повлиять на украинский автомобильный бизнес, который занимается перевозкой грузов в Европе... (укр.)
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Украине не стоит рассчитывать ни на Нормандский саммит, ни на обновление Минских договоренностей. Вместо этого лучше ориентироваться на игру вдолгую (укр.)
Константин Елисеев
глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)
Пришло время, чтобы мы в Британии сделали шаги навстречу и активизировали наши взаимные отношения с Украиной (укр.)
Кэтрин Мейер
баронесса, спецпосланник премьер-министра Великобритании по вопросам торговли с Украиной
Возможно ли достижение ЕС желаемой "стратегической автономии"? И как это может повлиять на отношения с Вашингтоном, Пекином и Москвой? (укр.)
Егор Васильев
аналитик, магистр европейского права Лондонской школы экономики и политических наук
Готова ли Украина говорить о членстве в ЕС? Не меньше, чем страны Западных Балкан, с которыми Евросоюз уже ведет такой диалог (укр.)
Майкл Эмерсон
ассоциированный старший научный исследователь, Центр европейских политических исследований (CEPS)
Способны ли обвинения в расизме подорвать доверие к британской королевской семье? (укр).
Владимир Куренной
народный депутат Украины (2006-2007, 2012-2014, 2018-2019)
Их взгляды не совсем вписываются в традиционную пророссийскую внешнеполитическую стратегию Франции, поэтому некоторые называют их "радикалами"... (укр.)
Оксана Митрофанова
кандидат политических наук, приглашенный научный сотрудник Дома гуманитарных наук Парижа (Франция)
В отношениях Украины и Молдовы сейчас происходит то, чего давно не было - началось их сближение.
Леонид Литра
старший аналитик Центра "Нова Європа"
Нику Попеску
директор программы "Wider Europe", Европейский совет по международным отношениям, Париж
Какие реформы Джо Байдена больше всего раскалывают американское общество? И какими могут быть последствия их внедрения?
Максим Карижский
руководитель консалтинговой компании Karyzhsky Communications
Украина станет первой страной из-за пределов ЕС, которая возглавит Дунайскую стратегию – масштабную макрорегиональную инициативу Евросоюза (укр.)
Игорь Студенников
исполнительный директор Центра региональных исследований (Одесса), член исполкома Дунайского форума гражданского общества (Айзенштадт, Австрия)
Артем Филипенко
заведующий отделом исследований Придунайско-Черноморского региона Национального института стратегических исследований
До открытия рынка земли осталось меньше 100 дней. Однако для завершения этого исторического процесса еще нужно доработать правовую базу (укр.)
Клаус Дайнингер
ведущий экономист Всемирного банка, руководитель программы «Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине»
Верховная рада должна институционально усиливаться. И важным шагом на этом пути будет создание независимой парламентской службы (укр.)
Илона Хмелева
эксперт по правовым вопросам Программы USAID РАДА
Польская власть вынуждена искать пути к отступлению в вопросе полного запрета абортов в стране. Однако найти выход из этой ситуации крайне непросто (укр.)
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Что осталось без внимания седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС? И что может помешать Украине добиться пересмотра Соглашения об ассоциации? (укр.)
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Пересмотр Соглашения об ассоциации с Украиной создает для ЕС возможность достичь стратегического успеха в своей внешней политике и политике безопасности (укр.)
Майкл Эмерсон
ассоциированный старший научный исследователь, Центр европейских политических исследований (CEPS)
Вероника Мовчан
Институт экономических исследований и политических консультаций
Грузия стремительно теряет шансы получить план действий относительно членства в НАТО. Почему вместо выхода из кризиса в Тбилиси взяли курс на обострение?
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Почему выборы нового гендиректора ВТО едва не привели к ее краху? И способна ли новая руководительница вывести организацию из глубокого кризиса? (укр.)
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Александра Сандул
младший юрист практики международной торговли Sayenko Kharenko
Украинская сторона должна избавиться от иллюзий скорого окончания переговоров с ЕС об обновлении Соглашения об ассоциации. Это будет марафон с элементами эстафеты (укр.)
Назар Бобицкий
директор Брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA)
Почему европейских политиков так пугает мысль о возможности "потерять Россию для Европы"? И какие риски это несет? (укр.)
Алексей Панич
доктор философских наук, переводчик, ведущий научный сотрудник "Дух и Литера"
Способны ли страны Центральной и Восточной Европы решительно сократить разрыв с ведущими государствами ЕС? И что мешает им это сделать? (укр.)
Тимо Баас
профессор макроэкономики Университета Дуйсбург-Эссен (Германия)
Сопротивление реформам со стороны местных элит и их усталость от обязательств делают хронической проблему неэффективного использования помощи ЕС (укр.)
Марина Рабинович
доцент Киевской школы экономики
То, что произошло на этой неделе в Страсбурге, должно стать для Киева сигналом тревоги (укр.)
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Против реформы СБУ одновременно выступают пророссийская ОПЗЖ, фракции Тимошенко и Порошенко... (укр.)
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Чтобы достичь цели климатической нейтральности, недостаточно просто настроить все свои политики на ее достижение. Впереди – два дипломатических вызова (укр.).
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Как бы мы ни относились к Навальному, но для ПАСЕ именно это дело стало тем раздражающим фактором, который прибавляет шансов санкциям... (укр.)
Леся Василенко
народный депутат Украины (фракция "Голос")
Публикуем документ послов стран G7, то есть "Группы семи", о том, что сможет укрепить систему правосудия в Украине ...
Послы стран "Большой семерки"
Интеграция Украины в цифровое пространство ЕС может ускорить экономический рост на 2,4-12,1%. Но для этого надо выполнить домашнее задание (укр.)
Светлана Таран
эксперт Центра исследований международной торговли Trade + при Киевской школе экономики
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Мне больно, когда проводят ложные параллели между двумя украинскими революциями и событиями в Вашингтоне 6 января.
Александр Щерба
посол Украины в Австрии
У Джо Байдена всего 16 дней для принятия решения о судьбе СНВ-3 – последнего действующего соглашения с РФ в области контроля над вооружениями.
Полина Синовец
руководитель Центра нераспространения ядерного оружия
Способна ли Украина сделать свою экономику климатически нейтральной? Причем – одновременно с Евросоюзом? Уверены, что это нам по силам (укр.)
Игорь Петрашко
министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства
В 2021 году ЕС намерен полностью обновить свою стратегию действий в арктическом регионе. Как она менялась и что представляет собой сегодня? (укр.)
Алексей Панчак
эксперт Аналитического центра «ADASTRA»
Бидзина Иванишвили, основатель и лидер "Грузинской мечты" – партии, правящей в Грузии уже восемь лет, – неожиданно заявил, что навсегда покидает политику (укр.)
Гия Нодия
профессор Государственного университета Ильи (Тбилиси)
Мы стали главным изданием страны, освещающим европейские события. Но пришло время двигаться дальше.
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Остаются сомнения о событиях, приведших к гибели самолета, а также о том, почему Иран не гарантировал безопасность полета...
Министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Британии
редактор "Европейской правды"
Давно забыт принцип "ничего об Украине без Украины", а кризисный 2020 год только добавил недостатка стратегического мышления на Банковой (укр.)
Константин Елисеев
глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)
Соглашение Великобритании и ЕС не имеет прямого влияния на Украину. Однако оно усиливает нашу позицию на переговорах об обновлении Соглашения об ассоциации (укр.)
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Тепер ми з упевненістю говоримо про оновлення Угоди про асоціацію з ЄС вже у 2021 році...
Игорь Жовква
заместитель главы офиса президента Украины, дипломатический советник президента Зеленского
Промышленный безвиз с ЕС отныне официально – приоритет внешней политики Украины на следующие два года. Почему это так важно? (укр.)
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
ЕС вроде бы добивается своей цели – запрет экспорта леса-кругляка признан не соответствующим требованиям Соглашения об ассоциации. Впрочем, это не означает, что запрет экспорта нужно отменить (укр.)
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Благодаря новым санкциям, даже если Nord Stream 2 и будет достроен, он так и будет лежать на балтийском дне памятником трубе стоимостью почти $ 10 млрд (укр.)
Елена Зеркаль
заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)
Сопротивление общества и оппозиции заставило чешские власти отложить крупнейший тендер в истории страны. И это стало мощным ударом по интересам Кремля и его "друзей" (укр.)
Давид Стулик
Старший аналитик Центра "Европейские ценности", Прага
В 2007-2019 годах - пресс-атташе представительства ЕС в Украине
Имеет ли отношение Соглашение об ассоциации с ЕС к защите прав животных? В том числе сельскохозяйственных?
Лиза Северина
руководитель департамента по устойчивому развитию Cage-free Альянс
Единственный нормандский саммит президента Зеленского может стать позитивным для Украины – если Банковая критически проанализирует и вынесет из него уроки (укр.)
Константин Елисеев
глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)
В этой "войне" оружие – это слова и утверждения. Создается впечатление, что на Венгрию можно охотиться, как на волков (укр.)
Иштван Ийдярто
чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине
Отчет Еврокомиссии о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации не стал успехом Киева. Более того, европейская сторона не удовлетворена нашими результатами.
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Уже больше года продолжается рассмотрение Бундестагом петиции о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Общественная инициатива столкнулась с бешеным сопротивлением чиновников...
Андрий Мельник
посол Украины в Федеративной Республике Германия
НАТО определяется с видением своего будущего на ближайшее десятилетие. Учитывает ли оно евроатлантические амбиции Украины? (укр.)
Алена Гетьманчук
директор Центра "Нова Європа"
Окружной суд Гааги завершил стадию досудебного следствия по делу о сбитии авиалайнера MH17. Каковы результаты этого этапа и как дело будет развиваться дальше? (укр.)
Андрей Гук
експерт в авіаційному праві, партнер в ЮФ "Анте"
Один момент нас сильно раздражал. Это – очередь, которую мы увидели на польско-украинской границе (укр.)
Каимо Кууск
Посол Эстонии в Украине
Агрессивная политика России и непростая ситуация в Черноморском регионе требуют от НАТО решительных действий (укр.)
Егор Чернев
народный депутат, глава делегации Украины в ПА НАТО
Новое торговое соглашение охватывает десять стран Юго-Восточной Азии и пять их партнеров, формируя объединение, на которое приходится треть мирового ВВП (укр.)
Марина Рабинович
доцент Киевской школы экономики
Мы ждем Майю Санду в Киеве в начале 2021 года, и эпидемиологическая ситуация не станет этому помехой.
Игорь Жовква
заместитель главы офиса президента Украины, дипломатический советник президента Зеленского
Как Украине увеличить количество домохозяйств, проводящих энергомодернизацию? Для этого, как показывает европейский опыт, требуется новая профессия (укр.)
Владимир Брыгилевич
председатель правления "Центра исследований местного самоуправления"
В том, что это была вооруженная агрессия РФ, нет никаких сомнений. Но Украина от этого определения отказалась... (укр.)
Андрей Рыженко
эксперт Центра оборонных стратегий,
капитан 1-го ранга запаса
Богдан Устименко
юрист, специалист в области международного морского права
Протесты в Польше вышли за рамки решения Конституционного трибунала. Теперь у протестующих появились и новые требования, в том числе – отставка правительства (укр.)
Дарина Дворниченко
кандидат политических наук, исследователь в Kirkland Research Program
Станет ли успешным запуск Украиной международного центра по противодействию дезинформации? Особенно без привлечения тех экспертов, которые годами противостоят российской пропаганде? (укр.)
Любовь Цыбульская
руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Вашингтон внезапно смягчил свою позицию в вопросе продления действия СНВ-3, последнего "ядерного" договора, подписанного США и РФ.
Полина Синовец
руководитель Центра нераспространения ядерного оружия
Насколько Трамп и Байден преданны украинскому суверенитету и высказываются в его поддержку? По этому показателю президент Трамп достиг чудовищных результатов (укр.)
Бенджамин Шмитт
екс-советник Госдепа по вопросам энергетической безопасности в Европе, постдокторант Гарвардского университета
Если Байден выиграет, республиканцы будут атаковать его обвинениями о делах его сына с компанией Burisma. И в Украине найдутся люди, готовые им помочь (укр.)
Пол Д’Аньери
профессор, эксперт по восточноевропейской и постсоветской политики в University of California, Riverside
Джо Байден станет тем другом, который нужен украинскому государству - тем, кто оказывает поддержку, но и готов давить на руководство Украины для продвижения реформ (укр.).
Стивен Пайфер
старший аналитик Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета, посол США в Украине (1998-2000 гг)
Если Россия пойдет на широкомасштабную агрессию, то человеком, который скорее всего ответит на это применением силы, будет не Байден, а именно Трамп (укр.).
Девид Саттер
старший научный сотрудник Hudson Institute (США)
Европейцы, американцы и все, кто выбирает свободу, а не принуждение, должны четко понимать намерения Москвы. США должны остановить планы России, пока не поздно (укр.).
Группа народных депутатов Украины
Местные власти в Польше доказали способность управлять деньгами - в течение 30 лет обанкротилась только одна гмина. Что стоит позаимствовать Украине? (укр.)
Яна Чернопищук
кандидат юридических наук, руководитель отдела экономического развития Белгород-Днестровского городского совета
Что же произойдет в случае победы Байдена? Его администрация вряд ли просто возобновит политику эпохи Обамы... (укр.)
Скотт Каллинан
экс-сотрудник Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, подкомитет по вопросам Европы, Евразии и новых угроз
У конфликта в Карабахе мало общего с Донбассом или Крымом. Кроме одного: Армения, как и РФ, является страной-оккупантом (укр.)
Игорь Семиволос
Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований
Политический кризис в Беларуси продолжается уже два месяца. И хотя власть восстановила контроль над ситуацией, протест не выдыхается и уходит вглубь.
Дзянис Мельянцов
координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям "Минский диалог"
Благодаря новой зоне свободной торговли, Украина де-факто увеличивает объем своих беспошлинных тарифных квот. К существующей квоте ЕС, которая осталась неизменной, добавилась и британская (укр.)
Василий Мирошниченко
руководитель украинского офиса Украинско-британского сити клуба
Если ты зашел в британский паб - будь готов к тому, что тебя попросят зачекиниться в этом месте через специальное приложение британского Минздрава... (укр.)
Дмитрий Наталуха
народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), глава комитета по вопросам экономического развития
Очевидно, что членство в ЕС невозможно уже завтра. Но что мы точно хотим понимать, так это четкий и согласованный с нашими европейскими партнерами пошаговый план (укр.).
Владимир Зеленский
президент Украины
Трамп может продолжить "пророссийскую" линию и в случае избрания на второй срок – и тогда Украина окажется в одиночестве... (укр.)
Майкл Киммедж
профессор истории, Католический университет Америки; внештатный аналитик, Немецкий фонд Маршалла (German Marshall Fund), США
Такого масштаба антизападной риторики, как сейчас, в украинских медиа не было с 2013 года...
Петр Порошенко
пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность"
Один из факторов мира для Карабаха – дальнейшее международное ограничение агрессивных возможностей России творить хаос на территории соседей. На это и должны быть направлены усилия Украины (укр.)
Соломия Бобровская
Народный депутат IX созыва, фракция "Голос"
Пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации и внедрение Евросоюзом Green Deal – как из этих составляющих сложить формулу, максимально выгодную для украинского экспорта? (укр.)
Владимир Лапа
советник по стратегическому планированию президента Ukrainian Agribusiness Club, экс-глава Госпродпотребслужбы
Вполне вероятно, что уже скоро французский снова может стать языком европейской дипломатии. Не первым, но и "не вторым" (укр.)
Евгения Габер
заместитель директора Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко
У Украины остается меньше года на формирование позиции относительно участия в Green Deal, расчеты влияния этих процессов на экономику, определение приоритетных сфер сотрудничества (укр.)
Виктория Ершова
кандидат юридических наук, проект ЕС «Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (Association4U)»
Уже 29 сентября Палата общин намерена рассмотреть во втором чтении закон о внутреннем рынке – инициативу, способную серьезно рассорить Лондон не только с Брюсселем, но и с Вашингтоном (укр.)
Егор Брайлян
историк, журналист
Беларусы сносят не одного Лукашенко, а всю его систему. И киберпартизаны тут дают больше эффекта, чем коктейли Молотова.
Севярин Квятковский
литератор (Беларусь)
Что мешает украинским объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) работать так же эффективно, как и их аналоги в Европе? (укр.)
Мария Осипчук
юрист по управлению жильем
Экология стала составной частью системы национальной безопасности Украины. Что это значит на практике и какие изменения ждут отечественную дипломатию? (укр.)
Наталия Андрусевич
председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"
Угроза политического преследования вынуждает многих беларусов принять решение о временном переезде. Однако Украина вместо помощи предлагает им крайне сложную модель легализации.
Владимир Жбанков
кандидат юридических наук, эксперт по миграционному права
Палина Бродик
координаторка Free Belarus Center
Green Deal - это не угроза, а шанс для украинских производителей. Шанс на модернизацию, обновление и прибыли (укр.).
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Если для Киева идеей фикс стал нормандский саммит, то Россия традиционно продвигает свою повестку дня...
Константин Елисеев
глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)
Изменения, которые должны произойти, включают ликвидацию монополии "Укрзализныци" и равный доступ к инфраструктуре... (укр.)
Владислав Криклий
министр инфраструктуры Украины
В Кабмине предлагают сэкономить и отложить имплементацию законодательства ЕС в части защиты окружающей среды. Однако такая инициатива может привести к еще большим убыткам – Украина просто потеряет рынок ЕС (укр.)
Наталия Андрусевич
председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"
Новый еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис как никто другой понимает потребности Украины. И это отличная новость в контексте наших планов пересмотреть условия режима свободной торговли с ЕС (укр.)
Назар Бобицкий
директор Брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA)
Какие реформы необходимы для восстановления и повышения уровня доходов украинцев после преодоления эпидемии? Наиболее перспективной является земельная реформа (укр.)
Аруп Банерджи
директор Всемирного банка по делам Восточной Европы
Означает ли "новый толчок в переговорах" с Турцией, что Анкара наконец согласилась на компромиссы? Вряд ли. Ведь за последний месяц условия торговли изменились явно не в нашу пользу (укр.)
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Откровенно пророссийские заявления лидеров белорусской оппозиции часто шокируют украинцев. При этом в РФ белорусская оппозиция была назначена на роль тех, кто продвигает интересы Запада в ущерб России (укр.)
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Формально в Европе нет единой системы образования. Однако государства ЕС выстраивают общее образовательное пространство, где гарантировано высокое качество обучения для каждого ребенка. Приобщается к нему и Украина (укр.)
Светлана Берзина
соучредитель платформы для учителей EcoMON, президент ВОО "Живая планета"
Украина получила полезный инструмент для поддержки национального производителя, при этом с соблюдением наших международных обязательств и на их основе (укр.)
Ольга Стефанишина
вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
Самая острая фаза кризиса (когда действительно была угроза власти) в Беларуси миновала. Однако радоваться Лукашенко рано – конфликт сохраняется и, скорее всего, примет затяжной характер.
Дзянис Мельянцов
координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям "Минский диалог"
Министерство образования Сербии разработало несколько моделей, дав школам вместе с родителями возможность выбирать наиболее приемлемую. Однако такая модель не устраивает ни школы, ни родителей (укр.)
Ирина Джамич
журналистка, Белград (Сербия)
Как децентрализация способствует развитию отношений с ЕС? И что необходимо, чтобы объединенные территориальные общины стали новыми центрами европейского сотрудничества на локальном уровне (укр.)
Марина Рабинович
доцент Киевской школы экономики
Анне Пинтш
Университет Агдера (Норвегия)
Угроз перед нашей страной все больше. К тому же они комплексные. И они, как волны, усиливают друг друга...
Павел Климкин
министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития
Режим тишины, действующий на Донбассе с 27 июля, российская сторона будет продавать как выполнение своих обязательств в сфере безопасности и основание требовать уступок от Украины (укр.)
Константин Елисеев
глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)
Лукашенко послал сигнал Западу, что в случае санкционного давления возможно вмешательство РФ со всеми вытекающими, включая российские военные базы на белорусской территории.
Дзянис Мельянцов
координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям "Минский диалог"
Прозрачность оборонных закупок напрямую влияет на безопасность государства. Тем важнее вступление в силу закона "Об оборонных закупках". Что он меняет? (укр.)
Андрей Загороднюк
председатель правления Центра оборонных стратегий, министр обороны Украины в 2019-2020 годах
После получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина стремится присоединиться к формированию стратегического видения будущего НАТО на ближайшие 10 лет (укр.)
Ольга Стефанишина
вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
Евросоюз еще стоит решить, признавать ли Лукашенко легитимным главой Беларуси или заявить о непризнании выборов...
Владимир Сазонов
научный сотрудник Академии МВД Эстонии
Из-за пандемии морские курорты оказались закрытыми для сербов. Едва ли не единственной альтернативой для отпуска стал сельский туризм, спрос на который вырос в пять раз (укр.)
Ирина Джамич
журналистка, Белград (Сербия)
Раньше нашей самой большой евроинтеграционной мечтой был безвиз. Теперь мы должны реализовать более масштабные амбиции: возможность свободно и на равных условиях торговать, вести бизнес и работать в ЕС (укр.)
Ольга Стефанишина
вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
В декларации, подписанной в Люблине тремя министрами иностранных дел, нет ни одного прямого слова о готовности к совместным действиям для нашего членства в ЕС (укр.)
Данило Лубкивский
член наблюдательного совета фонда Open Ukraine,
заместитель министра иностранных дел Украины (2014 год)
Международная торговля столкнулась с беспрецедентной ситуацией, связанной с пандемией COVID-19. Как ВТО видит ее дальнейшее развитие? И к чему стоит готовиться Украине?
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Российская дипломатия в очередной раз пытается убедить мир, что Литва, Латвия и Эстония добровольно вошли в состав СССР. Аргументы этого полностью повторяют попытки оправдания аннексии Крыма (укр.)
Лукаш Адамский
доктор истории и политический аналитик, заместитель директора Центра польско-российского диалога и согласия – польской государственной институции, созданной для диалога с российским обществом
Что мешает Украине внедрить локализацию в госзакупках, и существуют ли альтернативные пути защиты национального производителя - без конфликта с ЕС и ВТО (укр.)?
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
События последних нескольких недель вновь вернули противостояние США и Китая в топ глобальной повестки. В противостояние с Пекином вовлекаются все новые государства.
Александр Мартыненко
глава департамента группы ICU по корпоративному анализу
Новую инициативу ограничения прозрачных госзакупок пытаются подать под видом поддержки отечественной промышленности. Однако это скорее похоже на очередную реинкарнацию "Покупай у олигархов" (укр.).
Павло Кухта
руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики
За пять лет Украина выполнила почти 42% реформ, прописанных в Соглашении об ассоциации с ЕС. Это много или мало? А главное - какой должна быть наша стратегия на следующие 5 лет? (укр.)
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
В 2014 западный мир не разглядел угрозы на Востоке Европы, потому что был занят собственными
проблемами. Сейчас ситуация почти такая же (укр.).
Богуслав Пацек
бригадный генерал, профессор Ягеллонского университета, экс-ректор Национальной Академии Обороны (Польша)
Новая ядерная доктрина РФ, хоть и оформлена, как оборонная, создает для Украины дополнительные риски – как в вопросе Крыма, так и для сотрудничества с НАТО.
Полина Синовец
руководитель Центра нераспространения ядерного оружия
"Европейская правда" получила письмо – письменную претензию и предупреждение о возможном судебном иске от бывшего украинского дипломата Василия Филипчука (укр.)
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Какие строчки в рейтинге стартапов ждут Украину, если мы приблизим свое право к европейскому и либерализируем доступ наших компаний к рынку ЕС? (укр.)
Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции
Не только у Украины, но и у Польши есть свое "невыполненное домашнее задание". За счет чего наши страны могут усилить свое сотрудничество и как этому могут способствовать наши правительства? (укр.)
Олег Дубиш
первый вице-президент Польско-Украинской Хозяйственной Палаты
Глава МИД Венгрии прилетел в Москву и должен был присутствовать на военном параде. Но что-то пошло не так. Какое значение будет иметь этот разворот для отношений с Украиной? (укр.)
Дмитрий Тужанский
директор Института центральноевропейской стратегии
Сегодня – как и два, три или десять лет назад – власти Украины и Польши системно игнорируют проблемы и потребности людей, пересекающих границу (укр.)
Ирина Сушко
исполнительный директор ОО "Европа без барьеров"
Павел Кравчук
эксперт ОО "Европа без барьеров"
Европейские реформы в сфере ЖКХ, принятые в 2015-2017 годах, так и не заработали на полную силу. Тем временем снежный ком проблем продолжает накапливаться.
Софья Линн
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Реформ во внешнеполитическом ведомстве не произошло даже в 2014 году, когда, казалось бы, на это был как запрос общества, так и запрос времени. Изменит ли эту традицию новый министр? (укр.)
Максим Кияк
"Украинская призма", кандидат философских наук
Вполне вероятно, что после начального рывка скорость восстановления мировой экономики значительно замедлится. В первую очередь – вследствие пессимизма инвесторов.
Александр Мартыненко
глава департамента группы ICU по корпоративному анализу
Можно спорить по поводу успехов Восточного партнерства, но на его пространстве стало гораздо больше Евросоюза и намного меньше России – во всех смыслах (укр.)
Павел Климкин
министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития
Перед Украиной может открыться уникальное "окно возможностей" для синхронизации собственных евроинтеграционных планов и процессов с новыми приоритетами ЕС (укр.)
Назар Бобицкий
директор Брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA)
Международная торговля услугами пострадает от коронавируса еще больше, чем торговля товарами, утверждают эксперты ВТО. Кто пострадает больше всего и кто может не пережить кризис? (укр.)
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Протесты в США не вписываются только в категорию расового бунта. Во многом это социальный раскол страны, усиленный кризисом, вызванным коронавирусом.
Владимир Дубовик
директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова
Министерство инфраструктуры стремится значительно улучшить свои показатели по евроинтеграционному направлению. Что в ближайшее время будет внесено на рассмотрение депутатов? (укр.)
Владислав Криклий
министр инфраструктуры Украины
Пандемия является вызовом национальной безопасности. Поэтому у НАТО есть все основания реагировать на угрозу коронавируса, так же, как и на военные угрозы (укр.)
Тарас Тарасюк
Институт евроатлантического сотрудничества
В НАТО вступают не только вооруженные силы, а вся страна. Здесь как со здоровьем – оно не будет полным, если с сердцем все в порядке, а почки не работают (укр.)
Вадим Пристайко
посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
Мировая система торговли столкнулась с крайне опасным прецедентом, который угрожает существенным обострением торговых войн. К чему уже сейчас стоит готовиться Украине? (укр.)
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Ключевое влияние на отношения с США будут иметь три фактора: успех реформ, отсутствие политических преследований. И отсутствие каких-либо заявлений и действий, которые квалифицировались бы как вмешательство в выборы (укр.)
Алена Гетьманчук
директор Центра "Нова Європа"
В целом ВВП Евросоюза в первом квартале упал на 2,7%. Однако нынешние перспективы европейского региона выглядят лучше, чем месяц назад (укр.)
Сергей Николайчук
глава департамента макроэкономических исследований группы ICU
Подготовленный президентом и его командой законопроект предусматривает ограничение конституционных прав и создает феномен "второстепенных граждан Украины" (укр.)
Виолетта Москалу
основательница Фонда Global Ukraine, преподавательница Лотарингского университета (Франция)
Для части дипломатов это назначение непонятное. "Чужое". Обидное. Что ж, попробую их убедить в обратном... (укр.)
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Почему вы решили закрыть только авиапространство? Зачем вы создаете искусственные препятствия людям, которые хотят прокормить свою семью? (укр.)
Соломия Бобровская
Народный депутат IX созыва, фракция "Голос"
Сможет ли решение немецкого регулятора полностью заблокировать "Северный поток-2"? Это решение усложняет работу российского газопровода, однако сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом (укр.)
Елена Зеркаль
заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)
США готовы отказаться от продления последнего действующего договора в области контроля над ядерными вооружениями. К каким последствиям это приведет?
Полина Синовец
руководитель Центра нераспространения ядерного оружия
Назначение кадрового военного на должность посла свидетельствует о желании США углублять сотрудничество с Украиной в сфере безопасности и обороны. И этим нельзя не воспользоваться (укр.)
Максим Скрипченко
заместитель директора "Центра инициатив по безопасности»
"Мы не можем провести демократические реформы, побороть коррупцию, но у нас есть нужные вам рабочие руки. Так что теперь скажете, кто выиграл?"
Елена Бабакова
журналист (Варшава)
Победа над нацизмом – наш праздник, как и для всех других стран, вне зависимости от того, на чьей стороне они были. А Россия не имеет права на него, поскольку не усвоила уроков этой войны.
Павел Климкин
министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития
19 членов ВТО, в том числе и Украина, сделали важный шаг, чтобы спасти мировую торговлю. Они создали альтернативный апелляционный механизм, на замену заблокированному Трампом (укр.)
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Праздник европейского единства – День Европы – в Украине стал символом разночтений с ЕС. Ведь отмечаем мы его в другой день, чем остальная Европа (укр.)
Андрей Якубув
политолог, активист украинской общины в Испании
В ближайшее время будет немало предложений о решении ситуации вокруг Донбасса – у многих будет желание решить за наш счет свои проблемы во время коронакризиса.
Павел Климкин
министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития
Международная помощь не исчезнет, и вряд ли исчезнет давление международных партнеров для демократического развития Украины. Однако в определенных секторах это давление может ослабнуть (укр.)
Владислав Канцир
эксперт команды поддержки реформи Минэкономики
Блокировка Турцией международного транзита показала, как пандемия влияет на торговлю. И стоит уже сейчас задаться вопросом: чем Украина может ответить на эти вызовы? (укр.)
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
ВТО пошла навстречу Украине в двух ключевых вопросах. Этого достаточно для проведения повторного расследования и утверждения новых защитных пошлин.
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Необходимо найти инструменты эффективного противодействия правительствам иностранных государств, стремящихся использовать коронавирус для фрагментации Евросоюза (укр.)
Николай Точицкий
представитель Украины при ЕС
Десятилетиями миллиарды долларов исчезали из Украины, но найти и вернуть их очень непросто. В чем сложность таких процедур? И какой мировой опыт стоило бы использовать Киеву? (укр.)
Олег Шаулко
глава представительства Национальной ассоциации адвокатов Украины в Лондоне
Виталий Власюк
юрист-международник
Новые вызовы, с которыми столкнулась Украина в результате пандемии, на практике показали, насколько важен для нашей страны доступ к единому цифровому рынку ЕС (укр.)
Мария Мезенцева
заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом ("Слуга народа")
ЕС наконец принял решение о механизмах финансирования выхода из экономического кризиса, вызванного вирусом. Решение компромиссное, но не факт, что окончательное (укр.)
Майкл Эмерсон
ассоциированный старший научный исследователь, Центр европейских политических исследований (CEPS)
Такой совокупности проблем, как сейчас, в России не было с 1990-х годов. Но если вы считаете, что все это – хорошие новости для нас, то боюсь, вы ошибаетесь (укр.)
Павел Климкин
министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития
Национальные меры отдельных стран неспособны остановить экономический кризис, вызванный пандемией. Все ждут согласованного плана действий ЕС, однако его так и не удалось утвердить (укр.)
Майкл Эмерсон
ассоциированный старший научный исследователь, Центр европейских политических исследований (CEPS)
Еврокомиссия утвердила новые правила "карантинной" перевозки грузов в пределах ЕС и в страны-соседи. И Украине следует активно приобщиться к их внедрению.
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Ведущие экономики мира уже объявили о беспрецедентных по своим масштабам, как для мирного времени, пакетах стимулирования. Однако их может оказаться недостаточно.
Александр Мартыненко
глава департамента группы ICU по корпоративному анализу
Мы не знаем, как долго продлится эпидемия, но точно знаем, что нынешний кризис будет более серьезным, чем в 2008-2009 годах.
Иван Миклош
вице-премьер Словакии в 1998-2006 и 2010-2012 годах
Коронавирус стал возможностью для Кремля вбить клин как между европейскими странами, так и внутри обществ каждой из этих стран.
Владимир Сазонов
научный сотрудник Академии МВД Эстонии
Коронавирус поставил на паузу избирательные процессы в более чем тридцати странах. Но что делать, если в ближайшие месяцы остановить эпидемию не удастся? (укр.)
Назар Бойко
член правления мониторингово-аналитической группы "ЦИФРА"
"Ваша страна вас бросила!" – театрально встретил нас польский офицер. Отдали паспорта и, еле сдерживая смех, объяснили: не волнуйтесь, наши дипломаты внизу, ждут нас (укр.)
София Вовк
путешественница
Для борьбы с пандемией мобильные операторы будут передавать ЕС данные о пользователях без их согласия. Насколько законно такое решение?
Виталий Галицких
руководитель таллиннского офиса юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"
Отказ от переноса президентских выборов существенно увеличивает шансы на победу Анджея Дуды. Однако низкая явка может поставить под вопрос легитимность выборов.
Владислав Сердюк
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии, журналист Liga.net
Оставайтесь на связи с посольством или консульством в стране, где вы "застряли". Сообщите дипломатам о том, какая именно помощь вам нужна.
Министерство иностранных дел
Учитывая темпы распространения COVID-19 среди народных депутатов, проведение нескольких внеочередных сессий отправит на больничный конституционное большинство парламента (укр.)
Павел Фролов
народный депутат, фракция "Слуга народа"
Испания уже опередила Китай по потерям от коронавируса и стремительно догоняет Италию. Такая ситуация стала результатом пассивности власти в начале эпидемии (укр.)
Виталий Власюк
юрист-международник
Вероника Демина
юрист «єПраво»
За последние несколько дней только силами дипломатов возвращено более 23 тысяч граждан Украины. И еще столько же ждут возвращения, они в надежных руках украинских дипломатов и консулов (укр.)
Алексей Макеев
дипломат,
политический директор МИД в 2014-2020 годах
Рискованным решением, принятым в Минске, Украина ставит на кон очень многое. Она дает России слишком легкую возможность соскочить с крючка... (укр.)
Роман Ващук
посол Канады в Украине в 2014-2019 годах
МИД разъясняет, что надо знать о чрезвычайных мерах, и дает ответы на важные вопросы о карантине и ограничениях въезда.
Министерство иностранных дел Украины
посол Канады в Украине в 2014-2019 годах
Одна за другой страны ЕС вводят ограничения на передвижения. Это означает, что сотрудники компаний в лучшем случае работают дистанционно, или, если это невозможно, "отдыхают" (укр.)
Михаил Демкив
финансовый аналитик группы ICU
Почему транспортная сфера оказалась аутсайдером в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС? Необходимые законопроекты уже давно лежат в парламенте, однако в этой сфере турборежим не сработал (укр.)
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Распространение коронавируса поставило зависимую от экспорта экономику Евросоюза на грань рецессии. От этих изменений больше проигрывают развивающиеся экономики. В том числе – и украинская (укр.)
Александр Мартыненко
глава департамента группы ICU по корпоративному анализу
Удастся ли Молдове сбалансировать ориентацию на Россию с сохранением курса на евроинтеграцию? В новом правительстве это пытаются объяснить принципом "сбалансированной внешней политики" (укр.)
Денис Ченуша
аффилированный эксперт в "Эксперт-групп" (Молдова), докторант Гиссенского университета имени Юстуса Либиха (Германия)
Победа оппозиционерки может упростить исторический диалог Киева и Варшавы. Однако усиление политического противостояния в Польше может быть опасным для Украины (укр.)
Максим Скрипченко
заместитель директора "Центра инициатив по безопасности»
Не стоит считать авторов такого плана "путинскими агентами" или "кремлевскими друзьями". Ими движет разная мотивация...
Елизавета Ясько
народный депутат, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы
В 2007-м Путин махал здесь кулаком. А в 2020-м в Мюнхене предложили рецепт умиротворения Путина, пытаясь отдать ему Украину...
Иванна Климпуш-Цинцадзе
народный депутат, фракция "Европейская солидарность", глава комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в 2016-2019 годах
К этому документу есть два вопроса: откуда и почему он появился? А также нужно понять - что Украина должна делать после его появления. (укр)
Леся Василенко
народный депутат Украины (фракция "Голос")
Европейская реформа термомодернизации жилья вновь оказалась под угрозой. "Убить" ее может разрешение выдавать гранты на энергоэффективность местным властям.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
У многих представителей украинской диаспоры де-факто уже есть множественное гражданство – и не стоит прятать голову в песок, игнорируя это (укр.)
Павло Грод
президент Всемирного конгресса украинцев
Чем может помочь такая встреча? Эксперты могут поднять те вопросы, которые официальные должностные лица стараются обходить на переговорах ... (укр.)
Давид Стулик
Старший аналитик Центра "Европейские ценности", Прага
В 2007-2019 годах - пресс-атташе представительства ЕС в Украине
Геннадий Максак
координатор Украинской национальной платформы Форума гражданского общества "Восточного партнерства", глава правления Совета внешней политики "Украинская призма"
Пограничная служба впервые выбирает своих сотрудников и главное – руководство, на публичном конкурсе. Конечно, такие изменения нравятся не всем (укр.)
Павел Кравчук
эксперт ОО "Европа без барьеров"
Ирина Сушко
исполнительный директор ОО "Европа без барьеров"
Украина может получить отличный шанс войти в число первых европейских стран, которые становятся ведущими форумами для решения трансграничных споров (укр.)
Андрей Фортуненко
старший юрист юрфирмы AVELLUM
Не менее 25% внешней помощи ЕС будет направлено на климатические цели. Именно поэтому Украина должна активно включиться в обсуждение и согласование всех аспектов этой поддержки (укр.)
Наталия Андрусевич
председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"
Украина стала одной из немногих стран, которым торговый конфликт между США и Китаем принес больше пользы, чем вреда. Как же тогда повлияет на нее перемирие Вашингтона и Пекина? (укр.)
Александр Мартыненко
глава департамента группы ICU по корпоративному анализу
Кое-кто решил, что это решение правительства о Таможенном союзе – шаг к отказу от европейской интеграции, сворачивание движения в ЕС. Мы публикуем ответ вице-премьера.
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел Украины
Секрет высокой популярности Берни Сандерса среди избирателей состоит в том, что в мире меняется экономическая парадигма. Поэтому его программа имеет значение и для других стран, включая Украину (укр.)
Александр Вальчишен
участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)
В европейской практике уже есть прецеденты, когда попытки разделить граждан на "настоящих" и "второсортных" с точки зрения участия в политической жизни страны были осуждены (укр.)
Виолетта Москалу
основательница Фонда Global Ukraine, преподавательница Лотарингского университета (Франция)
Торговое соглашение между Китаем и США – событие, иллюстрирующее, зачем украинской промышленности нужны защитные меры и почему это никоим образом не является банальным протекционизмом (укр.)
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Самым благоприятным преференциальным режимом как для Британии, так и для Украины была бы полная отмена всех тарифов и квот, которая обеспечит наибольший прирост объемов двусторонней торговли (укр.)
Ольга Трофимцева
бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)
2019-й и в Украине, и в Европейском Союзе стал годом выборов. Каким образом их результаты повлияют на темпы "европеизации" Украины и на поддержку Киева Западом? (укр.)
Яцек Ключковский
Институт восточноевропейских исследований (Варшава),
чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)
"Президент Путин много раз лгал на тему Польши. Всегда он это делал полностью сознательно. Обычно так бывает, когда власть в Москве испытывает на себе международное давление, связанное с ее действиями" (укр.).
Матеуш Моравецкий
премьер-министр Польши
Украина существенно улучшила свои позиции в мировом рейтинге гендерированности общества. Однако результаты национальных опросов не так обнадеживают. Что с этим делать и при чем тут евроинтеграция? (укр.)
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Если мы хотим ускорить темп и достичь лучших результатов в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС в следующие пять лет, нам необходимо менять подход к ее выполнению (укр.)
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Канада существенно повысила ответственность авиакомпаний за задержку или отмену рейсов. Эти изменения касаются и украинцев, ведь под действие новых законов подпадают и иностранные авиакомпании, в том числе МАУ.
Аскольд Клюс
основатель сервиса MyAviaHelp.com
К пересмотру Соглашения об ассоциации в 2021 году отечественный АПК должен быть подготовлен, мы уже сегодня должны делать домашнее задание. Один из ключевых вопросов – что делать с тарифными квотами (укр.)
Ольга Трофимцева
бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)
В ЕС за бюджетные средства спасают и государственные, и частные компании. Однако эта помощь регламентируется жесткими правилами, которые формально уже должны заработать и в Украине (укр.)
Елена Гадомская
юрист юрфирмы "Астерс"
На уроках мы не изучаем, а скорее обсуждаем девиз ЕС, историю ЕС, структуру ЕС и тому подобное. Ученики становятся "финнами" и "мальтийцами", "французами" и "эстонцами" и председательствуют в школьном "Совете ЕС" (укр.)
Светлана Бацюкова
автор и координатор инициативы "Уроки Европы для школ Украины"
Возможности для внешнеполитического маневра в ЕС крайне ограничены. Но модернизация Восточного партнерства дает шанс сделать первый выигрышный ход (укр.)
Майкл Эмерсон
ассоциированный старший научный исследователь, Центр европейских политических исследований (CEPS)
Если Восточное партнерство – это не процесс ради процесса, а стратегическая политика – то следует вернуться к вопросу: а в чем его цель? (укр.)
Дмитрий Шульга
директор Европейской программы, Международный фонд "Відродження"
После перезагрузки состава институтов ЕС важнейшим приоритетом нашей работы является сохранение поддержки нашего государства в противостоянии российской агрессии (укр).
Николай Точицкий
представитель Украины при ЕС
Дело Мазура теоретически может получить продолжение. Ведь польский суд может поменять свое решение – тогда Украина должна будет вернуть ветерана в Польшу с перспективой передачи в РФ (укр.)
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Дальнейшая эволюция DCFTA должна обеспечить не только развитие двусторонней торговли. Мы уже готовы для внедрения системной экономической интеграции с европейским сообществом (укр.)
Ольга Трофимцева
бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)
Анонсированного торгового перемирия двух сверхдержав так и не произошло – разногласия остаются слишком серьезными даже для промежуточных договоренностей. И это существенно увеличивает риск глобальной рецессии (укр.)
Александр Мартыненко
глава департамента группы ICU по корпоративному анализу
Платформы гражданского общества Грузии, Молдовы и Украины призывают Евросоюз поддержать трехстороннее сотрудничество и институционализировать усиленный диалог в формате "ЕС + 3" (укр.)
Платформы гражданского общества Украины, Грузии и Молдовы
В проекте впервые среди документов Генассамблеи ООН упоминается понятие "агрессии" в отношении действий РФ в Крыму. И дальше следует контрольный выстрел... (укр.)
Сергей Кислица
заместитель министра иностранных дел
Членство в НАТО может быть панацеей, но что делать до того момента, как мы вступим в НАТО? Ключевой целью нашей политики должно стать получение статуса основного союзника США вне НАТО (укр.)
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины (фракция "Европейская Солидарность")
ЕС вплотную подошел к созданию нового независимого органа, который будет заниматься борьбой с отмыванием денег, полученных преступным путем. И это - большой плюс для Украины!
Александр Онуфриенко
партнер практики частных клиентов юридической фирмы "Астерс"
Официальный прием "крымских активистов" – не первый шаг Земана, направленный на подрыв легитимности украинского государства. Хотя при этом – самый циничный.
Павел Гавличек
аналитик Association for International Affairs (AMO, Чехия)
Существуют две модели парламентской евроинтеграции – централизованная и децентрализованная. Мы выбираем децентрализованную, что соответствует опыту стран Центрально-Восточной Европы (укр.)
Мария Мезенцева
заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом ("Слуга народа")
Борьба с офшорами дает шанс привлечь инвестиции "обычным" юрисдикциям, имеющим благоприятные ставки налогов. Может ли Украина воспользоваться этим? (укр.)
Ирина Гордиюк
юрист юрфирмы "Астерс"
Я не боюсь угроз снять меня с должности. Наоборот, вы бы сделали мне большое одолжение, если бы это удалось. Но прошу, умоляю: попробуйте установить с нами человеческий контакт... (укр.)
Ярослав Грицак
Профессор Украинского католического университета
Сопредседатель Немецко-украинской комиссии историков
Сложно поверить, но и украинцы в этой комиссии придерживаются мнения, что Голодомор не является геноцидом!
Андрий Мельник
посол Украины в Федеративной Республике Германия
Нужна ли Украине государственная политика в сфере евроинтеграции? В "Слуге народа" считают, что нет, поскольку механизм, делающий евроинтеграцию необратимой, требует дополнительных затрат из бюджета (укр.).
Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Мария Ионова
народные депутаты Украины
На фоне падающей популярности правящей партии президенту Турции была нужна маленькая победоносная война. Однако не совершил ли Реджеп Эрдоган самую большую политическую ошибку в своей жизни?
Владимир Сазонов
научный сотрудник Академии МВД Эстонии
Для абсолютного большинства поляков голосование за украинку – это акт отрицания доминирующей модели польскости, которая про кровь и землю, но никак не про равенство. Менее понятна позиция украинской общины (укр.)
Елена Бабакова
журналист (Варшава)
29 законов, принятых латвийским Сеймом, были внесены… простыми гражданами. При этом 11 из них начали рассматриваться еще до того, как набрали необходимое количество голосов на платформе петиций.
Дидзис Мелькис
редактор платформы ManaBalss.lv
Венская декларация, принятая 26 лет назад, характеризует территориальные захваты как извращение. Это важно помнить всем в Европе, не меняя свои принципы в зависимости от геополитических раскладов.
Сергей Кислица
заместитель министра иностранных дел
Ежегодно на письменный перевод из бюджета ЕС тратится более 20 млрд. евро. Еще около четверти миллиарда идет на обеспечение синхрона во время европейских саммитов (укр.).
Евгения Габер
заместитель директора Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко
Международно-правовые процессы против РФ – это как ядерное оружие, только отложенного действия. Несмотря на все угрозы, это то, что в наших руках и зависит от нас. Второго шанса получить такое оружие у нас не будет (укр.)
Павел Климкин
министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития
Административные услуги для украинцев должны быть быстрыми, с минимальной "бумажной" составляющей – но в то же время доступными во всех уголках страны.
Мари Педак
руководитель проекта EGOV4UKRAINE
Президент Украины может стать звездой Генассамблеи ООН. Первоочередная задача – не превратиться из звезды в метеорит, который может разрушить украинско-американские отношения (укр.)
Алена Гетьманчук
директор Центра "Нова Європа"
Как эффективно использовать первую личную встречу с главой Белого дома с точки зрения обеспечения национальных интересов Украины? Успех встречи станет успехом всей Украины (укр.).
Константин Елисеев
глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)
Киеву необходимо активизировать строительство газопровода-интерконнектора между Польшей и Украиной. Мы должны получить максимум благ от удачной политической конъюнктуры.
Ярослав Мудрый
управляющий партнер "Энергетические Ресурсы Украины"
Успеет ли новое правительство утвердить новый вклад по сокращению выбросов или Владимир Зеленский поедет на саммит ООН лишь с очередными обещаниями об усилении этой работы в Украине? (укр.)
Наталия Андрусевич
председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"
Конфликт между Южной Кореей и Японией набирает обороты, уже став угрозой для стабильности в регионе. Особенно на фоне самоустранения США от проблем своих союзников (укр.)
Анатолий Максимов
журналист-международник, эксперт аналитического центра “Ad Astra”
Когда российская дипломатия начинает проявлять беспрецедентную доброжелательность, это выглядит несколько подозрительно. Какую выгоду получила РФ от событий в Молдове? (укр.)
Денис Ченуша
аффилированный эксперт в "Эксперт-групп" (Молдова), докторант Гиссенского университета имени Юстуса Либиха (Германия)
Угроза рецессии становится все более реальной для еврозоны. Уже вскоре мы узнаем, есть ли у ЕЦБ план противостояния этой угрозе. Ослабление экономического роста в ЕС не может не сказаться и на Украине.
Александр Мартыненко
глава департамента группы ICU по корпоративному анализу
Новый глава правительства значительную часть своей карьеры провел в России и до недавнего времени владел российским паспортом. Усилит ли назначение Гахарии пророссийский вектор в грузинской политике? (укр.)
Гия Нодия
профессор Государственного университета Ильи (Тбилиси)
Нынешняя ротация премьеров в Грузии обещает стать особенной. Ведь она происходит после крупнейших за последние годы массовых протестов в стране и в значительной степени является ответом власти на них.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Константин Елисеев
глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)
Инновационные никотиновые продукты, которые ворвались на традиционный табачный рынок, дают возможность совершеннолетним курильщикам делать осознанный выбор между обычными сигаретами и их менее вредными альтернативами.
Нужно вместе бороться, чтобы принцип "ничего об Украине без Украины" снова начал работать. Потерять международную субъектность Украины намного легче, чем потом ее восстанавливать... (укр.)
Константин Елисеев
глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)
Владимир Зеленский должен поднять вопрос прав украинских мигрантов в Польше на встрече с Анджеем Дудой. Речь идет не только о правах украинцев за границей, но уже и об их безопасности.
Владислав Сердюк
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии, журналист Liga.net
Ложь израильского премьера не снизила важность его первого за 20 лет визита в Украину, но должна стать важным маркером для тех, кто доверяет действующему руководителю Израиля (укр.)
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
До даты Brexit осталось два с половиной месяца. Времени на выход из политического кризиса и предотвращения дальнейшего экономического спада у Великобритании остается все меньше (укр.)
Олег Павлюк
эксперт аналитического центра “Ad Astra”
До сих пор только ЕС обвинял Украину в нарушении Соглашения об ассоциации. Насколько серьезным является нарушение Варшавой правил выдачи квот на перевозки для украинского автомобильного транспорта? (укр.)
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Присоединение Украины к конвенции о медиации будет служить сигналом для инвесторов, что в нашей стране действуют признанные на Западе инструменты альтернативного разрешения споров (укр.)
Наталья Бесхлебная
сертифицированный медиатор CEDR (Великобритания), юрист юридической фирмы Asters
Сейчас правительство является автором лишь около 30% принятых в Украине законов. Для сравнения: европейский стандарт составляет от 70% до 90% (укр.)
Угис Сикс
руководитель проекта EU4PAR
Первый разговор нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с новым президентом Владимиром Зеленским может стать началом углубления отношений двух стран (укр.)
Максим Скрипченко
заместитель директора "Центра инициатив по безопасности»
ЕС начинает консультации относительно будущего Восточного партнерства. Для этого необходимо предложить формат сотрудничества, который бы обеспечил поддержку проевропейских реформ (укр.)
Иван Нагорняк
кандидат политических наук, специалист проекта Association4U
Предыдущий состав Рады не смог принять ни одного закона в сфере транспорта – эти реформы затрагивали слишком много лоббистских интересов. Но теперь это можно исправить (укр.)
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Несмотря на немалые достижения, Рада версии 8.0 оставила в сфере евроинтеграции много "хвостов", которые следующим народным избранникам придется оперативно закрывать (укр.)
Станислав Ивасик
государственный эксперт Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства юстиции
Имплементируя основные нормы Четвертого энергетического пакета, Украина внедряет новые модели рынка электроэнергии, ставя в центр внимания именно потребителя (укр.).
Наталия Слободян
руководитель группы анализа «Укрэнерго»
Евгения Нестеренко
ведущий специалист группы анализа «Укрэнерго»
Многих удивили результаты выборов на зарубежном округе. Однако из-за равнодушия власти эти показатели оказались абсолютно нерепрезентативными (укр.)
Виолетта Москалу
основательница Фонда Global Ukraine, преподавательница Лотарингского университета (Франция)
Даже в ЕС усилий государства по борьбе с коррупцией оказывается недостаточно. Что же делать в такой ситуации? Ответ на этот вопрос нашли в ЕС, где ответственность за внедрение стандартов комплаенса берет на себя бизнес (укр.).
Гаяне Каракашян
глава Секретариата UNIC
История с осуждением Виталия Маркива является своеобразным повторением истории немецкого пастора Мартина Нимеллера. Мы осознаем, что если смолчим сегодня, то завтра придут уже за нами. Послезавтра – за Европой... (укр.)
Итальянский суд отнесся к нацгвардийцу Виталию Маркиву хуже, чем к убийце-рецидивисту. Это при том, что доказательства его причастности к убийству Роккелли так и не были предоставлены. (укр.)
Олесь Городецкий
активист украинской общины в Италии
Как новый избирательный кодекс будет способствовать голосованию украинцев, живущих за границей? Новый избирательный кодекс должен улучшить ситуацию, но вряд ли изменит ее кардинально (укр.).
Игорь Решетняк
независимый эксперт, со-основатель ассоциации Ukraine Action
Недопуск на саммит профильного вицепремьера, по каким бы причинам и по чьей инициативе это не происходило, является недопустимым... (укр)
Наталия Микольская
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Сохранение формата, по которому Украина сама определяла приоритетные сферы для углубленной интеграции, должно было показать, насколько евроинтеграция является приоритетом для команды нового президента.
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Новые украинские географические указания будут включать вина, сыр (Гуцульская овечья брындзя), а также Херсонский арбуз, Мелитопольскую черешню и Карпатский мед (укр.).
Евгений Ангел
научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций
На последних форумах в "польском Давосе" украинским вопросам посвящалось не менее пятнадцати панельных дискуссий ежегодно (укр.)
Яцек Ключковский
Институт восточноевропейских исследований (Варшава),
чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)
ЕС стоит перед сложным выбором: по каким экономическим правилам надо жить и каким будет будущее европейской валюты. Это решение повлияет и на Украину (укр.)
Михаил Демкив
финансовый аналитик группы ICU
Перед решающими парламентскими выборами все ждали объединения польской оппозиции. Однако всё пошло не по плану. В итоге партия власти может даже получить конституционное большинство в Сейме.
Владислав Сердюк
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии, журналист Liga.net
Россияне искренне верили, что хорошее отношение грузин к многочисленным российским туристам означало конец их гнева на политику Путина и что только партия Саакашвили поддерживала антиоккупационную риторику (укр.)
Гия Нодия
профессор Государственного университета Ильи (Тбилиси)
Когда мы говорим, что хотим интегрироваться в ЕС, то имеем в виду Евросоюз конца 1990-х, когда идея интеграции новых стран захватила умы. То есть в ЕС, которого уже нет.
Александр Щерба
посол Украины в Австрии
Мы стали свидетелями рождения реальной проукраинской коалиции в Евросоюзе. Но борьба за наше европейское будущее продолжается. Коварный Кремль не прощает ошибок и пассивности (укр.)
Константин Елисеев
глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)
Попытка штурма парламента, сотни задержанных и раненых... Еще неделю назад такими были новости из столицы Грузии. Спустя неделю ситуация успокоилась. Но означает ли это, что пик политического кризиса уже позади? (укр.)
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Технический осмотр транспортных средств независимо от формы собственности обязателен во всех странах-членах ЕС. Аналогичные обязательства в рамках Соглашения об ассоциации взяла на себя и Украина (укр.)
Ольга Кулик
эксперт ОО "Украинский центр европейской политики"
Екатерина Потапенко
эксперт ОО "Украинский центр европейской политики"
Парламентская ассамблея Совета Европы запустила свой Ctrl + Alt + Delete. Теперь приостановление нашего участия в ПАСЕ – вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать Совет Европы на растерзание России и ее друзьям.
Павел Климкин
министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития
Интеграция в цифровой рынок ЕС – это одновременно и усиление конкуренции. Как и в любой другой торговле, ЕС точно будет продвигать интересы своих компаний. Яркий пример – отмена платы за роуминг (укр.)
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
120-тысячные митинги оппозиции – масштабные антиправительственные протесты в Чехии вышли на новый уровень. Что стало причиной обострения и куда приведут нынешние протесты?
Павел Гавличек
аналитик Association for International Affairs (AMO, Чехия)
Проекты, представленные на специализированный конкурс "Евроинтеграция работает! Расскажи!", должны способствовать информированию общественности об истории успеха внедрения Соглашения об ассоциации (укр.)
Европейская правда
аналитик Association for International Affairs (AMO, Чехия)
Мы можем опять прятаться, "пока все не закончится". Но тогда нужно будет честно признать: и ценности Украины, и наш лидерский статус в регионе – просто красивые слова...
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Вместо того чтобы отвечать на аргументы Украины о нарушении норм морского права, Россия пытается переформатировать спор.
Елена Зеркаль
заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)
Новый парламент и Европейская комиссия будут поддерживать политику Киева, направленную на интеграцию в Европу и реформирование страны... Но есть одно условие (укр.)
Марек Сивец
Бывший депутат Европейского парламента (2004-2014) от Польши, группа социал-демократов,
бывший вице-президент Европейского парламента (2007-2009)
Первая встреча Зеленского с Анджеем Дудой должна была дать ответ на вопрос, какую стратегию выберет Варшава. Усиление давления на Киев? Или стратегию "удушения в объятиях"? (укр.)
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Первый визит новоизбранных президентов Украины в институты ЕС и НАТО уже стал доброй традицией. Но что делает нынешний визит Владимира Зеленского действительно уникальным? (укр.)
Николай Точицкий
представитель Украины при ЕС
Германия и Франция должны прекратить поддерживать безусловное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Ребекка Хармс
Депутат Европарламента от Германии (2004-2019)
сопредседатель группы "Зеленые" в 2010-2016 годах
сопредседатель межпарламентской ассамблеи "Евронест" в 2017-2019 годах
Большинство глобальных интернет-сервисов Пекин уже успешно заменил на свои. В России пока нет никаких аналогов западных технологий, и это будет одной из проблем при внедрении "суверенного рунета" (укр.)
Илия Куса
эксперт по международной политике Украинского института будущего
Граждане и бизнес часто оказываются в ситуации, когда государство принимает решение об их правах и обязанностях. Для таких ситуаций в ЕС действует админпроцедура. А в Украине? (укр.)
Грегор Вирант
экс-министр государственного управления Словении, ключевой эксперт проекта EU4PAR
Россию не вернули в ПАСЕ, однако решение Комитета министров - это позитивное развитие событий для РФ. Нашим оппонентам еще надо пройти долгий и сложный путь. А мы будем тормозить их движение (укр.).
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел Украины
В отношениях Киева с Варшавой, Будапештом и Бухарестом нужны изменения в подходах и стратегии. И сейчас подходящий момент для этого. У Украины есть шанс на перезапуск отношений с соседями (укр.)
Дмитрий Тужанский
директор Института центральноевропейской стратегии
Украинское правительство было вынуждено изменить тактику в противостоянии с РФ, анонсировав новые санкционные инструменты. Действующие санкции против РФ малоэффективны, но изменится ли ситуация с появлением новых? (укр.)
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Реагировать на скандальный фильм про педофилию в польской католической церкви пришлось даже президенту Анджею Дуде. Ставка правящей партии на защиту церкви может стать для них проблемой перед скорыми выборами.
Владислав Сердюк
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии, журналист Liga.net
Способна ли Украина, отказавшись от "контрафактного" использования европейских названий, повторить путь ЕС, зарабатывая на своих географических указаниях? Первый шаг для этого уже сделан (укр.)
Мария Коваль
адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"
Каждый дополнительный день содержания под стражей, каждое новое следственное действие или допрос, любое судебное заседание только обостряют спор между сторонами...
Елена Зеркаль
заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)
В конце 2019 года истекает срок десятилетнего соглашения о транзите российского газа в страны Евросоюза. Что в такой ситуации должна делать Украина? (укр.)
Дмитрий Науменко
эксперт ОО "Украинский центр европейской политики"
Анджей Дуда стал первым президентом, поздравившим Зеленского с победой. В смене власти в Киеве в Польше видят возможность добиться от Украины коррекции ее исторической политики.
Владислав Сердюк
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии, журналист Liga.net
Что означает скандальная остановка нефтепровода "Дружба" для Украины? Ответ нерадостный – для Киева эти события являются "последним тревожным звонком", что нынешнее ЧП может повториться в любой момент.
Карел Хирман
эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)
Немецкая партия озвучивает план по урегулированию ситуации на Донбассе, не проведя даже консультаций с Украиной. Уже только эта ситуация вызывает недоумение. А если вспомнить, что свободные демократы известны своей "особой" позицией по Крыму... (укр.)
Сергей Корсунский
чрезвычайный и полномочный посол,
директор Дипломатической академии при МИД,
посол Украины в Турции в 2008-2016 годах
Вопрос, который беспокоит многих: чем внешнеполитическое "кунг-фу" избранного президента Зеленского будет отличаться или будет лучше, чем "кунг-фу" президента Порошенко? (укр.)
Богдан Яременко
Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"
глава правления организации "Майдан закордонних справ"
В администрации президента дали всего неделю на подачу заявок на должность судьи ЕСПЧ. Есть высокий риск, что сформированный таким образом список судей ПАСЕ просто завернет, как это было в 2009 году... (укр.)
Иван Лищина
заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ
Жесткий Brexit способен практически лишить еврозону незначительного роста ВВП в ближайшие два года. Нынешняя неопределенность при этом лишь усугубляет экономические риски для ЕС.
Александр Мартыненко
глава департамента группы ICU по корпоративному анализу
С каждым годом объемы продаж газа из США в Европе будут только расти. И тогда ситуация, когда покупка газа в ЕС будет для Украины более выгодной, чем в РФ, сможет стать не исключением, а правилом.
Карел Хирман
эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)
На сегодня направление внешней политики определилось. В его основе – намерение присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО. Но это только часть концепции...
Андрей Веселовский
дипломат, представитель Украины в Европейском Союзе (2008-2010), заместитель министра иностранных дел (2005-2008)
Владимир Зеленский отмечал, что поддерживает евроинтеграционное направление Украины. Однако будет ли европейская интеграция приоритетом в его деятельности? Или это обещание окажется пустыми словами? (укр.)
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Как у двух самых многочисленных проевропейских сетей общественных организаций, в целом объединяющих более 300 организаций-участниц, у нас есть требования к следующему президенту... (укр.)
Гражданское общество Украины
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Европейский парламент все-таки принял более чем спорную Директиву об авторском праве на Едином цифровом рынке ЕС. Скандальная директива упростит механизм блокировки контента и в Украине.
Мария Коваль
адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"
В Украине нет общественного запроса на реанимацию пророссийской политики. Однако бегство избирателей в мир мнимой справедливости создает условия для существенного изменения внешнеполитических приоритетов (укр.)
Галина Зеленько
заведующий отделом теоретических и прикладных проблем политологии Института политических и этнонациональных исследований им. И. Кураса НАН Украины, доктор политических наук
Ключевой причиной, заставившей Украину отказаться от апелляции, была реакция Запада. Перспектива уточнения такого резонансного решения ВТО оказалась потенциально небезопасной и для США, и для ЕС.
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
В Верховной раде лежат тяжелым спамом уже более 10 тысяч законопроектов. Как результат, большинство из проевропейских законов ждут рассмотрения в среднем по два года (укр.)
Денис Черников
координатор Парламентской экспертной группы по вопросам евроинтеграции
Смоленская катастрофа породила вокруг себя огромное количество теорий заговора, став самостоятельным фактором, влияющим как на внутреннюю, так и на внешнюю политику Польши.
Владислав Сердюк
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии, журналист Liga.net
Предполагаемая угроза внешнему курсу Украины стала расхожим штампом нынешней избирательной кампании. Тем более странными выглядят заявления западных политиков и дипломатов, которые утверждают, что не видят такой угрозы (укр.)
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
ПАСЕ проголосовала за резолюцию, которую хотели Россия и ее друзья. Но в нее включили критически важную правку, которую хотели Украина и ее друзья. Остальные выгодные нам поправки системно валила коалиция голосов, которой не было никогда до этого (укр.)
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел Украины
Насколько безопасны иностранные инвестиции? Спустя полтора года все страны ЕС внедрят общий механизм проверки инвестиций и единый "опросник" для потенциальных инвесторов.
Виталий Галицких
руководитель таллиннского офиса юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"
Уже в среду ПАСЕ будет голосовать за возможность снять санкции с РФ. Это последний шанс для агрессора пробить брешь в международной политической институции, поэтому на достижение результата брошены все силы.
Георгий Логвинский
народный депутат Украины, член Парламентской ассамблеи Совета Европы
Определив одно из сильных мест ИГИЛ – способность вербовать мусульманскую молодежь, живущую в ЕС и США, однако чувствующих себя чуждой там, "рецепта" от этой проблемы так и не нашли.
Владимир Сазонов
научный сотрудник Академии МВД Эстонии
Несмотря на общий негативный результат, решение ВТО содержит и позиции, создающие для Украины шансы на аппеляцию. Однако для ее успеха нам стоит учесть ошибки, в том числе усилив координацию своих действий с ЕС.
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Как защитить бизнес от произвола на таможне? Статья 84 Соглашения об ассоциации с ЕС напрямую касается "евроинтеграции" таможенных процедур. Что уже сделано Украиной и что необходимо сделать? (укр.)
Татьяна Острикова
народный депутат Украины, член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики
Способен ли украинский политикум по итогам 2019 года сформировать власть, которая продолжит европейский и евроатлантический курс? Ответ на этот вопрос будет искать Киевский форум по безопасности (укр.)
Данило Лубкивский
член наблюдательного совета фонда Open Ukraine,
заместитель министра иностранных дел Украины (2014 год)
Почему иностранные инвестиции обходят Украину? Одна из причин – неразвитость украинского фондового рынка. А значит, нужно помочь Украине полноценно интегрироваться в европейский рынок капитала.
Миндаугас Бакас
глава правления Национального депозитария Украины
Новая энергетическая стратегия США дает Киеву возможность принять участие в разработке Плана укрепления энергетической безопасности, который даст нам немало выгод. С блокированием "Северного потока-2" ситуация несколько хуже... (укр.)
Илия Куса
эксперт по международной политике Украинского института будущего
Андриан Прокип
эксперт по вопросам энергетики Украинского Института будущего
По данным Центризбиркома, за рубежом проголосовало лишь 55 тысяч граждан Украины. И это в ситуации, когда госреестры фиксируют в целом 6 млн украинских избирателей, находящихся за границей! (укр.)
Игорь Решетняк
независимый эксперт, со-основатель ассоциации Ukraine Action
Не стоит говорить, что "ничего не меняется". В 2019 году есть определенные изменения по сравнению с предыдущими выборами. Ни один из кандидатов не сделал охрану окружающей среды основой своей предвыборной агитации (укр.)
Наталия Андрусевич
председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"
Трагедия в Новой Зеландии – один из крупнейших терактов, совершенных не исламскими террористами, а белыми ультраправыми экстремистами против мусульман (укр.).
Илия Куса
эксперт по международной политике Украинского института будущего
Впервые Евросоюз включил в свой "черный список" по-настоящему "крупную рыбу". Теперь европейским странам придется ограничить любое сотрудничество с компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов.
Виталий Галицких
руководитель таллиннского офиса юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"
Россия с помощью общественных организаций, медиа, спецслужб, лояльных (в основном, спонсируемых) политиков поддерживает одну простую мысль: Европейский Союз должен быть разрушен.
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины (фракция "Европейская Солидарность")
Низкие ставки в еврозоне – сигнал для развития собственного экспорта в эти страны и привлечения инвестиций. Но что это означает для Украины? Ослабление евро будет иметь и положительные, и отрицательные последствия (укр.)
Виталий Шапран
главный эксперт Совета НБУ
Игорь Бритченко
профессор Государственного высшего учебного заведения им. С.Тарновського (Тарнобжег, Польша)
По моему мнению, чтобы так сильно стремиться дискредитировать посла своей собственной страны в иностранных СМИ, надо очень сильно "любить" эту страну... (укр.)
Анатолий Щерба
Посол Украины в Испании
Такие изменения, наряду с другими реформами ЕС, откроют путь к возобновлению расширения. А ассоциированные страны, такие как Украина, будут хорошо подготовлены к вступлению в такой формат Евросоюза...
Майкл Эмерсон
ассоциированный старший научный исследователь, Центр европейских политических исследований (CEPS)
За месяц до президентских выборов и за шесть до парламентских у меня нет выбора. Хочу, чтобы меня услышали и мой европейский выбор не остался без ответа. Со мной – еще минимум треть избирателей (укр.)
Андрей Веселовский
дипломат, представитель Украины в Европейском Союзе (2008-2010), заместитель министра иностранных дел (2005-2008)
Раде предложено усилить борьбу с контрабандой леса-кругляка путем введения моратория на экспорт топливной древесины. Это своеобразное ноу-хау – Украине придется доказывать дефицита хвороста и веток (укр.)
Денис Черников
координатор Парламентской экспертной группы по вопросам евроинтеграции
Посольство Украины отказало украинской общине в поддержке инициативы установки памятника Ивану Франко в Мадриде. Откуда такая непримиримость к этой инициативе? (укр.)
Андрей Якубув
политолог, активист украинской общины в Испании
ВТО предоставляет множество площадок, где страны-члены могут защищать интересы своего бизнеса. В частности, при вступлении в организацию новых стран. Эффективно ли использует эти инструменты Украина? (укр.)
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Анастасия Колтунова
младший юрист Sayenko Kharenko
Новые требования к операциям по трансплантации выполнить в Украине пока невозможно. Врачи откладывают операции на неопределенный срок, резонно опасаясь уголовной ответственности (укр.)
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Екатерина Потапенко
эксперт ОО "Украинский центр европейской политики"
В правительстве подсчитали, что в 2018 году было выполнено 52% запланированных работ по Соглашению об ассоциации. По нашим оценкам, был выполнен 21% задач, тогда как в целом Соглашение выполнено лишь на 24% (укр.)
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Возможно, ты видишь все, что мы делаем, откуда-то с небес. Возможно, ты разочарован. Возможно, не все идет так, как ты мечтал... Но я верю, что это время настанет.
Михал Бони
депутат Европейского парламента,
Польша, "Гражданская платформа"
Польше удалось удивительное достижение – одновременно "побить горшки" и с Ираном, и с Израилем. Впрочем, уроки конфликта Варшавы и Тель-Авива не в меньшей степени актуальны и для Украины (укр.)
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Игнорирование иностранными правительствами прав украинских граждан, поиск в каждом туристе нарушителя иммиграционных правил ставят под сомнение целесообразность сохранения безвиза с этими странами (укр.)
Сергей Кислица
заместитель министра иностранных дел
Мировая экономика замедляет темпы своего роста. Однако означает ли это угрозу нового финансового кризиса? Стоит рассмотреть все ключевые факторы, способные вызвать новый кризис.
Александр Мартыненко
глава департамента группы ICU по корпоративному анализу
Впервые депутаты поняли, что могут потерять голоса и дискредитировать себя перед избирателями, если не поддержат голосование за НАТО и ЕС. Раньше все было наоборот (укр.)
Сергей Солодкий
первый заместитель директора Центра "Нова Європа"
Торговый представитель США представил ежегодный отчет о выполнении Россией обязательств, взятых в рамках ВТО. Данный анализ должен формировать курс Вашингтона на отношения с РФ в торговой сфере (укр.)
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Парламенту Венесуэлы нужно решить вопрос о статусе Хуана Гуайдо. Ведь он провозгласил себя "исполняющим обязанности президента" на политической демонстрации, а не в стенах Ассамблеи (укр.)
Сергей Кислица
заместитель министра иностранных дел
Доказательство ЕС ограничения конкуренции от MasterСard привело не только к многомиллионному штрафу. Теперь компанию ждут частные иски – возможно, и от украинцев.
Александр Фефелов
руководитель практики антимонопольного и конкурентного права юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"
Вопрос, который возникает к антисистемным движениям – а действительно ли они настолько вне системы, как хотят казаться? Итальянский опыт показывает, что вовсе нет.
Катерина Зарембо
Центр "Новая Европа"
В честь Дня защиты персональных данных мы подготовили ряд примеров из реальной жизни, с которыми может столкнуться каждый, поданных через призму судебных решений Европейского суда по правам человека (укр.)
Владислав Власюк
Юрист,
в 2017-2019 - генеральный директор Директората по правам человека, доступу к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции
Алина Куц-Карпенко
государственный эксперт Директората по правам человека, доступу к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции
Снятие санкций с Российской Федерации станет возможным только тогда, когда будет восстановлен украинский суверенитет на востоке страны и Крымском полуострове (укр.)
Томаш Петршичек
министр иностранных дел Чешской Республики
Решение США вывести войска из Сирии может изменить баланс сил в ближневосточном регионе на много лет вперед. Негативные последствия этого шага может ощутить и Украина.
Илия Куса
эксперт по международной политике Украинского института будущего
Все больше стран вводят ограничения против Huawei, не допуская китайскую компанию к созданию сети 5G. Могут ли такие ограничения обеспечить защиту национальной безопасности?
Юрий Котляров
партнер практики технологий, медиа и телекоммуникаций юридической фирмы "Астерс"
Оценочная миссия Европейского Союза по изучению потребностей региона Приазовья вскоре приедет в Украину. Ее цель – найти оптимальные пути поддержки региона, пострадавшего от агрессивных действий РФ.
Николай Точицкий
представитель Украины при ЕС
Позиция РФ – простите "Газпрому" его долг, определенный Стокгольмским арбитражем, и тогда он готов продлить действующий контракт. Но эти времена прошли, и российские заявления просто неактуальны (укр).
Елена Зеркаль
заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)
В 2019 году украинский экспорт ждет настоящая революция, ведь с 1 января мы начали полноценно применять нормы региональной конвенции Пан-Евро-Мед (укр.)
Сергей Река
младший юрист Investment Service Ukraine
Отношения между Украиной и ЕС проходят тяжелое испытание. Консультации по лесу-кругляку стали первым спором, который будет проводиться в рамках Соглашения об ассоциации (укр.)
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Самые успешные направления украинской дипломатии 2018 года: формирование международной поддержки в противодействии агрессии РФ, сотрудничество с международными организациями, защита граждан Украины за рубежом.
Геннадий Максак
координатор Украинской национальной платформы Форума гражданского общества "Восточного партнерства", глава правления Совета внешней политики "Украинская призма"
Повышение тарифов, недовольство населения, поиск правительством всевозможных компенсаторов. Это вовсе не про Украину. Точнее – не только про Украину.
Карел Хирман
эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)
Украинско-польские отношения избавились от одного из двух крупнейших раздражителей. Что означает решение Конституционного суда Польши и какими теперь будут отношения Киева и Варшавы?
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Решение ЕС ввести защитные меры в отношении импорта стальных изделий оспорили Китай, Корея, РФ, Турция, Швейцария и даже Молдова. Но не Украина.
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Убийство мэра Гданьска стало шоком для Польши. Слова сочувствия, а вместе с тем – против пропаганды ненависти, обнародовали все ведущие политики страны. Но будет ли этого достаточно для изменения настроений в обществе?
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Коммунальная реформа сейчас находится на развилке и может пойти как по польскому, так и по литовскому пути. Впрочем, не исключен и третий путь, где изменения останутся на бумаге.
Софья Линн
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Украине необходимо существенно изменить подходы к введению санкций против РФ. Нынешние ограничения оказались малоэффективными – российский импорт в прошлом году показал двузначные темпы роста.
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
"Европа и Украина после 2019 года. Что стоит продолжать, а что нужно изменить?" – под таким лозунгом в городе Жешув (Польша) 24-25 января пройдет очередной, уже двенадцатый Форум Европа–Украина.
Яцек Ключковский
Институт восточноевропейских исследований (Варшава),
чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)
Первая инстанция Суда ЕС отклонила иск украинского экс-премьера. Но тут на помощь юристам Азарова пришли... шри-ланкийские повстанцы.
Иван Божко
адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры»
Мировая торговая война находится в активной стадии. Данное обстоятельство особенно опасно на фоне кризиса системы разрешения споров в ВТО.
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Сальвини и Орбан производят сильное впечатление на многих избирателей, прибегая к резкой риторике, пронизанной эмоциями. Обсуждение сложных конкретных вопросов для них – скорее игра на чужом поле.
Нильс Майер-Олендорф
директор программы International and European Governance Берлинского экологического института
Решение об антисубсидиционном расследовании в отношении узбекского экспорта не только поставило страну на грань новой торговой войны. Как оказалось, это решение было принято с грубыми ошибками (укр.)
Наталья Исаханова
партнер адвокатского объединения “Сергей Козьяков и Партнеры»
Олеся Кривецкая
старший юрист адвокатского объединения “Сергей Козьяков и Партнеры»
Инаугурация нового президента Грузии прошла в сопровождении мощных акций оппозиции. На фоне политического противостояния правительство начинает делать ошибки, в частности, пойдя на дипломатический конфликт с США.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Еврокомиссия оценила состояние выполнения Украиной Соглашения об ассоциации – и эти выводы в целом положительные. А уже 17 декабря по результатам заседания Совета ассоциации стоит ждать и политических месседжей (укр.)
Ольга Стефанишина
вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
Президент сознательно пропустил дедлайн для подачи кандидатур и не спешит исправляться. И если наша страна не начнет шевелиться уже в ближайшее время, то может пропустить и следующий срок.
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
В Брюсселе осознали опасность российской пропаганды. И произошло это как раз перед началом избирательной кампании по выборам депутатов Европарламента, которые состоятся в 2019 году.
Николай Точицкий
представитель Украины при ЕС
Сейчас Украина практически не имеет практики эффективных торговых споров с ЕС. Так не пора ли использовать новый инструмент – торговый арбитраж, прописанный в Соглашении об ассоциации? (укр.)
Сергей Лахно
руководитель практики международной торговли юрфирмы Integrites
Британия приостановила выдачу "инвестиционных виз", что стало серьезным ударом по капиталам сомнительного происхождения. С 2019 года эти визы вернутся, но выдавать их будут по новым правилам.
Александр Онуфриенко
партнер практики частных клиентов юридической фирмы "Астерс"
Роли основываются на реальных возможностях союзников. Естественна и показательна разная реакция европейцев и американцев на агрессию России в Черном море.
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
Новым врагом оказался американский институт – Федеральная резервная система. Конфликт с ней может стать одним из ключевых испытаний для Дональда Трампа, а вместе с тем – и для экономики США (укр.)
Виталий Шапран
главный эксперт Совета НБУ
Игорь Бритченко
профессор Государственного высшего учебного заведения им. С.Тарновського (Тарнобжег, Польша)
Мы получили очередную порцию критики нашего законопроекта, который должен урегулировать вопрос с безопасностью транспортных средств и сделать передвижение на автомобиле максимально безопасным и комфортным (укр.)
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Торговая война между Косовом и Сербией рискует окончательно похоронить амбиции ЕС как балканского миротворца. В Еврокомиссии не учли такую вещь, как оскорбленная национальная гордость. А она порой важнее экономических факторов.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Предлагаем морским государствам направить в регион военные корабли, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряжения со стороны России (укр).
Верховная рада Украины
Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 Устава ООН, и сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, определенного статьей 51 Устава.
Елена Зеркаль
заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)
Решение ВТО по спору Турции и Марокко открывает новые возможности для Украины. Созданный прецедент может существенно помочь в неконкурентной борьбе с российским импортом (укр.)
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Анастасия Колтунова
младший юрист Sayenko Kharenko
Различие подходов Парижа и Берлина во многом объясняется их геополитическим положением. Для Парижа основной источник угроз скорее на Юге, а для Берлина – на Востоке.
Винфрид Файт
политолог, преподаватель международных отношений Фрайбургского университета
На избирательном участке не могут отказать в возможности проголосовать. Даже если избирателя нет в списке или он зарегистрирован на другом участке. Иначе он может потерять интерес к выборам.
Назар Бойко
член правления мониторингово-аналитической группы "ЦИФРА"
Британская индустрия страшно боится хаоса. И десятки страниц, посвященных в проекте соглашения о Brexit вопросам движения товаров – это защита британского бизнеса. Наш бизнес заслуживает такой же поддержки в интеграции с ЕС.
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Парадоксально, но "Газпрому" помогает и отказ Польши от закупок его газа – у российского монополиста появляются лишние 10–12 млрд кубометров для других покупателей в ЕС.
Карел Хирман
эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)
2018-й должен был стать годом ускорения. Но отчет о выполнении соглашения, обнародованный сейчас, не содержит ни намека на такие планы. Их практическая реализация откладывается на потом...
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Выборы показали: Дональд Трамп сохраняет хорошие шансы на выдвижение еще на один срок. Демократы, хоть и получили результат хуже ожиданий, наметили подходы для президентской кампании.
Владимир Дубовик
директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова
Новая редакция правительственного закона о проверке транспортных средств опирается на нормы ЕС, но немного странно трактует часть из них. Предложенные нормы часто более жесткие, чем те, что действуют в Евросоюзе (укр.)
Ольга Кулик
эксперт ОО "Украинский центр европейской политики"
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
UWO позволяет отрабатывать хорошо известную украинцам категорию дел, в которых "всем все ясно", но получить доказательства в рамках уголовного производства не представляется возможным.
Виталий Власюк
юрист-международник
Эстония приступила к подсчету ущерба, нанесенного стране окупацией Советским Союзом. И хотя шансы вытребовать компенсацию с РФ невелики, для Таллинна этот иск будет иметь принципиальное значение.
Владимир Сазонов
научный сотрудник Академии МВД Эстонии
Турция не идет ни на какие весомые уступки Украине в вопросе ЗСТ - именно поэтому переговоры с Анкарой продолжаются беспрецедентно долго. И вот вдруг раздается заявление, что переговоры скоро завершатся (укр.).
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Украинские санкции против РФ, введенные два года назад, критиковались часто и по делу. Как оказалось, российские запреты имеют ровно те же недостатки. И это существенно упростит их обхождение.
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Иван Божко
адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры»
Украина вплотную приблизилась к запуску накопительной пенсионной системы, однако впереди еще масса препятствий. Тем более, что далеко не всем странам ЕС удалось успешно внедрить эту реформу (укр.)
Григорий Овчаренко
глава подразделения по управлению локальными активами группы ICU
Украинская жалоба в ВТО направлена против ограничения экспорта на всю таможенную территорию Евразийского экономического союза. А это значит, что торговый спор направлен в первую очередь против России.
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Алексей Горбатюк
юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"
Замглавы МИД Польши Цихоцкий, курирующий украинское направление, заявил, что украинская сторона уже получила официальное предупреждение о негативных последствиях, если львов действительно демонтируют...
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Для Киева гибель договора о РСМД чревата усилением давления со стороны РФ. Идея расширения НАТО за счет Украины и так вызывает весьма бурные эмоции в Москве, а в таких условиях и вовсе становится для России "вопросом выживания".
Полина Синовец
руководитель Центра нераспространения ядерного оружия
И США, и Китай уже готовы к примирению в торговой войне, но будут торговаться за условия. Если эти переговоры затянутся, то вероятность выхода на "плохой" сценарий для мировой экономики больше, чем прогнозирует МВФ.
Виталий Шапран
главный эксперт Совета НБУ
Новый план ЕС по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности предусматривает расширение обмена таможенной информацией с другими странами. А соответственно – и с Украиной. Но готов ли к этому Киев? (укр.)
Костантин Харченко
юрист практики налогового и таможенного права INTEGRITES
Взаимное признание сертификатов электронных цифровых подписей Украиной и странами ЕС расширяет горизонты для украинских компаний и открывает новые перспективные направления и рынки сбыта (укр.)
Юлия Зайченко
генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства юстиции
Роман Дрыпа
эксперт директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства юстиции
Мало-помалу, в том числе благодаря поддержке Еврокомиссии, нам удалось убедить чиновников в необходимости внедрения новых правил предоставления государственной помощи, сделав ее более прозрачной.
Ольгица Спевец
эксперт проекта технической помощи ЕС Антимонопольному комитету Украины
Внутри Верховного суда США наметился перевес в сторону консерваторов - теперь от него не следует ожидать решений, расширяющих гражданские права. Назначение Кавано также стало вызовом движению за права женщин.
Владимир Дубовик
директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова
Уровень аварийности с участием грузовых автомобилей в 2017 году вырос на 14%, тогда как 59,4% автоперевозчиков работают без лицензий. Может ли Соглашение об ассоциации решить эти проблемы? (укр.)
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Опыт Чехии или Словакии показывает, что установка квартирных счетчиков тепла приведет не к экономии, а к большим проблемам в многоквартирных домах. Потому что эта реформа несправедлива к жильцам.
Карел Хирман
эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)
Разрыв США договора о дружбе с Ираном, а также их публичное унижение Международного суда ООН подрывает позиции Украины. Штаты демонстрируют России и Китаю: вы можете делать то же самое.
Илия Куса
эксперт по международной политике Украинского института будущего
В 1996-м Европа откровенно дала понять, что 50-80 тысяч убитых отнюдь не помешают ради "дружбы" с Кремлем сидеть с ним за одним столом. А вы говорите 10 тысяч убитых украинцев на Востоке Украины!
Сергей Кислица
заместитель министра иностранных дел
Украинские налоговики уже скоро должны ввести в Украине европейскую систему аудита электронных данных. Это должно стать эффективным инструментом в борьбе с финансовыми злоупотреблениями (укр.)
Нина Бец
юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"
Болгарские власти должны не только всесторонне содействовать расследованию убийства журналистки, но и доказать обществу, что в стране существует свобода слова, которую власть не только не ущемляет, но и защищает и поддерживает.
Виталий Мартынюк
руководитель международных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"
Женщина, врач, новичок в политике – новому лидеру австрийских социал-демократов вскоре придется бросить вызов правительству правых популистов и консерваторов Себастьяна Курца.
Барбара Тот
политический обозреватель венского журнала Falter
Новая политическая реальность Армении необратима. Прежнее правительство и провластные партии шаг за шагом приближаются к черте, после которой о них останутся лишь краткие упоминания в политической истории...
Ричард Гирагосян
Директор Центра региональных исследований (Ереван, Армения),
ассоциированный эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"
Лейбористская партия наконец определилась в своем отношении к Brexit. Метания между европофильскими избирателями и классическим рабочим электоратом окончены.
Христос Кациоулис
руководитель представительства Фонда им. Фридриха Эберта (FES) в Лондоне.
Пауза в реализации исторического соглашения между Грецией и Македонией существенно усиливает риски политического кризиса в обеих странах. Теперь и Скопье, и Афинам грозят внеочередные парламентские выборы (укр.)
Снежана Дяченко
эксперт Центра "Новая Европа"
В Европе возникает конкуренция за украинского работника. Еще недавно Польша была чуть ли не единственной страной, где можно было трудоустроиться без получения специальных разрешений. Теперь все изменилось.
Василий Воскобойник
президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству
ВТО поставила под вопрос выполнение Украиной требований при присоединении к Энергетическому сообществу. Если ЕС будет менять Третий энергопакет, Киеву придется подстраиваться под новые требования (укр.)
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Виктория Мыкуляк
юрист ЮФ Sayenko Kharenko
Еще недавно досрочные выборы в Армении ожидались лишь ближе к середине следующего года. Яркая победа партии премьера на столичных выборах дала старт консультациям по поводу роспуска парламента.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Договор о дружбе никак не влияет на способность Украины "засудить" Россию в Международном суде ООН. А уважение к границам определяется в международном праве чем-то более глобальным, чем двусторонний договор (укр.)
Виталий Власюк
юрист-международник
Потребитель готов платить на 22% больше за товар, чья страна происхождения вызывает положительные ассоциации и доверие. Этим уже пользуются Великобритания, Германия, Швейцария, США. А теперь – и Украина (укр.)
Оксана Илясевич-Богородова
руководитель направления маркетинга и коммуникаций Офиса по продвижению экспорта
Президент Эрдоган уверяет общественность, что в Турции уже нет кризиса. Впрочем, курс лиры и рост ставки центробанка сигнализируют о том, что экономика Турции до сих пор нездорова.
Виталий Шапран
главный эксперт Совета НБУ
Во вторник на экстренном заседании комитет ВР по иностранным делам единогласно утвердил проект заявления: Украина не примет "прощение" России, которое сейчас активно продвигают в Совете Европы...
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Апелляционный суд Англии признал, что сделка по "долгу Януковича", возможно, была проведена под давлением, и поэтому необходимо рассмотреть все аргументы в отношении этого вероятного факта.
Роман Марченко
старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры", заслуженный юрист Украины
Для некоторых секторов нужна наивысшая политическая воля, ведь там более четырех лет не выполняются евроинтеграционные обязательства. Эти сектора – транспорт и таможня.
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Как оказалось, невозможно решить проблему терроризма исключительно военными методами. Чем более сильный удар по террористам наносит государство, тем более справедливой они считают свою борьбу (укр.)
Александр Кореньков
директор Международного центра исследования проблем безопасности
Угрозы Трампа в адрес ВТО – это классический способ актуализировать важные вопросы. А значит, нас ждет период очень бурных дискуссий по изменению правил торговли. И вполне возможно – обновленная ВТО.
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Я возглавляла Апелляционный суд в Грузии. Для меня очевидно, что должность судьи - это одна из самых высоких точек самореализации для юриста. Будьте уверены, конкурс пройдет честно, прозрачно и открыто.
Эка Ткешелашвили
Глава Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине
Мининфраструктуры подготовило предложения для правительства и СНБО о дополнении к искам в международных арбитражах и ужесточении санкций за препятствование прохождения судов в порты Азовского моря (укр.)
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Профилактику и лечение нарастающего правового тромба можно начать с небольших шагов. Например, более четко определить требования к подаче законопроектов в Раду...
Денис Черников
координатор Парламентской экспертной группы по вопросам евроинтеграции
За последние годы экономический форум в польском городе Крыница-Здруй стал для Украины привычной площадкой для популяризации своего европейского курса. Но в этом году украинская тема отошла на глубокую периферию...
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Украина должна стремиться к членству в ЕС и НАТО, однако тематические предвыборные технологии – от кого бы они ни исходили – такой интеграцией не являются.
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
Для того чтобы вкладывать деньги в украинские ценные бумаги, инвестор должен был лично приезжать в страну, открывать прямой счёт на своё имя, пройти ряд сложных бюрократических процедур. Так было раньше, теперь все изменится.
Миндаугас Бакас
глава правления Национального депозитария Украины
Что уже изменило Соглашение об ассоциации? Если говорить языком цифр, то наиболее красноречивыми будут показатели роста нашего экспорта в ЕС. По сравнению с прошлым годом, он вырос на 19,2% ...
Иванна Климпуш-Цинцадзе
народный депутат, фракция "Европейская солидарность", глава комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в 2016-2019 годах
Запрет торговли человеческими органами и тканями для трансплантации – непреложная максима. Впрочем, в Украине уже вскоре ситуация может измениться. По крайней мере - в случаях, когда речь идет о действиях государства (укр).
Ольга Боженко
юрист
Условия, которые Вашингтон выдвинул для снятия санкций с России являются, по сути, такими, что Кремль никогда их не признает и не будет выполнять. Ведь в таком случае Москве придется, фактически, признаться в международном преступлении...
Наталия Слободян
руководитель группы анализа «Укрэнерго»
Около 62% молодежи на территории Республики Сербской – безработные. При этом молодежь эта – военнообязанная. А очередные выборы, которые пройдут в октябре, стали отличным поводом для усиления риторики вражды.
Ирина Пташник
эксперт по международному праву Экспертного центра по вопросам безопасности
В Украине действуют пять программ ЕС трансграничного сотрудничества. А что на практике? Приграничные регионы теряют значительную часть возможностей, которые открывают программы ЕС (укр.)
Татьяна Зосименко
директор программы Экономической дипломатии Совета внешней политики "Украинский призма"
Девальвация турецкой и российской валют будет означать, что наш экспорт будет пользоваться там меньшим спросом. Выходом из ситуации может стать или постепенная девальвация гривны, или соглашение с МВФ.
Виталий Шапран
главный эксперт Совета НБУ
Подкосят ли новые санкции экономику РФ настолько, чтобы заставить Кремль скорректировать свою внешнюю политику? Или наоборот – для эффективности санкций Западу стоит скорректировать свои оценки состояния российской экономики?
Александр Вальчишен
участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)
Перегрев экономики Турции из-за кредитного бума обсуждается уже давно. Противопоставляя себя Западу, Анкаре вряд ли можно надеяться на пакет спасительных мер до разворачивания полноценной рецессии.
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French
После тщательного изучения Группа арбитров подтвердила законность реформирования энергетического рынка ЕС. Ключевые претензии России о дискриминации Газпрома были отклонены...
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Ирландцы знают и свято верят, что их говядина – одна из лучших в мире. Однако как сделать, чтобы об этом узнали в других странах? Помогли меры, которые могут оказаться полезными и для Украины.
Екатерина Онул
советник Группы Всемирного банка по вопросам санитарных и фитосанитарных мер
Среди ведущих политиков Эстонии есть агенты влияния Кремля. То, о чем можно было догадываться, в отчете разведки приведено как доказанный факт. К каким последствиям это приведет?
Владимир Сазонов
научный сотрудник Академии МВД Эстонии
До сегодняшнего дня датой начала войны с Грузией РФ называет 8 августа. У этой лжи есть чрезвычайно важная политическая цель - возложить вину за начало конфликта на его жертву.
Давид Баташвили
Фонд Рондели
Большинство мигрантов неохотно обращаются в правоохранительные органы за защитой своих прав. Часто – из-за незнания языка. Однако в таких случаях можно требовать перевода официальных документов.
Владислав Власюк
Юрист,
в 2017-2019 - генеральный директор Директората по правам человека, доступу к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции
Зоряна Стецюк
государственный эксперт Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции
В новом проекте ужесточения санкций есть даже позиция, согласно которой Российскую Федерацию предлагается объявить спонсором международного терроризма...
Владимир Дубовик
директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова
В России готовятся к созданию двух специальных административных районов – аналога офшоров. Они должны стать прибежищем для россиян, которые из-за санкций не могут работать на Западе (укр.)
Павел Шовак
старший юрист ЮФ "Астерс"
Сейчас США заинтересованы в слабой и невлиятельной ВТО, которая не может помешать крупным странам принимать решения по своему усмотрению. И в этом США Трампа выступает безусловным союзником РФ Путина.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Новое правительство Армении решилось на выполнение самого сложного предвыборного обещания – в стране началось уголовное преследование представителей бывшей власти. Такие действия Еревана все хуже воспринимают в Москве.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Вопреки стараниям, ЕС так и не создал действенных механизмов контроля за миграцией. Беженцы по-прежнему будут приниматься странами Западной Европы, только какими именно – решать будут уже не они.
Евгений Приходько
журналист, Польша
Проблема вывоза незаконного леса в ЕС – довольно распространенная, можно даже сказать, глобальная. Поэтому жесткая реакция ЕС на украинский мораторий вызвана в первую очередь отказом решать проблему имеющимися инструментами.
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
"Европа общих ценностей или Европа общих интересов" – под таким лозунгом в польском городе Крыница-Здруй пройдет 28-й Экономический форум. Как и ранее, особое внимание будет уделено именно Украине.
Яцек Ключковский
Институт восточноевропейских исследований (Варшава),
чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму – 4,34 млрд евро. Компанию наказали за незаконные практики с целью закрепить доминирующее положение в области общедоступного интернет-поиска.
Александр Дементьев
юрист юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"
Показное спокойствие, с которым в РФ встретили смену правительства в Армении может дать немалую трещину. Конфликт между странами может вызвать инициатива Еревана пересмотреть соглашение о статусе российских пограничников (укр.).
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Карен Мадоян
журналист, эксперт по Южному Кавказу
ВТО завершила скандальный спор - против ограничения продажи табачных изделий Австралией. Решения по этому делу стали действительно историческими. К счастью, Украина, инициировав этот спор, вышла из его рассмотрения.
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Защитные меры ЕС не обошли и украинских металлургов, продукция которых традиционно занимает передовое место в структуре отечественного экспорта. Теперь им придется работать в рамках определенной тарифной квоты (укр.).
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
СМИ все чаще сообщают о случаях нарушений прав украинцев за рубежом, в частности в странах ЕС. Такая дискриминация происходит все чаще. Сложившуюся ситуацию уже изучают в правительстве.
Владислав Власюк
Юрист,
в 2017-2019 - генеральный директор Директората по правам человека, доступу к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции
Зоряна Стецюк
государственный эксперт Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции
Не будем "танцевать вокруг", скажем прямо: Дональда Трампа проучили в Хельсинки. Саммит Трамп-Путин стал катастрофой для американских интересов и для того, как мир воспринимает Америку...
Мелинда Геринг
редактор блога UkraineAlert в рамках Atlantic Council
Между Польшей и Украиной может появиться новая точка напряженности. Накануне местных выборов исторические темы вновь становятся инструментом мобилизации сторонников действующей власти...
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Отставка Дэвиса и Джонсона, еще в начале недели казавшаяся началом конца Терезы Мэй, в итоге лишь укрепила ее позиции. Сторонники выхода из ЕС на жестких условиях не смогли получить поддержку в обществе.
Николь Кациоулис
руководительница бюро Фонда им. Фридриха Эберта в Лондоне
Христос Кациоулис
руководитель представительства Фонда им. Фридриха Эберта (FES) в Лондоне.
Правительство Терезы Мэй уже определило лозунг "глобальной Британии", но до сих пор подвергалось за него критике – мол, это лозунг без политики. Теперь именно новый министр должен наполнить эти слова смыслом...
Светлана Ковальчук
кандидат политических наук, исполнительный директор YES
Диалог по правам человека – важная часть пути к членству в ЕС. Однако он нужен прежде всего гражданам Украины. В этом году мы впервые обратили внимание на случаи нарушений прав человека в отношении украинцев за границей (укр.)
Владислав Власюк
Юрист,
в 2017-2019 - генеральный директор Директората по правам человека, доступу к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции
Ярослав Полищук
государственный эксперт Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции
Верховная рада подошла к фундаментальным изменениям на рынке ценных бумаг. Впрочем, законодатели не учли важных норм права ЕС о запрете незаконного использования инсайдерской информации и защите прав клиентов инвестиционных фирм (укр.)
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Президенты двух стран Порошенко и Дуда посетили Волынь – но не нашли возможности встретиться друг с другом. Впервые за последние годы Украина на самом высоком уровне напомнила об уничтожении и украинских сел поляками.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Украинские туристы были заблокированы в аэропортах нескольких стран – задержка рейсов на несколько суток произошла из-за невыплаты средств туроператором. Что нужно изменить, чтобы исключить такие случаи? (укр.)
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Может ли Украина выиграть от этой глобальной торговой войны между США и ЕС? Ответ – да. Некоторые корпорации реагируют на новые тарифы заявлениями о переносе производства. И почему бы не в Украину?
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Призываем Европейский Союз совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины на основе идей, заложенных в концепции Европейского плана для Украины.
Верховная рада Украины
Левому движению ЕС всерьез грозит опасность исчезновения. Европейский избиратель занимает все более критическую позицию в вопросе иммиграции и не верит в способность левых партий решить эту проблему.
Михаэль Брёнинг
руководитель отдела Анализа международной политики Фонда им. Фридриха Эберта в Берлине
В развитие стран вдоль Нового Шелкового пути Китай инвестирует большие деньги. К 2020 году инвестиции достигнут отметки $800 млрд. А ежегодный товарооборот между Китаем и этими странами составит $2,5 трлн...
Илия Куса
эксперт по международной политике Украинского института будущего
Более прагматичный диалог потребует более четких обязательств не только от нас, но и от Альянса и его членов. Заменить часть лозунгов прагматикой – в наших интересах...
Николай Капитоненко
Журнал UA:Ukraine Analytica,
ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований
Про сирійський конфлікт та війну на сході України проговорено та написано чимало, однак ще жодного разу у публічному просторі ці дві трагічні ситуації не намагались порівняти та зіставити між собою у надії знайти спільні відповіді та шляхи вирішення проблеми.
Готова ли протестная оппозиция идти до конца, понимая риски? И станут ли украденные голоса на "второстепенных" выборах достаточным мотиватором и генератором здоровой злости для ее сторонников?
NewsMaker
Молдовский независимый информационный ресурс NewsMaker. Материалы публикуются с разрешения правообладателя
Хотя реформу жилищного сектора уже не остановить, ее по-прежнему будут сопровождать попытки «убить» ее европейскую ориентацию. Или сделать ее бутафорией, скрывающей старые ЖЭКи.
Софья Линн
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Украинский экспорт оказался достаточно успешным и конкурентным на рынке ЕС и с ним уже начали бороться. К сожалению, нашим слабым звеном остается плохой имидж государства и отечественного крупного бизнеса.
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Запрет на вьезд в РФ для многих русскоязычных эстонцев показал: РФ ждет от них полнейшего соответствия "линии партии". Любые отступления, равно как и любые попытки компромисса с эстонскими властями, будут строго караться.
Владимир Сазонов
научный сотрудник Академии МВД Эстонии
ЕС приходится вырабатывать новую систему координат. В которой есть явный очень опасный враг – Россия Путина. И есть непредсказуемый, коварный и потому тоже опасный попутчик – Америка Трампа.
Андрей Миселюк
директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
Интересно было послушать логику представителя Нидерландов: "У нас нет четких инструкций, что это война. Следовательно, это мир. А если это мир, тогда ничего плохого в том, чтобы вести с россиянами бизнес"...
Любовь Цыбульская
руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Многие украинские предприятия, экспортирующие свою продукцию в ЕС, могут столкнуться с новыми проблемами на этом рынке. Впрочем, пострадают в первую очередь те, кто пользуется льготными условиями на внутреннем рынке.
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Подробная хронология описания кризиса еврозоны указывает на корень проблем – Маастрихтский договор. Согласно ему, ЕС лишен возможности адекватно реагировать на новые финансовые кризисы. А это значит, что экономические реформы ЕС – пока еще на полпути (укр.)
Александр Вальчишен
участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)
События последних 5 лет показали, насколько опасны могут быть давние исторические претензии. И одним диалогом историков эту проблему не решить. Важность примирения должна стать частью школьного курса в обеих странах.
Михал Бони
депутат Европейского парламента,
Польша, "Гражданская платформа"
Позиция Швеции – типичная для многих стран Европы. Теперь все внимание сосредоточено на Дании, которая должна принять окончательное решение по "Северному потоку-2". Она – последняя, от кого необходимо разрешение на начало строительства трубы.
Илия Куса
эксперт по международной политике Украинского института будущего
Андриан Прокип
эксперт по вопросам энергетики Украинского Института будущего
Предложения Меркель по реформированию валютного союза далеки от требований Макрона и даже Европейской комиссии. Даже в разгар тяжелого кризиса ликвидности каждое государство будет само решать свои проблемы.
Бьорн Хакер
профессор экономической политики в Высшей школе экономики и техники Берлина
С 2014 года на территории Украины незаконные вооруженные формирования совершили ряд террористических актов. Россия поставляла оружие и координировала совершение этих актов, что представляет собой финансирование терроризма (укр.)
Елена Зеркаль
заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)
Новый премьер анонсировал новый диалог с Каталонией, однако уточнил: об отщеплении от Испании не может быть и речи. Оппозиция будет бдительно следить за тем, чтобы правительство не слишком шло навстречу Барселоне.
Геро Маас
руководитель представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Мадриде
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна "не будет терпеть одновременно и санкции, и ядерные ограничения" и он приказывает немедленно возвращаться к работе над обогащением урана. Что означает столь грозное заявление?
Анатолий Максимов
журналист-международник, эксперт аналитического центра “Ad Astra”
Итальянское правительство уже показало, что готово к мерам жесткой экономии. А значит, нас ждет длинная и эмоциональная дискуссия между Европейским центробанком и Италией. Какое влияние это окажет на еврозону и на курс евро? (укр.)
Александр Вальчишен
участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)
Выборы в Кишиневе показали, что формальная приверженность европейскому вектору не является "индульгенцией" за коррупцию. И альтернативу коррумпированной власти составляют не только "друзья Путина", но и другие партии проевропейского направления.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
В дискуссии вокруг создания антикоррупционного суда уже муссируется тема недопустимости так называемого "внешнего управления". Попытки нарисовать Западу образ врага - что-то новое для украинского политикума (укр.)
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
Детей поощряют вступать в эффективную коммуникацию с политиками, не бояться высказывать мнение о том, какой они видят свою жизнь. Такая практика в Европе переходит на уровень государственной политики.
Антонина Слипченко
член Euroсhild
ЕС ужесточил требования по защите персональных данных. Эти нормы будут действовать и в отношении многих иностранных компаний – достаточно вести интернет-продажи и иметь сайт на английском языке. Какие проблемы грозят украинскому бизнесу?
Виктория Швыдченко
юрист практики налогового и таможенного права INTEGRITES
Раскопки, которые могли бы стать завершением украинско-польского исторического спора, только завели его урегулирование в тупик. Если Украина теперь пойдет на уступки, Грушовичи станут прецедентом "законного" демонтажа украинских памятников.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
У "Газпрома" стало меньше рычагов воздействия в виде газовых преференций для своих друзей в ЕС. Это позитив для Украины с точки зрения внешней политики. Однако теперь будет значительно сложнее бороться с проектом "Северного потока-2" (укр.).
Дмитрий Шемелин
советник юридической фирмы "Астерс"
Будет ли Италия использовать вопрос санкций как разменную монету? Например, чтобы добиться списания долгов или получения дивидендов в диалоге с Россией (мол, "мы старались, но не вышло"). Или это действительно принципиальный вопрос для нового правительства?
Катерина Зарембо
Центр "Новая Европа"
После того как Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала создание Международного трибунала под эгидой ООН по сбитому малайзийскому Боингу МН-17, была достигнута договоренность о том, что судебный процесс состоится в Нидерландах. Что даст Украине этот процесс?
Сергей Петухов
заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции
ЕС убеждает нас согласиться с "Северным потоком-2" без серьезных правовых гарантий. Тогда стоит выжать максимум из Соглашения об ассоциации. В его энергетической части не хватает четкого обязательства трактовать Украину так же, как и другие государства-члены ЕС.
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Способно ли гражданское общество помочь государству укрепить свою энергетическую безопасность? Теоретически – да, его взаимодействие с госорганами должно предотвращать кризисные ситуации и способствовать оперативному реагированию в случае их возникновения. Но соответствует ли это действительности? (укр.)
Наталия Слободян
руководитель группы анализа «Укрэнерго»
Вызовы на допрос помощников Роджера Стоуна – одного из самых агрессивных политологов США – могут стать мощным ударом по Трампу. Нервная реакция Белого дома показывает: эту угрозу у Трампа расценивают как очень высокую. И готовы действовать в ответ (укр.)
Илия Куса
эксперт по международной политике Украинского института будущего
Рядовой украинец потребляет 3,1 кг пальмового масла в год. Впрочем, в ЕС этот показатель намного выше – в среднем 5,4 кг на человека. А в наиболее развитых странах он еще больше: в Германии, Дании, Швеции – около 14 кг/год.
Александр Балдынюк
президент ассоциации "Укркондпром"
Олег Швец
глава Ассоциации диетологов Украины
Только за 2017 год произошло 33 аварийных ситуации при перевозке опасных грузов, в результате чего природная среда "обогатилась" 134 тоннами промышленных отходов. Как предотвратить такие трагедии? На помощь может прийти опыт ЕС (укр.)
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Екатерина Потапенко
эксперт ОО "Украинский центр европейской политики"
Перед вступлением во Всемирную торговую организацию наибольшим риском считался массированный импорт аграрной продукции. Критики пугали уничтожением украинского агросектора. Но вышло как раз наоборот – именно этот сектор больше всех выиграл от членства в ВТО.
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Исключение Эстонии из списка офшоров произошло быстро, поэтому возможные финансовые потери для бизнеса удалось минимизировать. Однако в следующий раз последствия такой "ошибки" могут оказаться гораздо больше.
Георгий Джаниашвили
юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"
"Сорос скупит украинские стратегические заводы" (варианты – черноземы, недра, власть). Группа политтехнологов активно "продает" штабам политиков сценарий электоральной кампании, который, по их замыслу, позволит адаптировать "успешный опыт" Венгрии к украинским реалиям (укр.)
Александр Сушко
исполнительный деректор Международного фонда "Возрождение"
Нынешний кризис в отношениях с Польшей является конфликтом идентичностей, решить который чрезвычайно сложно. В такой ситуации стоит попробовать тактику "избежания конфликта", стараясь не форсировать урегулирование исторических противоречий (укр.)
Галина Зеленько
заведующий отделом теоретических и прикладных проблем политологии Института политических и этнонациональных исследований им. И. Кураса НАН Украины, доктор политических наук
Во вторник вечером президент Дональд Трамп официально объявил, что США вышли из Иранской ядерной сделки. Могли ли европейцы сохранить этот документ? И были ли в действительности у Трампа основания для выхода?
Давид Рамин Джалилванд
Независимый консультант по вопросам энергополитики на Ближнем Востоке
Июнь становится дедлайном не только для Макрона, но и для самого ЕС как структуры. Выборы Европарламента в 2019 году и ожидаемая победа правопопулистов смогут окончательно поставить крест на инициативах по реформированию Евросоюза.
Илия Куса
эксперт по международной политике Украинского института будущего
Офшоры должны до начала 2021 года раскрыть сведения о бенефициарных владельцах своих компаний. Новый британский закон вызвал настоящий бум: правительство Британских Виргинских островов назвало его "избиением лежачего" (укр.).
Дмитрий Шемелин
советник юридической фирмы "Астерс"
Мы видим какой-то плюрализм мнений в пределах одной головы. Президент ПАСЕ борется за возвращение россиян и убеждает ассамблею выполнить требования Москвы. Но в то же время... категорически возражает против выполнения этих требований!..
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Украина планирует синхронизировать свои санкции против РФ с ограничениями, введенными Соединенными Штатами. Однако сделать это без изменения законодательства невозможно - иначе многие санкции останутся лишь на бумаге.
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Убитая мальтийская журналистка постоянно наталкивалась в своих расследованиях на небольшой Pilatus-Bank, число клиентов которого не превышало 130 человек. Среди них - семья одного из азербайджанских министров и даже (по неподтвержденным данным) члены клана Алиевых.
Swissinfo
Международная информационная служба Швейцарской национальной теле- и радиокомпании. Материалы публикуются с разрешения правообладателя
В начале года в Эстонии прошла дискуссия на тему: допустимо ли проводить регистрацию брака онлайн. Все, чем обычно занимается государство – от законодательной деятельности до налогов – перенесли на одну платформу, объединив нацию.
Георгий Джаниашвили
юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"
Украина хочет присоединиться к всемирной системе обмена налоговой информацией. Тревожный звонок для чиновников – налоговики смогут сравнивать информацию, полученную в рамках этого обмена, с их декларируемыми доходами. Так что отечественным "политически значимым лицам" стоит до конца 2018 года перейти к публичному владению бизнесом.
Николай Лихачов
партнер Spenser & Kauffmann
Ирина Бандурко
юрист Spenser & Kauffmann
Украина очень заинтересована в нормализации воздушного движения над Черным морем, что позволит нам увеличить уровень безопасности полетов в регионе и обеспечит соблюдение международного права в сфере гражданской авиации. Однако это возможно лишь в случае создания совместно с Турцией функциональных блоков воздушного пространства.
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Эти акции наверняка не приведут к смене власти. Однако они обязательно приведут, точнее, уже привели к переформатированию оппозиции. Сейчас оппозиция – это те, кто на площадях и улицах с Николом Пашиняном. Как Пашинян может это капитализировать, пока неясно...
Грант Микаелян
политолог, научный сотрудник Института Кавказа
Проблем инициативе добавляют обоснованные подозрения в реализации президентской командой очередной политтехнологии. К слову, не слишком удачной уже на старте, ведь Порошенко таким образом сам привлек внимание к собственной продолжительной толерантности к договору о дружбе со страной-агрессором.
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
Много лет Запад отказывался сотрудничать с Суданом и считал его изгоем для международного сообщества. Впрочем, недавно тенденция начала меняться. Вчерашний диктатор постепенно стал сближаться со странами Запада, а стороны вдруг заговорили об отмене санкций, усилении сотрудничества и оживлении торговли (укр.)
Илия Куса
эксперт по международной политике Украинского института будущего
Самолет президента Леха Качиньского был уничтожен рядом взрывов – к таким выводам пришла специальная подкомиссия при польском Минобороны. Этот отчет имеет статус промежуточного и не содержит окончательных выводов. Поэтому его главным результатом стало признание манипуляций во время предыдущего следствия – этот факт будет активно использован в предвыборной борьбе.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Меркель публично объявила о том, что до сих пор дипломаты непублично обсуждали лишь как возможный вариант. Позиция Берлина по поводу газопровода Nord Stream 2 стала более выгодной для Украины, более того, отдает инициативу в руки Украины. Теперь главное – не проспать полученную возможность.
Карел Хирман
эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)
Инаугурация нового президента Армении завершает процесс перехода страны к парламентской республике. Неслучайно президентом был избран человек, ранее никогда не заявлявший о политических амбициях, удачно совмещая должность посла в Великобритании с успешной бизнес-деятельностью.
Александр Божко
чрезвычайный и полномочный посол, первый посол Украины в Армении (1996-2001, 2005-2010)
Нашим национальным интересам противоречат и ослабление западных соседей, и возрождение шовинизма и ксенофобии, и любая другая форма изоляции. В нашем регионе не существует противоречий, которые невозможно решить. Нам нужно общее лидерство...
Данило Лубкивский
член наблюдательного совета фонда Open Ukraine,
заместитель министра иностранных дел Украины (2014 год)
В последние недели польские чиновники вдруг существенно смягчили свою риторику в отношении Украины. Можно ли говорить о нынешней оттепели в отношениях Киева и Варшавы как о долгосрочном тренде? Очередным испытанием для украинско-польских отношений станет отмечание Варшавой 75-летия Волынской трагедии.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Лондон обсуждает варианты новых санкций, не только способных усилить отток валюты из РФ, но и создающих непосредственную угрозу финансовой стабильности страны. Однако для этого британские инициативы должны поддержать соседи, в первую очередь – Ирландия и Германия.
Виталий Шапран
главный эксперт Совета НБУ
Плавная интеграция своего столь желанного государства в ЕС – это альфа и омега сепаратистов. Ведь благодаря членству в ЕС расходы на обретение собственной государственности были бы меньше, а доступ к общему рынку остался бы прежним.
Маттиас Бири
сотрудник Центра исследования проблем безопасности (Center for Security Studies)
при Высшей технической школе Цюриха (ETH)
Украина наконец подошла к внедрению двух важных европейских директив в сфере охраны природы. Вопрос – в формате их внедрения. Наша страна заслуживает большего, чем биогеографические семинары с российскими и другими экспертами "бывшего СССР" (укр.)
Наталия Андрусевич
председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"
Что следует знать о зоне свободной торговли с Израилем и почему это важно для Украины? Соглашение даст "зеленый свет" для кооперации украинских и израильских предприятий, а кроме того - создает новые возможности для экспорта в ЕС (укр.).
Наталия Микольская
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Россия снова проигрывает спор в ВТО. Это решение касается и Украины - и не только потому, что наша страна уже подала ряд претензий на действия Москвы. Тема защиты национального производителя является акутальной и для Украины - стоит учесть и не повторять ошибки РФ.
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Для коммунального сектора евроинтеграция – это конкуренция на рынке и право жильцов самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Казалось бы, все очень просто. Однако все реформы в этом направлении сталкиваются с ожесточенным сопротивлением.
Софья Линн
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Решение Трампа о введении пошлин принято считать безнадежно старомодным шагом, неразумным в экономическом отношении. Но это только половина правды, и ЕС шлет опасный сигнал: США небезразличны рабочие места, а евроинститутам – нет.
Арне Шильдберг
сотрудник отдела анализа международной политики Фонда им. Фридриха Эберта в Берлине
Долгие годы украинский вектор в системе внешней политики Германии был крайне слабо очерчен. Несмотря на это, в условиях российской агрессии Берлин взял курс на поддержку Украины. Нынешний уровень украинско-германских связей – беспрецедентно высокий... (укр.)
Виктор Савинок, "25 лет вместе. Что дальше?"
сотрудник отдела анализа международной политики Фонда им. Фридриха Эберта в Берлине
Целью конкурса является создание и развитие потенциала региональных СМИ для освещения вопросов, связанных с отношениями Украины и ЕС, внедрения Соглашения об ассоциации, а также для продвижения реформ в региональном измерении (укр.)
Европейская правда
сотрудник отдела анализа международной политики Фонда им. Фридриха Эберта в Берлине
Отравление Сергея Скрипаля и дальнейшая война санкций поднимает вопрос: что происходит с международным правом? Ведь неспособность дать действительно эффективный ответ на откровенное пренебрежение со стороны России неизбежно ставит под сомнение его существование (укр.)
Виталий Власюк
юрист-международник
Присоединение к обеим организациям должно оставаться нашей стратегической целью – но ни в коем случае не предметом спекуляций. Желающих культивировать популизм в Украине хватает и без действующего президента, особенно с наступлением предвыборного периода...
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
В отношениях с Польшей может возникнуть новая напряженность. Стремительный рост украинского экспорта всерьез беспокоит польский бизнес. Они заявляют, что уже начали поднимать вопрос о возможности применения защитных мер в торговле с Украиной в рамках ВТО.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
"Помпео придерживается трезвых взглядов на Россию. Он также, кажется, имеет доступ к ушам президента Трампа и пользуется у него доверием - то есть у него есть то, чего у Тиллерсона не было. Вероятно, он будет выступать за сильную политику по сдерживанию России. Это - хорошая новость для Украины"...
UkraineAlert, аналитический центр Atlantic Council
редактор "Европейской правды"
Вопросы интеллектуальной собственности занимают около пятой части текста Соглашения об ассоциации. Изменений ожидают и партнеры, в частности США. Но похвастаться успехами сложно – законопроекты до сих пор лежат в Верховной раде...
Евгений Ангел
научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций
Не лучше ли проложить вместо 100 км всего 50 км, но надежных? То там, то тут читаю, что наши усилия недостаточны и что количество "евроинтеграционных проектов" очень мало. Но транспортные проекты априори не могут быть краткосрочными. Это как посадить дерево и куст и ждать, что они вырастут одновременно (укр.)
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Основанный на цифрах подход не обязательно является чиновничье-формальным. Скорее он беспристрастный, объективный или нейтральный. А вот подход "живой" быстро становится путем к манипуляциям и в таком виде гораздо больше похож на очковтирательство.
Николай Капитоненко
Журнал UA:Ukraine Analytica,
ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований
Не все соглашения одинаковы. Есть те, на которых легче зарабатывать политический капитал у широких масс, как, например, безвиз... С Соглашением об ассоциации ситуация несколько сложнее. Но было бы большой ошибкой смешивать вопросы контроля за выполнением соглашения и вопросы его маркетинга (укр.)
Александр Снидалов
активист
Пока правительство не может эффективно защищать украинских производителей от новых "экзотических" видов недобросовестного импорта. Ведь действующее законодательство не отвечает ни требованиям практики разрешения споров в ВТО, ни, что самое важное, новым вызовам.
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Хорошо, 41% запланированных задач по евроинтеграции вроде бы выполнены. А насколько они важнее других 59%? И что этот 41% означает на практике? Либо мы ставим перед собой четкие цели и понимаем, куда хотим прийти, либо занимаемся статистическими манипуляциями и обманываем сами себя...
Павел Климкин
министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития
Успешная негосударственная пенсионная система нуждается в защите от государства, у которого всегда будет соблазн экспроприировать удачно размещенные и высокодоходные активы. И тут венгерский опыт имеет прямое отношение к украинским реалиям.
Григорий Овчаренко
глава подразделения по управлению локальными активами группы ICU
"Кокаиновое дело" дало Западу важный инструмент влияния накануне президентских выборов в России... Действующий президент Аргентины уже подверг ревизии некоторые «достижения» российско-аргентинской дружбы. Вряд ли он будет колебаться, если расследование приведет к окружению его предшественницы...
Наталия Шевченко
кандидат исторических наук, доцент исторического факультета КНУ им. Тараса Шевченко, ассоциированный эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"
Любому итальянскому правительству придется повышать налоги и понижать расходы государственного бюджета. Однако все партии обещают обратное: снижение налогов, льготы, а также всевозможные государственные блага. Чемпионом по обещаниям снова стал Сильвио Берлускони.
Эрнст Хиллебранд
руководитель представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Риме
Формат Группы поддержки является новым для G7 и создан исключительно для Украины. "Группа поддержки G7 – это не про безопасность, не про Донбасс и не про Крым, а про реформы", – четко обозначил один из дипломатов направление деятельности группы.
Алена Гетьманчук
директор Центра "Нова Європа"
Закон Макрона, если будет принят, создаст политические условия для радикального изменения европейской миграционной политики. Франция может в корне изменить свою политику в отношении мигрантов, пожертвовав частью гуманистических ценностей.
Илия Куса
эксперт по международной политике Украинского института будущего
Новое федеральное правительство должно раскрыть свои истинные намерения. Европейская энергетическая политика и солидарность с нашими соседями говорят не в пользу "Северного потока-2"... Только безрассудный может думать, что такое поведение не будет иметь последствий (укр.)
Манфред Вебер, Райнхард Бютикофер, Надя Хирш, Элмар Брок, Норберт Рёттген, Оливер Кришер, Михаэль Линк
эксперт по международной политике Украинского института будущего
Неприметное дело против одного из лондонских юристов может серьезно ударить по РФ. Алекс ван дер Зваан – зять одного из самых богатых российских бизнесменов. И его дело – удар по двум бывшим помощникам Трампа, которые "вели" его предвыборную кампанию.
Илия Куса
эксперт по международной политике Украинского института будущего
Один из секретов успеха Израиля – "короткая дистанция власти". Чрезмерный контроль над учеными со стороны власти или контролирующих институтов демотивирует, разрушает инициативу, подавляет, а в результате – отсутствие креативности и новых идей.
Наталия Слободян
руководитель группы анализа «Укрэнерго»
С 2014 года в Польше произошли 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе на могилах. Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть инцидентов взяли на себя некоторые общественные объединения (укр.).
Владимир Вятрович
глава Украинского института национальной памяти
Косово празднует десятую годовщину своей независимости. Все эти 10 лет позиция официального Киева была неизменной: мы не признаем независимость Косова и считаем этот регион неотъемлемой частью Сербии. 10 лет назад это решение выглядело относительно логичным. А сейчас?
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Европейцы прекрасно видят уровень деградации демократических институтов. В такой ситуации поучение Запада на тему ценностей смотрится не очень убедительно. Так же, как и слова, что ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. Как мы точно знаем – могут...
Николай Капитоненко
Журнал UA:Ukraine Analytica,
ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований
1 января Минагрополитики продлило действие переходного периода относительно требований к продуктам из какао и шоколада. Это решение часто трактуется как нежелание украинских кондитеров переходить на европейские стандарты. Попробуем разобраться, соответствуют ли эти опасения действительности.
Александр Балдынюк
президент ассоциации "Укркондпром"
Имя нашего издания будет использовано для легализации фейкового "расследования", проведенного в интересах действующей власти Молдовы. Для "легализации" фильма его опубликовали задним числом на якобы украинском портале, который присвоил себе наименование нашего сайта.
Редакция ЕП
президент ассоциации "Укркондпром"
У самого Бабиша нет намерения увести Чехию от ЕС. Но чем больше его правительство будет зависеть от поддержки Земана или же коммунистов и правоэкстремистской партии "Свобода и прямая демократия", тем быстрее ему придется идти на компромиссы.
Анне Зайферт
руководитель бюро Фонда им. Фридриха Эберта в Праге
Присоединение Украины к конвенции Пан-Евро-Мед должно дать экспортерам новые возможности для продвижения на внешние рынки. Однак как экспортерам воспользоваться этими преимуществами? И какими должны стать новые шаги Украины?
Алексей Горбатюк
юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"
ЕС нуждается в превентивном подходе для защиты европейских ценностей. Механизм корректировки уже существует – это статья 7 Договора о Евросоюзе. Помимо этого, ЕС следует осуществить инвестиции в профилактические меры воздействия.
Адам Трачик
глава аналитического центра Global.Lab в Варшаве
Ян Якуб Хромец
ведет научные исследования в Школе управления Hertie
Украинские дипломаты всегда помогали и будут помогать каждому соотечественнику, попавшему в беду за границей, даже если он совершил тяжкое преступление. А перевозка нелегалов с точки зрения греческой юстиции относится именно к такой категории.
Павел Климкин
министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития
Главная задача конференции – привлечь внимание европейцев к необходимости усиления реальной помощи Украине ради ускорения преобразований. В предыдущей встрече, которая состоялась в январе 2017 года, приняли участие почти 800 человек.
Яцек Ключковский
Институт восточноевропейских исследований (Варшава),
чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)
Евросоюзу в отношениях с партнерами и особенно в публичных выступлениях в самих странах-соседях следует избегать подпитки нереалистических ожиданий от "Восточного партнерства" и ложных надежд на перспективу вступления.
Кнут Флекенштайн
депутат Европейского парламента
Юлия Ваннингер
руководитель офиса депутата Европарламента Кнута Флекенштайна
Отношения Украины и Польши напоминают самолет, который вошел в штопор. Представители элит накручивают друг друга и все меньше способны выслушивать рациональные аргументы. Хватит уже склонять на все стороны призыв "прощаем и просим прощения", ведь условием прощения является искреннее сожаление за грехи.
Лукаш Адамский
доктор истории и политический аналитик, заместитель директора Центра польско-российского диалога и согласия – польской государственной институции, созданной для диалога с российским обществом
В Евросоюзе нет другого крупного и влиятельного государства, у которого были бы такие же геополитические причины для лоббирования Украины, как у Польши. Однако теперь это априори невозможно - к серьезным проблемам Варшавы в самом ЕС прибавилось и разрушение ее отношений с Киевом.
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
Нашу наибольшую тревогу вызывает тот факт, что развертывание антиукраинских настроений и создание атмосферы давления и запугивания способно непосредственно повлиять на права и свободы почти миллиона украинцев (укр.)
Верховная рада Украины
Применение Украиной критериев и наполнение списка юрисдикций с низким уровнем налогообложения сейчас является непрозрачным. Как следствие, украинские власти столкнулись с недовольством со стороны отдельных государств и только тогда взялись бороться с последствиями этой проблемы (укр.)
Павел Шовак
старший юрист ЮФ "Астерс"
Цель конкурса – создание и развитие потенциала региональных медиа для освещения вопросов, связанных с отношениями Украины и Евросоюза. В рамках конкурса приоритет отдается средствам массовой информации, функционирующим за пределами столицы (укр.)
Европейская правда
старший юрист ЮФ "Астерс"
Неудачный польский закон, приведший к конфликту с Израилем, вызывает в Киеве злорадство. Но вместо этого стоит внимательнее присмотреться к польскому кейсу, чтобы понять, как на международной арене воспринимают украинское законотворчество и насколько важны консультации и стратегическая коммуникация.
Елена Бабакова
журналист (Варшава)
Дональд Трамп уже разрушил существовавший на протяжении десятилетий баланс сил в Тихоокеанском регионе. Это стало вызовом для многих союзников Вашингтона, в первую очередь для Японии и Австралии. Они вынуждены противостоять все более экономически сильному Китаю.
Зигфрид Книттель
независимый журналист, с 2011 года живет в Японии
Правительство внедряет европейские "правила" безопасности дорожного движения и устанавливает адекватную систему санкций за нарушения. Возможно, не все предпринятые действия заметны на данном этапе, но на все нужно время. Наша новая система уже очень скоро заработает (укр.)
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Антизападная риторика Анкары, которая в последнее время набирает обороты, очень уж импонирует путинскому режиму. И даже если официальный Дамаск протестует против турецкого вмешательства, то Москва закрывает на это глаза.
Владимир Сазонов
научный сотрудник Академии МВД Эстонии
Без быстрых и решительных действий Nord Stream-2 с его катастрофическими последствиями для Украины почти невозможно одолеть. Если Украина не сможет предложить надежную, экономически обоснованную альтернативу – это будет только ее вина.
Георг Захманн
старший научный сотрудник Bruegel (независимый экономический аналитический центр в Брюсселе),
консультант в Berlin Economics
Инициатива ЕС по борьбе с уклонением от налогов через офшорные юрисдикции получила серьезный удар. В случае, если сокращение списка будет одобрено официально, эффективность этой инициативы окажется под вопросом.
Дмитрий Шемелин
советник юридической фирмы "Астерс"
На ЕвроПравде вышла статья о реформе сферы технического осмотра автомобилей. Проанализировав плюсы и минусы законопроекта №7317, авторы статьи предлагают существенно его переработать. В Мининфраструктуры решили ответить на эти замечания (укр.)
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Украинские компании с большей уверенностью рассматривают экспорт как более выгодный способ увеличения продаж продукции и услуг. Уверенность в экспорте возникает тогда, когда есть знания, умения, а также проверенные контакты в стране экспорта и экспертная поддержка (укр.)
Марьяна Каганяк
руководитель Офиса по продвижению экспорта (EPO), советник министра экономического развития и торговли Украины
Нынешний год – идеальный для формирования нового содержания наших отношений с ЕС. Внутренние дискуссии в Евросоюзе о своем будущем – лучшая для этого возможность. Ведь вскоре повестка дня ЕС будет сформирована на десятилетия.
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Украине не стоит недооценивать угрозу со стороны "Северного потока-2". А главное – не надейтесь, что ЕС и США остановят его строительство... Если газопровод заработает, стоимость украинской ГТС будет не намного выше стоимости металлолома...
Алан Райли
старший научный сотрудник Института государственного управления, Лондон
В вопросе защиты персональных данных Украина опирается на международный опыт. Но в государстве пока нет достаточной законодательной базы и системы, способной эффективно работать в современных условиях.
Cергей Власко
СЕО компании "mySafety Україна"
ЕС все чаще упоминает Соглашение об ассоциации с Украиной как модель будущего сотрудничества с Британией. Это большой плюс для Украины, ведь тем самым ЕС рассматривает соглашение не только как зону свободной торговли, а как модель нашей интеграции. Впрочем, именно это и не устраивает Британию, которая хочет ограничиться ЗСТ.
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Поспешность не является единственной ошибкой политиков, занимающихся санкциями, и присуща не только американцам. Наиболее ощутимые меры, то есть финансовые ограничения, теряли свой эффект в силу довольно ощутимых различий в их осуществлении...
Энрико Кэриш
один из основателей компании Сompliance and Capacity Skills International (CCSI)
Россия заявила о возможности своего выхода из Всемирной торговой организации. Несмотря на то, что РФ – один из основных нарушителей правил ВТО, до сих пор в Москве даже близко не были готовы говорить о выходе из организации. Что же стало причиной такой нервной реакции?
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Рано или поздно ЕС поднимет вопрос соответствия украинских товаров экологическим нормам. Это означает, что для дальнейшего успеха на рынке ЕС украинским предприятиям надо быть готовыми конкурировать с европейскими товарами, в том числе и с экологической точки зрения.
Наталия Андрусевич
председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"
По новым тестам будет оцениваться и помощь Украине. Возможно, ее объемы и не изменятся, но точно изменится ее формат и требования к эффективности такой помощи. В то же время, эта реформа способна оживить почти похороненную идею "Плана Маршалла для Украины"...
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Многие на Печерских холмах воспринимали новую польскую власть как временное явление – мол, достаточно лишь перетерпеть до 2019 года, и проблемы исчезнут сами собой. 2017-й доказал даже скептикам, что переждать не получится. Так что официальному Киеву пришлось начать планирование отношений не с воображаемой, а с реальной Польшей.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Смогут ли лидеры страны правильно расставить приоритеты и отойти от статуса политиканов, просто выполняющих Соглашение об ассоциации (потому что надо), к статусу Политиков, ведущих Украину в ЕС и использующих Соглашение для развития государства? (укр.)
Иван Нагорняк
кандидат политических наук, специалист проекта Association4U
Внутренние причины протестов – безработица и коррупция, болезненно воспринятые молодежью, особенно теми, у кого есть качественное образование. К слову, именно такая молодежь была катализатором "арабской весны" в Тунисе 7 лет назад... (укр.)
Александр Мишин
кандидат политических наук, основатель Центра исследования Африки
Хотя расходы на оборону членов ЕС соответствуют примерно 45% военного бюджета США, эффективность европейской обороны составляет лишь около 15% от американской. Такая ситуация требует изменений, но готов ли сам ЕС к ним?
Дирк Фёпель, депутат Бундестага
кандидат политических наук, основатель Центра исследования Африки
Украина – сильный аграрный экспортер, но наши мощности не используются в полной мере. Украине нужно создать свой мясной бренд, который сможет тягаться с испанским хамоном на мировом уровне. И я знаю, как это сделать.
Ольга Трофимцева
бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)
С каждым днем становится все очевиднее, что ВТО уже не может в полной мере преодолевать все новые и новые вызовы имеющимся в ее распоряжении инструментарием. Иначе наступит эра двух- или трёхсторонних торговых соглашений, оставив открытым вопрос, что будет с самой ВТО.
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Испания показала, как правовым путем бороться с сепаратизмом. Ведь даже в ситуации, когда политически раунд выиграют сторонники независимости, вопрос сецессии Каталонии должен будет решаться в соответствии с национальным правом государства (укр.)
Виталий Власюк
юрист-международник
Несмотря на то, что сфера управления отходами редко попадает в поле зрения СМИ, изменения, которые должна внедрить Украина, коснутся всех граждан. Попытки реформировать наше законодательство действительно были. Однако уже сейчас можно говорить о торможении Киевом выполнения взятых на себя обязательств (укр.)
Любомира Тимощук
эксперт по правовым вопросам Международной благотворительной организации "Экология-Право-Человек"
Несмотря на то, что украинско-польские отношения переживают непростой период, диалог на высшем уровне в течение последних двух лет ведется интенсивно. Так как под Новый год принято подводить итоги, попробую сделать это и для отношений с Польшей – с акцентом на позитив.
Катерина Зарембо
Центр "Новая Европа"
Сильвио Берлускони, "кавалер", оказавшийся в центре скандалов и осужденный за уклонение от уплаты налогов, снова появился на политической арене. Нынче он выдает себя за основную силу, противостоящую протестному движению "Пять звезд".
Андреа Афатикати, журналист (Италия)
Центр "Новая Европа"
Рекомендацию относительно русского языка политики предпочитают не комментировать. Похоже, что выполнять ее не будут... Нет никакой уверенности, что при принятии нового закона будет найден компромисс, который устроит и сторонников украинизации, и представителей меньшинств...
Володымыр Кулык
Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины
Трамп – это не Америка, и он не будет править вечно. Нынешняя задача Европы должна заключаться в том, чтобы следующий американский президент не оказался вынужденным вступать в должность на развалинах западного мира.
Рольф Мютцених, депутат Бундестага
Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины
Украинский вопрос в Венгрии – яркая иллюстрация термина "пост-правда". Неважно, какова реальность – важно, что о ней говорят. Фраза о полном запрете обучения на венгерском языке, упомянутая в заявлении МИД, не ограничивается лишь правительственным сайтом...
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Наше намерение усилить в Украине позиции украинского языка вызвало у соседей спонтанный протест. Получается, что Украине не разрешено то, что разрешено остальным странам, получается, что украинцы должны и дальше оставаться комфортными для всех…
Павел Климкин
министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития
ЕС пошел на масштабные изменения законодательства о борьбе с демпинговым импортом. Для принятия решения о введении защитных мер будет учитываться доля государства в экономике, независимость финсектора и даже социальные и экологические стандарты.
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Работа Моравецкого в правительстве считается успешной, а опросы показали, что его кандидатуру считают оптимальной для должности премьера 12% поляков. С другой стороны, Моравецкий явно выглядит чужаком в правящей партии, а главное – он новичок в политике.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Пока наихудшим сценарием может стать широкая дискуссия в Турции о выходе из интегрированной структуры командования силами НАТО, как это случилось во Франции в 1967 году. Впрочем, новые скандалы могут существенно изменить эти расклады.
Метин Гюркан, Стамбульский центр политических исследований
редактор "Европейской правды"
Регулирование безопасности крови – одно из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации. Однако первые шаги по имплементации права ЕС привели к коллизии – деятельность по переработке донорской крови была исключена из перечня обязательной к лицензированию (укр.)
Наталия Дугинова
ЮК "Правовой Альянс"
В борьбе с коррупцией сейчас наблюдается движение в обратном направлении... Чем больше антикоррупционная реформа угрожает интересам политических элит, тем больше становится давление и сопротивление, с которыми она сталкивается... (укр.)
Реанимационный пакет реформ
ЮК "Правовой Альянс"
Основные усилия российских агентов влияния сосредоточены не в столице, а на периферии, хотя в парламентскую группу дружбы с Россией входит более половины болгарских законодателей. Украинский опыт противодействия гибридной агрессии может быть полезен Болгарии (укр.)
Евгений Магда, политолог
ЮК "Правовой Альянс"
Получится ли у вас найти в европейском супермаркете баночку меда с надписью "Made in Ukraine"? Мы стали лидером по объему экспорта меда, но до сих пор не смогли сделать привлекательным бренд "Украинский мед". Переход на европейские стандарты – первый и важный шаг в этом направлении.
Ольга Трофимцева
бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)
Несет ли юрист ответственность за неправильные советы? Несет – в Европе или США. Но не в Украине... Люди, обратившиеся за помощью к юристу, должны быть уверены, что в случае непрофессионализма смогут получить компенсацию.
Дмитрий Киселев
старший юрист практики недвижимости и строительства ЮФ Integrites
На следующей неделе Верховная рада должна рассмотреть три важных "транспортных" законопроекта. Все они касаются имплементации норм ЕС, поэтому их принятие крайне важно как для выполнения Соглашения об ассоциации, так и для развития инфраструктуры (укр.)
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Может ли Украина внести изменения в тендерные процедуры ради поддержки отечественного производителя? Да, но для этого потребуются или длительные переговоры с заинтересованными государствами-членами Соглашения ВТО о государственных закупках, или выход из этого соглашения.
Руслан Ткаченко
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Украине нужна электронная система, которая будет способствовать предсказуемости процессов регистрации объектов недвижимости. В 2017 году литовский реестр недвижимости занял третье место в рейтинге Всемирного банка. Что стоит перенять Украине?
Довидас Виткаускас
руководитель проекта ЕС "Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине"
Способна ли Украина учесть ошибки соседних стран и остановить бегство мозгов? Это возможно лишь при условии, если украинский бизнес полностью поменяет свои подходы и стратегии. Это непросто, но куда реальнее, чем надеяться на государство.
Петер Зашев
доктор экономики, адъюнкт-профессор Hanken School of Economics (Финляндия)
Членство Турции в НАТО еще никогда не было свободно от напряженностей. Однако нынешний кризис в отношениях между Анкарой и Альянсом – особый. Иногда кажется, что данный кризис может быть преодолен лишь путем развода. Возможно ли избежать такого сценария?
Райк Хенлейн, SWP (Германия)
доктор экономики, адъюнкт-профессор Hanken School of Economics (Финляндия)
Катар, с июня находящийся на осадном положении, стал полигоном амбиций всего ближневосточного региона. И хотя "гарячая фаза" конфликта формально позади, этот кризис еще не завершен. Вероятность продолжения конфликта очень высока.
Владимир Сазонов
научный сотрудник Академии МВД Эстонии
"Заигрывание" Армении с Европой с великодушного позволения Кремля может даже сойти за своеобразный "конструктив" самой Москвы по отношению к Западу, шаг в попытке наладить хотя бы видимость сотрудничества, несмотря на жесткие санкции против РФ.
Александр Божко
чрезвычайный и полномочный посол, первый посол Украины в Армении (1996-2001, 2005-2010)
Хотя официальный Кремль напрямую не возражал против подписания Ереваном соглашения с ЕС, в последние недели в российских СМИ стали появляться критические оценки по поводу предстоящего соглашения. Дошло до того, что армян, поддерживающих Евросоюз, стали называть врагами России.
Карен Мадоян
журналист, эксперт по Южному Кавказу
Противодействие коррупции уже много лет остается той темой, где у нашего государства – больше всего проблем и требований от европейских партнеров. Системные проблемы в этой сфере сводят на нет стремление Украины к углублению евроинтеграции.
Дарья Каленюк
исполнительный директор Центра противодействия коррупции
Знакомая ситуация: при поездке за границу вас просят привезти лекарства. И не потому, что их нельзя купить в украинской аптеке. А потому что купленные в ЕС медикаменты часто более эффективны. Почему так вышло?
Александр Козырев, Bayer
исполнительный директор Центра противодействия коррупции
Проект PESCO должен противодействовать синдрому "халявщика", когда некоторые европейские страны извлекают выгоду из гарантий безопасности, но не принимают пропорционального участия в покрытии расходов на эти цели.
Иренеуш Биль, Amicus Europae
исполнительный директор Центра противодействия коррупции
Необходимость решить вопрос взаимного признания доверительных услуг в ЕС привела к принятию Регламента по eIDAS-регулированию. Пришло время проводить такие изменения и Украине – если мы хотим быть активным участником европейского рынка (укр.)
Леся Михаленко, "Вчасно"
исполнительный директор Центра противодействия коррупции
Польский МИД решил использовать инструмент SIS, созданный для защиты европейцев, для наказания идейных противников. Запретом на въезд в ЕС были наказаны люди, "преступление" которых - несогласие с польским видением событий времен Второй мировой войны (укр.).
Елена Бабакова
журналист (Варшава)
После громкого скандала с праворадикалами на марше в Варшаве польской власти больше не нужны новые проблемы на этнической почве. И это дает Киеву шанс на конструктивную позицию Польши в историческом диалоге. Но насколько продолжительным будет это "окно возможностей"?
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Политическая борьба в Зимбабве обострилась на фоне ухудшения состояния здоровья президента Роберта Мугабе. Вероятной причиной мятежа стало желание 93-летнего диктатора передать власть в руки своей жены Грейс (укр.)
Александр Мишин
кандидат политических наук, основатель Центра исследования Африки
Выход из кризиса – создание более умной федеративной структуры для регионов, которая должна оставаться в пределах национального государства Испании. Это позволит интегрировать даже проблемные регионы в качестве "составляющих наций в составе нации".
Геро Маас
руководитель представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Мадриде
В Сербии не хватает информации об Украине и хватает о России... Старшее и среднее поколение сербов можно считать пророссийским, но никоим образом не антиукраинским. Это – тонкий, но важный нюанс, который нужно знать для того, чтобы удержать Сербию в числе союзников Украины.
Маркиян Лубкивский
посол Украины в Хорватии в 2006-2009 гг.
Осень 2017 года обернулась для Украины ухудшением отношений сразу с двумя соседними странами, что может привести к проблемам. Увеличивать количество врагов в условиях противостояния с Россией – дело недальновидное, однако и не отвечать на вызовы нельзя.
Евгений Магда, политолог
посол Украины в Хорватии в 2006-2009 гг.
Узнав о вызывающем поведении министра Патель, премьер Тереза Мэй приказала ей срочно прервать африканское турне, вернуться в Лондон и вызвала "на ковер". Маршрут ее авиарейса одновременно отслеживали 22 тысячи британцев... (укр.)
Александр Мишин
кандидат политических наук, основатель Центра исследования Африки
Отсутствие диалога ставит перед Украиной вопрос: что делать с нелегальными польскими монументами? Копировать действия Польши? Но мы принципиально воздерживаемся от таких действий, ожидая отказа Варшавы от курса на конфронтацию.
Владимир Вятрович
глава Украинского института национальной памяти
Украина уже адаптировала закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" к нормам ЕС. Что конкретного изменилось в принципах ведения финансовой отчетности и как такие изменения повлияют на деятельность украинских предприятий? (укр.)
Мария Галелюка, MASTER:Бухгалтерия
глава Украинского института национальной памяти
Понимали ли украинские дипломаты границы допустимого? Считали ли конфликт с ухудшением отношений между Украиной и Сербией допустимым и желательным? Я не знаю. Но на нас такой образ мышления не похож. Поэтому допускаю, что просто не просчитали...
Богдан Яременко
Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"
глава правления организации "Майдан закордонних справ"
Вопросы сецессии в пределах государства должны решаться на государственном, а не на местном уровне, при этом следует учитывать правовой статус региона. Право зависит от ряда условий: притеснения со стороны центральной власти, непредоставление автономии, запрет языка.
Виталий Власюк
юрист-международник
Инспекторы Европейской комиссии посетили с внеплановыми проверками мюнхенский офис концерна BMW, а также офисы Audi, Volkswagen и Daimler. Компаниям светит штраф, сумма которого может достигать 50 млрд евро.
Николай Алексюк
адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"
Зачем странам ЕС следовать экономической политике Парижа, увеличивая свое налоговое бремя ради выравнивания налоговых условий с Францией? Анонсированные Макроном реформы могут начать разрушение единого экономического пространства ЕС.
Виталий Шапран
главный эксперт Совета НБУ
Не стоит бояться, что адаптация европейских норм лишит Украину части суверенитета. Интеграция национальных депозитариев стала глобальным трендом во всем мире. Страны готовы идти на различные поступки, чтобы конкурировать за приток капитала (укр.)
Миндаугас Бакас
глава правления Национального депозитария Украины
Более 40% граждан Польши поддерживают нынешнюю власть. Избиратели не спешат бросать камни в сторону "Права и справедливости", несмотря на громкие скандалы, многотысячные протестные митинги, негативные отзывы из Брюсселя или даже тезисы об угрозе демократии.
Евгений Приходько
журналист, Польша
Попробуйте поискать новости о начале отопительного сезона во Франции. Или хотя бы в Польше... Боюсь, вам будет сложно похвастаться результатом – в ЕС коммунальные услуги являются рынком, где потребитель не зависит от решения городских властей.
Софья Линн
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Время для Украины бежит очень очень быстро. В Европе ожидают, что в Киеве наконец договорятся о единой позиции по модернизации "Нафтогаза". И приступят к реальной работе. Времени для дискуссий, и тем более для конфликтов, уже нет.
Карел Хирман
эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)
В должности премьер-министра Андрей Бабиш хочет руководить государством как своей фирмой: результативно и заботливо. В такой ситуации следует опасаться разворота Чехии в сторону жесткого курса, осуществляемого Польшей и Венгрией.
Анне Зайферт
руководитель бюро Фонда им. Фридриха Эберта в Праге
Адаптируя экологические стандарты ЕС, Украине следует внедрить механизм, который дал бы ответ на вопрос: "что работает, а что не работает". Это даст целостное представление об имплементации и повысит эффективность использования поддержки ЕС (укр.)
Наталия Андрусевич
председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"
Все, кто полагал, что Курцу удастся остановить правых популистов, ошиблись. В своей предвыборной кампании он сделал ставку на темах безопасности и миграции, взяв на вооружение основные аргументы правых популистов.
Барбара Тот, Falter
председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"
Европейская прокуратура, которая должна заработать за 3 года, среди прочего, должна заняться расследованием преступлений, связанных с мошенническими схемами по расхищению средств, выделяемых ЕС на различные украинские программы.
Иван Божко, "Ильяшев и Партнеры"
председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"
Статья министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского может знаменовать собой серьезные сдвиги в отношениях с Украиной. Дело не только в том, что дипломат обошелся этот раз без упоминаний о Степане Бандере - в украино-польских отношениях стало больше реализма (укр.).
Евгений Магда, политолог
председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"
Украина провела половину коммунальной реформы - на практике это означает, что отношения потребителя и поставщика отрегулированы вплоть…до появления первого конфликта. И в этом наибольшая разница между реформами, прошедшими в Восточной Европе (сразу и в полном объеме) и нашими.
Софья Линн
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Мировая экономика на подъеме, считают в МВФ. Проблемы у США и Британии были компенсированы ускорением большинства стран ЕС. А что Украина? Стоит ли радоваться росту ВВП, когда другие страны, в том числе Восточная Европа, стремительно наращивают свой отрыв от нас?
Олег Устенко
исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины
Желание вернуть россиян в ПАСЕ есть, но гарантий возвращения нет. Красная линия - январь 2018 года. Все, что будет происходить до того, это игра, а не результат игры. Вероятность возвращения пока равна вероятности невозвращения...
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел Украины
Для европейских популистов главной угрозой безопасности являются иммигранты-мусульмане, а причиной экономических проблем – европейская политика, не стимулирующая отечественное производство товаров и услуг. Соответственно, популисты стремятся закрыть границы… (укр.)
Катерина Махова, Острожская академия
министр иностранных дел Украины
Если Венгрия считает, что украинский закон "Об образовании" нарушает Соглашение об ассоциации, у нее есть все возможности поднять внутри ЕС вопрос о возникновении спора с Украиной. Но почему Будапешт не делает этого, ограничиваясь лишь угрозами?
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
Противостояние символических значений становится особенно опасным на фоне краха привычных смыслов и дефицита общих ценностей в Европе. Однако пока что в диалоге с венграми мы демонстрируем странную беспечность и отсутствие системных действий.
Николай Капитоненко, Институт общественно-экономических исследований
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
В отношениях с ЕС нам нужны не просто усилия по увеличению экспорта, нам нужны экстра-усилия, которые устранят имеющиеся видимые и невидимые границы. Но нужно ли искать для этого новый формат отношений? Или стоит использовать все возможности, которые дает Украине Соглашение об ассоциации?
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
После подписания Соглашения об ассоциации Украина переживает период полной переориентации экспорта. Потеряв возможность торговли с РФ, мы постепенно наращиваем поставки на рынки европейских стран. Но возникает вопрос: готова ли украинская инфраструктура к такому повороту? (укр.)
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Чтобы не услышать в ответ громкое "нет" от Германии, Макрон отказался от максимальных требований по спорной теме реформирования еврозоны. Он поддерживает на плаву необходимость фискального союза, но отодвигает ее на задний план.
Бьорн Хакер
профессор экономической политики в Высшей школе экономики и техники Берлина
ВТО сталкивается со все более сложными вызовами, реагировать на которые ей все труднее. Либо эта организация станет более гибкой в части принятия решений, либо рано или поздно в мире появится новая система регулирования международной торговли.
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Решение Парижа не стало прецедентом – ранее глифосат запретили в Германии. Однако единая позиция двух крупнейших экономик ЕС способна окончательно изменить настроения в Европе. И это, безусловно, повлияет и на Украину.
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Шотландия получила достаточную автономию от Великобритании, чтобы выгоды от сохранения унии перевесили, Фландрия фактически живет в условиях конфедерации, которую постепенно выторговала. А вот мадридское правительство не смогло предложить решение, которое бы удовлетворило каталонцев.
Валерий Пекар, "Нова країна"
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
В последние годы – с тех пор, как к власти в Польше пришла "Право и справедливость", – украинское меньшинство стало преследоваться. Шовинистические элементы почувствовали, что их антиукраинская деятельность теперь не только безнаказанна, но даже поощряется властью.
Аскольд Лозинский, экс-глава Всемирного конгресса украинцев
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
В украинских судах есть серьезная проблема с качеством принятых решений. Европейский опыт в этой связи однозначен – добиться роста эффективности судебной системы невозможно без пересмотра карты украинских судов.
Люба Бердсли, SAGSUR
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Оппозиционные партии очень разные, но есть то, что их объединяет: в каждой из них есть немало "друзей России". СПДГ, АдГ и "Левые", контролируя почти половину голосов, способны изменить характер политических дискуссий в Бундестаге. Киев должен уже сейчас готовиться к дискуссиям с ними...
Лидия Примаченко
кандидат политических наук, эксперт Европейской экспертной ассоциации
Если с начала выйти в толпу со шлемами и щитами, эффект может быть противоположным... Модель действий украинской полиции не будет полностью "скандинавской". Она будет украинской, но будет базироваться на методах, эффективность которых уже проверена...
Кястутис Ланчинскас
глава Консультативной миссии ЕС
Продукция транснациональных компаний, что продается по всему континенту (и даже по одинаковым ценам), отличается по качеству в зависимости от того, где ее покупают: в "старой Европе" или в "новой"... Мы можем стать свидетелями беспрецедентного кейса защиты прав потребителей...
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Пока мы далеки от исчерпания возможностей Соглашения об ассоциации, особенно в нетарифных барьерах в торговле и в услугах... Таможенный союз просто не соответствует стремлениям Украины. В конце концов, турецкая модель таможенного союза – детище первых лет существования ЕС...
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
По процедурам ЕС, Европарламент не может вот так взять и отменить роуминг или что-либо другое – это результат длительной законодательной работы, проведенной совместно с Советом ЕС и Еврокомиссией. История, которая не раз выставляла "обещальников" посмешищем, ничему не научила.
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
Немецкие чиновники убеждены: даже отправка миротворческой миссии на Донбасс не приведет к ослаблению санкций в отношении РФ. Некоторые санкции могут быть уменьшены после проведения легитимных выборов, однако секторальные санкции останутся в силе.
Катерина Зарембо, Институт мировой политики
"Европейская правда"
Вопрос репараций был поднят Польшей больше из политических, а не юридических или экономических соображений. Германия всегда была популярным козлом отпущения для "ПиС", чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем.
Пьотр Бурас, ECFR
"Европейская правда"
Взрыв термоядерной боеголовки во время очередных "испытаний", на высоте несколько сотен километров, сформирует электромагнитный импульс, способный разрушить всю электронику на площади в миллионы квадратных километров вокруг эпицентра!
Юрай Месик
эксперт Словацкой ассоциации внешней политики
Вторые в нынешнем году протесты в Румынии пока не стали такими же масштабными, как в начале года. Власть учла свои ошибки, не пытаясь втихую принимать скандальные решения. Означает ли это, что масштабные протесты больше невозможны? Вовсе нет.
Анжела Грамада
президент Ассоциации экспертов по безопасности и глобальным вопросам (ESGA, Румыния)
Власти Польши активно спорят с инициативой Европы двух скоростей. В аргументы против такой инициативы оказалась втянута и Украина. По оценкам президента Польши Анджея Дуды, при таком сценарии ЕС мгновенно потеряет свою привлекательность для нас.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
США готовы внедрять и поддерживать санкции против России, но только если будут видеть продолжение стратегических реформ. Если на нашей стороне не будет прогресса, у наших союзников в Конгрессе станет меньше аргументов в нашу поддержку.
Ольга Белькова, народный депутат Украины
редактор "Европейской правды"
Молдова уже мало чем отличается от того, что у нас называется "русский мир". Печально, что дальше "возбуждения" международного мнения дело не пойдет, хотя за все время приднестровского конфликта у нас не было таких предпосылок для его разрешения, как сегодня...
Алексей Тулбуре, Кишинев
редактор "Европейской правды"
Похоже, что американцам потребовалось что-то изучить внутри зданий, высвобождаемых от российских дипучреждений. Поэтому и времени на их закрытие россиянам дали столько, чтобы лишить возможности полностью демонтировать следы деятельности, интересующей США (укр.).
Богдан Яременко
Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"
глава правления организации "Майдан закордонних справ"
Исходная популярность Макрона не была устойчивой. Это была вера людей "в чистый лист", на который они проецировали свои собственные надежды. На международной арене он продемонстрировал готовность конкурировать с Дональдом Трампом.
Рэйнбоу Мюррей, Лондонский университет королевы Марии
Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"
глава правления организации "Майдан закордонних справ"
Ни один из представленных в ВР законопроектов, посвященных обращению с отходами, не предлагает целостной системы, не содержит механизмов реализации на основе четких и прозрачных правил, одинаковых для всех. Некоторые нормы даже противоречат требованиям ЕС...
Руслан Ткаченко
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Институт экономических исследований и политконсультаций в сотрудничестве с "Европейской правдой" в рамках проекта "Продвижение реформ в регионы", который финансируется ЕС, объявляют о начале новой, шестой волны конкурса "СМИ за проевропейские изменения в Украине" (укр.)
Европейская правда
Как объяснить нежелание Трампа отмежеваться от ультраправых? На какой выигрыш он надеется при почти единодушном отвращении к ним в США? Ответ прост, здесь он - неоспоримый предводитель, каким видит себя сам ("only I can fix it")...
Томас Гревен, Свободный университет Берлина
Украине необходимо не только устранить нанесенный PR-урон, но и использовать ситуацию для получения репутационных дивидендов. Например, в плане позиционирования как страны, где все-таки есть высокие технологии и люди, способные их применить.
Елена Деревянко
вице-президент Украинской лиги по связям с общественностью, доктор экономических наук
ЕС чуть ли не впервые в истории задумался об ограничении одной из базовых свобод: свободы движения капитала. Европейцев беспокоит, что китайцы покупают компании для использования их интеллектуальной собственности у себя дома.
Дмитрий Шемелин
советник юридической фирмы "Астерс"
Принятие закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" снимает преграду для реформирования ЖКХ. Борьба за европейские дома для украинцев еще далеко не выиграна. Однако мы стали на шаг ближе к победе.
Софья Линн
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Одной из наиболее реальных возможностей избежать войны с КНДР является соглашение, подобное договору о заморозке иранской ядерной программы. Однако такое соглашение требует вовлечения ЕС в переговорный процесс.
Мейсон Ричи, Университет Ханкук (Сеул)
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Если факт нарушений будет доказан, Белый дом получит основания для повышения ввозных пошлин для китайских товаров. Это самый рисковый шаг президента Трампа в сфере экономики. И одновременно - наиболее ожидаемый крупным американским бизнесом.
Олег Устенко
исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины
Официальная позиция Варшавы все больше напоминает поведение шляхтича, готового бросить вызов большинству окружающих. Впрочем, остается открытым вопрос: что в такой ситуации делать Украине? Мы не можем себе позволить сидеть, сложа руки, ожидая, пока прекратится доминирование ПиС.
Евгений Магда, политолог
исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины
Выводы польского Минобороны, что самолет президента Леха Качиньского разбился в результате взрыва, должна стать "клеймом" для Дональда Туска. Он не настаивал на возвращении обломков самолета в Польшу, тем самым помогая скрыть следы преступления.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Возможности, которые предлагает рынок ЕС, лишь частично используются украинским бизнесом. Именно поэтому стоит рассказать о двух недавно открывшихся для украинских экспортеров возможностях, упрощающих выход на рынки ЕС.
Марьяна Каганяк
руководитель Офиса по продвижению экспорта (EPO), советник министра экономического развития и торговли Украины
Дав старт международному скандалу вокруг польских паспортов, готовы ли мы к его эскалации? Другими словами, есть ли у нас план на случай, если Польша не согласится менять рисунки на своих паспортах? Вероятность такого сценария достаточно высока.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
В Евросоюзе кооперативные банки создаются и обязаны действовать на тех же законодательных основаниях, что и банки, основанные на других бизнес-моделях. Им не предоставляется каких-либо преимуществ, тогда как в Украине для них предлагается создать льготные условия.
Юлия Хорт
кандидат юридических наук, эксперт Парламентской экспертной группы по евроинтеграции
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Экономический форум в Крынице-Здруй – одна из важнейших встреч представителей международной политики, бизнеса и экспертов в Центрально-Восточной Европе. С каждым годом на форум приезжает все больше гостей из Украины.
Яцек Ключковский
Институт восточноевропейских исследований (Варшава),
чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)
В следующие 6 лет экономика РФ будет стараться максимально диверсифицироваться от нефти и зависимости от иностранных денег. Если им это удастся, влияние западных санкций будет минимизировано. Если же нет - санкции оправдают свое назначение (укр.)
Александр Вальчишен
участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)
Поддерживая Черногорию, США посылают четкий сигнал, что двери НАТО открыты для государств, которые заинтересованы в членстве в Альянсе. А потенциальное вступление в НАТО Македонии, в случае решения открытых вопросов с Грецией, окончательно "зацементирует" присутствие Альянса в регионе (укр.).
Маркиян Лубкивский
посол Украины в Хорватии в 2006-2009 гг.
Европейская система ценностей, считавшаяся универсальной, разъедается эрозией в самом центре континента. Польша, которая некогда с таким мужеством обрела в борьбе свою свободу, оказалась под угрозой скатывания к авторитарным структурам.
Маркус Цинер, Высшая школа массмедиа (Берлин)
посол Украины в Хорватии в 2006-2009 гг.
Канада – второй режим свободной торговли (после ЕС), вступивший в силу со времени Революции достоинства. Добиться лучших условий нам помогло активное лоббирование влиятельной украинской общины в Канаде. Итак, что следует знать о ЗСТ с Канадой?
Наталия Микольская
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Вместе с европейскими экспертами мы разработали проект Национальной транспортной стратегии – 2030. Этот проект учитывает как аннексию Крыма и Донбасса, так и вступление в силу Соглашения об ассоциации с ЕС. На его основе определены приоритетные инфраструктурные проекты.
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
В вопросе Вrexit британские лейбористы пытаю пойти двумя противоположными путями. Но такая стратегия долго не продержится. Партии лейбористов придется полностью раскрыть свои карты и это может стать началом угасания ее поддержки.
Мэтью Лейза, Policy Network
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Твит Дональда Трампа о "саботаже Украиной его избирательной кампании" породил ряд вопросов, на которые стоит ответить как можно скорее. Ведь Украине пытаются навязать роль ложного объекта, который будет отвлекать внимание от серьезных проблем президента США.
Евгений Магда, политолог
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Грузия, разорвав дипломатические отношения с Россией, пытается договориться с ней в двустороннем формате, стараясь не создавать проблем на международной арене. Украина, сохранив дипломатические отношения, оказывает давление на Россию, участвуя в международных санкциях.
Валерий Чечелашвили, GFSIS
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
ЕС ужесточает требования к использованию персональных данных из соцсетей при приеме на работу. Факт открытого доступа к профилю соискателя не дает права обрабатывать персональные данные оттуда. Такие изменения требуют коррекции и украинского законодательства.
Леонид Гилевич, "Ильяшев и Партнеры"
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
На сегодня демонтаж свидетельств прежней зависимости от СССР для польского политикума – более важный приоритет, чем статус-кво в отношениях с РФ. И по этому вопросу среди польских политиков существует устойчивый, уверенный консенсус.
Ольга Михайлова, историк
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
На принципиально важные консультации с Россией в ВТО украинская делегация поехала, не имея юридической поддержки. Такой шаг может очень дорого стоить Украине. Особенно если вспомнить попытки РФ не допустить наше обращение к ведущим юристам по международному торговому праву.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Инициативы президента Польши по реформированию судебной системы могут иметь долгосрочные последствия. В том числе и для Украины. Такая инициатива существенно увеличивает стоимость "золотой акции", которой владеет популистская Kukiz'15. А соответственно, курс Польши может стать еще более недружественным к Украине.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Заявления самопровозглашенного лидера самопровозглашенного "государства" Александра Захарченко, конечно, сами по себе не заслуживают внимания. Однако за человеком, который громко провозгласил о создании Малороссии, стоит Кремль, который, как представляется, забил гол в свои ворота.
Евгений Магда, политолог
редактор "Европейской правды"
В странах ЕС подобные законодательные инициативы вызвали бы скандал, а их авторам пришлось бы долго объяснять, почему они нарушают требования свободной конкуренции, даже имея благородные намерения. Да и сами намерения были бы поставлены под сомнение (укр.).
Алексей Кононов
Парламентская экспертная группа по европейской интеграции
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Когда Украина будет подавать заявку на членство в ЕС, сам Евросоюз будет иным, чем сейчас. И Украина тоже. Поэтому отсутствие итогового заявления на саммите - это всего-навсего результат одного дня, который не стоит преувеличивать (укр.).
Катерина Зарембо, Институт мировой политики
За последние три года Украина и Грузия перестали выступать единым фронтом по ряду важнейших вопросов на международных площадках. Украина также не демонстровала интерес к сотрудничеству с нынешними грузинскими властями. Тепер Киеву необходимо с чистого листа строить отношения с Тбилисси.
Карен Мадоян
журналист, эксперт по Южному Кавказу
Готовность Брюсселя к уступкам, кажется, сыграла злую шутку - украинские чиновники привыкли к ним и теперь считают, что так может продолжаться бесконечно. Но кажется, ЕС уже устал быть легкомысленным дурачком, которому постоянно вешают лапшу на уши (укр.).
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Многие в Европе не придерживались тех ценностей, которым Евросоюз помог укорениться в Турции. Для восстановления морального доверия к ЕС в Турции нужны сотрудничество и сопереживание. Турция готова пройти свою часть этого пути...
Йонет Джан Тезель
посол Турции в Украине в 2014-2018 гг.
Накануне нынешнего саммита упоминание про европейские устремления Украины неожиданно стало камнем преткновения - некоторые страны Евросоюза не желали упомянуть их в конечном документе. Киев, со своей стороны, настаивал на включении этого фрагмента (укр.).
Анатолий Марциновский, Европейская правда
посол Турции в Украине в 2014-2018 гг.
Худший сценарий - оправдание Siemens. Это даст сигнал, что даже сомнительные сделки с россиянами возможны. Однако одного только наказания явно недостаточно. Прецедент с турбинами дает все основания говорить о необходимости очередного ужесточения санкций.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Чтобы полностью остановить транзит через Украину, "Газпром" как можно быстрее должен ввести в эксплуатацию "Турецкий поток". Пока украинские власти ограничиваются критикой газпромовских проектов, стремясь получить поддержку в ЕС. Этого явно недостаточно.
Карел Хирман
эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)
Экономического интереса у ЕС к украинскому металлолому нет, в интересах европейских компаний — как можно дольше сохранять лом в Украине. Этот запрет выгоден лишь заготовителям и экспортерам лома - одному из наиболее криминальных бизнесов в Украине.
Александр Каленков, Укрметаллургпром
эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)
Разговоры об экономическом потенциале Триморья пока не получили своего продолжения. Нет ни бизнес-форума, ни презентации этих проектов для потенциальных инвесторов. Исправить эти ошибки планируется на следующем форуме, который в следующем году должен пройти в Бухаресте (укр.)
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Ключевые игроки Евросоюза и НАТО выступают за сохранение нынешнего «статуса кво» - с санкциями и без новых форматов сотрудничества. Ответ партнеров однозначен: Украина должна сначала выполнить существующую программу реформ, и только тогда будет смысл говорить о дальнейшем ...
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Без Украины этот проект неполноценен. И не только потому, что мы – черноморская держава. Мы должны стремиться присутствовать во всех европейских и евроатлантических интеграциях. Дело – за украинским руководством и дипломатией...
Маркиян Лубкивский
посол Украины в Хорватии в 2006-2009 гг.
Если новому генсеку ООН удастся вырвать из состояния сонливости свою организацию, "Большая двадцатка", возможно, утратит свое особое значение, а дискуссии о будущем нашей планеты будут вестись там, где и положено – в Организации Объединенных Наций.
Томас Мэттиг, Фонд им. Фридриха Эберта
посол Украины в Хорватии в 2006-2009 гг.
Не вызваны ли подобные эскапады шефа польского МИД существенными проблемами страны в отношениях с ЕС? Легко показывать принципиальность в отношениях с Украиной, когда Эммануэль Макрон ставит очень неудобные вопросы перед самой Польшей.
Евгений Магда, политолог
посол Украины в Хорватии в 2006-2009 гг.
Эту конференцию можно считать знаковым моментом в истории современной Украины. В определенном смысле мы подошли к завершению начального этапа реформ. Теперь мы переходим к следующей стадии... У Лондонской конференции есть три практических измерения...
Павел Климкин
министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития
Неодолимое действие долгосрочных факторов, которые почему-то так недооценили в Кремле, поддавшись авантюрным идеям о всяких гибридных войнах и разобщенности Запада, сказывается все сильнее. Выбранная стратегия ведет РФ в никуда.
Николай Капитоненко, Институт общественно-экономических исследований
министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития
Российские СМИ уже успели заявить о "кидке Вучича". Нового сербского президента в РФ считали "своим" – ведь он летал в Москву за поддержкой Путина. Но прошло три месяца со дня выборов – и он назначил премьер-министром кандидатку, которую многие считают откровенно антироссийской.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Волна правого популизма на Западе и отсутствие ясной перспективы вступления в ЕС снова сделали национализм на Западных Балканах политически выгодным. Вакуум, возникший после ухода ЕС, отныне заполняет Россия.
Филипп Милашич, Humboldt University
редактор "Европейской правды"
Из всех европейских моделей, которые международные эксперты предлагали Украине, в итоге внедряется наименее успешный вариант, при котором государство сохраняет за собой контроль за коммунальным сектором. Стоит ли Украине продолжать реформу без реформирования?
Софья Линн
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Сила, предостерегавшая западные государства от авантюр и говорившая, что нужно "помнить об ответственности", вот уже два года надеется на благоприятный исход для себя в Сирии. Похоже, Россия вмешалась в сирийские события без стратегии выхода...
Даниэль Герлах, главный редактор журнала Zenith
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Экспорт в ЕС требует маркетинговых усилий, установления связей и соответствия продукции сложным нормам. Это процесс, требующий времени. Украинский экспорт только начинает ощущать положительные последствия адаптации норм и стандартов к европейским...
Жослин Гитон, представительство ЕС в Украине
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Директораты должны стать эффективными аналитическими центрами, которые будут исследовать проблемы и предлагать политикам варианты решений. Конечно, новые должностные лица, в том числе гендиректора, получат новый, рыночный уровень зарплат...
Татьяна Ковтун, заместитель государственного секретаря Кабинета министров Украины
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Это не означает, что нет аналитики, скажем, на уровне Госдепа. Это означает, что мало академических исследований, имеющих выход на политические решения. При этом на российском векторе – совершенно другая ситуация...
Дмитрий Вовк, центр имени Вудро Вильсона, Вашингтон
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Чтобы заинтересовать Вашингтон, надо серьезно работать над этим... Визиты не готовятся за день или за неделю, но есть внутренняя кухня. И в Украине, и в США есть истории взаимоотношений со СМИ, а также с Россией, которая точно была не в восторге...
Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Европейский пример четко показывает, что при правильной и последовательной государственной политике можно не только сократить вырубки леса, но и добиться увеличения лесистости. При отсутствии политической воли в Украине выходом из ситуации могут стать социальные стартапы (укр.)
Артем Беленков, Znaydeno
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Обнуление ввозных пошлин на оборудование перекроет негативный эффект для стран ЕС от введения моратория и удвоения объема беспошлинных тарифных квот. Кроме того, украинский производитель получит более благоприятный доступ к иностранным технологиям (укр.)
Игорь Гужва
эксперт CMD-Ukraine
Верховная рада, похоже идет на рекорд – на этой неделе на рассмотрение сессии запланировано невероятное количество евроинтеграционных законопроектов. Такая тенденция сложилась только после сокрушительной критики, прозвучавшей в адрес украинского парламента из Евросоюза (укр.)
Руслан Ткаченко
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Для Западной Европы восточная часть континента постепенно превратилась в terra incognita. Европу и сегодня часто отождествляют с Европейским Союзом. Восточной Европы будто не существует, она приписывается сфере влияния России...
Марилуизе Бек
депутат Германского Бундестага,
спикер по вопросам политики в Восточной Европе фракции "Союз 90/Зеленые"
Из-за разницы в подходах с Румынией морской подходной канал "Дунай – Черное море" может потерять навигационные глубины и быть полностью разрушенным. Нужно предотвратить этот сценарий, а главное – достичь компромисса с Бухарестом в реализации этого важного транспортного проекта.
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Празднование на словацко-украинской границе показывает изменение отношения Киева у Варшаве. Польские политики на протяжении многих лет боролись за украинский вопрос в ЕС. Однако 11 июня Польша не стала партнером для Украины…
Томаш Пехаль, Центр восточных исследований (Польша)
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Теперь в составе Шанхайской организации сотрудничества — четыре ядерные державы и два самых населенных государства мира. Кроме того, в ШОС теперь состоят государства, имеющие между собой нерешенные территориальные проблемы.
Виктор Константинов
доцент Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко
Внеочередные выборы стали настоящей катастрофой для шотландских националистов. Помимо сокращения числа мандатов, партия получила несколько ударов, главный из которых – поражение "отца" первого референдума о независимости Алекса Салмонда...
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
За последний год вероятность нового конфликта на Балканах существенно возросла. Коктейль из старых обид и российских амбиций может взорваться в любой момент. Черногории повезло – балканская страна успела заскочить в поезд НАТО. Но теперь Кремль планирует реванш.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Продолжается шестая волна грантового конкурса "СМИ за проевропейские изменения в Украине". Заявки от региональных СМИ, а также от общественных организаций, сотрудничающих с региональными СМИ, принимаются до 27 июля 2017 года (укр.)
Европейская правда
редактор "Европейской правды"
Не имеет значения, летите вы обычным или чартерным рейсом. Даже если вы летите лоукостером, ваши права сохраняются... Компенсацию можно вытребовать, если рейс отменили по вине перевозчика, а не из-за такого форс-мажора, как, например, погодные условия...
Аскольд Клюс, MyAviaHelp
редактор "Европейской правды"
Брюссель очень обижен на Лондон, и самым слабым местом Британии остается рынок капиталов. Первые шаги против нынешней финансовой столицы ЕС уже сделаны. Эти процессы станут более серьезными, как только британцы оставят должности в исполнительных органах ЕС...
Виталий Шапран
главный эксперт Совета НБУ
Украина может получить преференции как в более лояльной версии Еврокомиссии, так и в еще более сокращенной редакции, чем та, за которую голосовал Европарламент. Все зависит от позиции Совета ЕС. Ряд западноевропейских стран готовы пойти на уступки Украине. Против – Франция, Венгрия и Польша.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Товарооборот между Украиной и Канадой чрезвычайно низок. Спрос канадцев на наши товары с высокой добавленной стоимостью необходимо стимулировать. Но для этого нужно открыть представительства в стране, требует существенных расходов (укр.)
Денис Красников, УССП
редактор "Европейской правды"
Еще неизвестно, какими будут последствия решения для украинского бюджета и национальной валюты. Но многое можно сказать уже сейчас... Еще во время Януковича, в 2012 году, я лично вручил руководству "Нафтогаза" предложение от Eustream...
Карел Хирман
эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)
У Збигнева Бжезинского было невероятное ощущение движения истории. А порой он и сам мог привести ее в движение... Родиться в семье польского дипломата. Видеть начало фашизма. Быть свидетелем того, как два тирана, сговорившись, умертвили твою родину...
Павел Климкин
министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития
Мы не первые, кто требует от "Газпрома" пересмотра договорных условий... Дело между "Нафтогазом" и "Газпромом" на самом деле – часть истории о том, как нам продавали экономическое давление под видом "братской" помощи. Мы очень хорошо знаем цену такого "братства"...
Елена Зеркаль
заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)
Налоговый демпинг не только нарушает принцип солидарности, но и подрывает легитимность Европейского союза. Эта гонка на понижение ведет к недопоступлению налогов, а тем самым и к уменьшению инвестиций в будущее.
Иоахим Посс, депутат Бундестага
заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)
Известные флористы в 2017 году одноголосно признали розовый самым актуальным цветом этого года. Сейчас эта тенденция наблюдается как в мире моды, так и в цветочных решениях (укр)
PROMOTED
заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)
Проблема давления на общественных активистов получила гарантированное место в повестке дня отношений Киева с ЕС. О ней будут напоминать украинской власти по любому поводу. Киеву стоит прекратить делать вид, что ничего не происходит.
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
Возобновление выпуска старых загранпаспортов – откат реформы. Это может стать для ЕС юридическим поводом инициировать процедуру приостановления безвизового режима для Украины. Недопустимо ставить под угрозу безвиз для всех наших сограждан...
Катерина Кульчицкая
аналитик, заместитель директора ОО "Европа без барьеров"
Мы с НАТО не говорим о получении "Джавелинов", а вместе делаем все возможное, чтобы производить "Джавелины" в Украине. Мы стремимся провести реформы, после которых украинский оборонный сектор уже не сможет быть таким, каким он был в прошлом...
Егор Божок, и.о. главы миссии Украины при НАТО
аналитик, заместитель директора ОО "Европа без барьеров"
Техническая часть системы предоставления электронных услуг, то есть IT-часть – это лишь 20% дела. Остальные 80% – это руководство процессом, организация, обучение.
Мари Педак
руководитель проекта EGOV4UKRAINE
Россия подала комплексный иск против Украины по статье, которую ранее избегали использовать все другие страны. В том числе - удерживая Украину от оспаривания российских санкций. А это означает, что спор в ВТО обещает стать событием мирового масштаба.
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Как показывает европейский опыт, успех коммунальной реформы оказывается более существенным в странах, где рынок этих услуг функционирует без ограничений. В Украине же рынка коммунальных услуг пока нет. И учитывая работу Рады, его появление может существенно затянуться.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Украина традиционно не была представлена на конкурсе, а вот россияне – были. С ними в этом году был связан отдельный скандал. Одну из ключевых премий вручили музея Бориса Ельцина. Решение вызвало реакцию как среди музейщиков Европы, так и в РФ...
Катерина Смаглий, Киевский офис Института Кеннана
редактор "Европейской правды"
Постоянно действующий конкурс для региональных медиа проводится при участии "Европейской правды" и является частью более широкого проекта "Продвижение реформ в Украине", финансируемого Евроcоюзом...
Европейская правда
редактор "Европейской правды"
Ключевые достижения переговоров о новых автономных преференциях: увеличение тарифных квот на кукурузу и ячмень. Цена вопроса – $180 млн в год. В такую сумму наше министерство оценивает дополнительные поступления украинских аграриев от увеличения объемов квот.
Ольга Трофимцева
бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)
Европейский опыт показывает: чем лучше развит рынок коммунальных услуг, тем заметнее успехи и в энергосбережении. Урок для Украины: мало принять рамочный закон о Фонде энергоэффективности. Нужно заставить его работать, создав конкурентную среду.
Софья Линн
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Избрание нового лидера Французской Республики создает окно возможностей для качественно нового уровня украинско-французских отношений. Украинской власти следует сосредоточиться на трех приоритетных направлениях: торговля и инвестиции, безопасность и межпарламентское сотрудничество.
Институт мировой политики
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
С получением Украиной безвизового режима пропадает мощный инструмент давления со стороны ЕС и общества на украинскую власть ради продвижения проевропейских реформ. В то же время недостаток политической воли к реформированию со стороны руководства страны никуда не исчезнет...
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
Все больше стран нарушают нормы ВТО, обращаясь к протекционизму. Это может стать угрозой для открытой экономики Украины. "Легальное" противодействие этому – активное использование мер торговой защиты. Однако украинский бизнес пока не готов отстаивать свои интересы (укр.)
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Украинский транспорт ждут перемены – надо быть готовыми не только к новым технологиям, но и к переориентации грузов и пассажиропотока на Евросоюз. А к этому добавляются и новые требования к транспорту – отрасль является неотъемлемой составляющей обороноспособности страны.
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Кремль возлагал очень серьезные надежды на то, что единый фронт ЕС с победой Ле Пен будет разбит. Поэтому французские выборы ставят точку в надеждах Москвы в ближайшие годы увеличить свое влияние на ЕС и добиться смягчения санкций.
Виталий Шапран
главный эксперт Совета НБУ
До сих пор атаки на украинские захоронения были делом анонимных вандалов. По крайней мере, так выглядела официальная польская позиция. Поэтому события в Грушовичах явно отличаются от предыдущих, а следовательно, требуют совсем другой реакции от Украины.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Успех российской пропаганды на Балканах стал возможным при бездействии Евросоюза, а точнее – при его попытках обходить острые углы. Теперь противостоять ей возможно лишь совместными действиями ЕС и Украины.
Александр Александрович
посол Украины в Республике Сербия
Макрон – абсолютный консерватор. Его цель предельно ясна: накопление долгов – зло, а жить надо "по карману". Однако избиратели редко согласны затягивать пояса. Спасти от этой угрозы обещает Ле Пен, однако не говорит, какой ценой...
Олег Устенко
исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины
Нынешние выборы могут полностью изменить политический ландшафт Франции... Исходя из всех прогнозов, во второй тур выйдут Макрон и Ле Пен. Кого из них поддержат традиционные избиратели консерваторов и социалистов?
Жоэль Гомбен, Парижский институт политических исследований
исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины
Когда исход битвы не ясен, каждая сторона объявляет ее своей победой. То же случилось и в Гааге: приказ Международного Суда ООН и Россия, и Украина поспешили записать в свой актив. Разберемся, что произошло на самом деле, с учетом задач обеих сторон...
Дмитрий Шемелин
советник юридической фирмы "Астерс"
Из-за существования невыявленных картелей Евросоюз ежегодно теряет до 320 млрд евро. В свою очередь решения о запрете картелей, принятые в течение последних десяти лет, косвенно способствовали созданию 650 тысяч новых рабочих мест (укр.)
Николай Алексюк
адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"
Тем не менее, Суд вернулся к вопросу событий на Востоке по собственной инициативе. Суд ООН определил, что ожидает от Сторон работы над полным выполнением Минского пакета мер.... Это первое решение Суда по этой Конвенции, и подход судей очень благоприятный...
Елена Зеркаль
заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)
Вероятно, до полного разрыва отношений дело не дойдет, но по крайней мере приостановление переговоров о вступлении в ЕС весьма вероятно. Даже если переговоры продолжатся, ратификация их результатов во всех странах-членах ЕС сейчас нереальна...
Феликс Шмидт, Фонд им. Фридриха Эберта
заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)
Отсутствие консенсуса по поводу действия моратория создает предпосылки для внешних партнеров ставить под сомнение легитимность его введения. Необходимо садиться за стол переговоров и предлагать компенсационные меры.
Игорь Гужва
эксперт CMD-Ukraine
Для многих стал шоком недавний вопрос госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который поинтересовался, почему американские налогоплательщики должны переживать из-за Украины. Нет никаких гарантий, что наши партнеры не поставят свою поддержку под сомнение...
Институт мировой политики
эксперт CMD-Ukraine
Как-то делегация одного из наших важнейших партнеров во время международного мероприятия опубликовала твит в поддержку Украины. Но... кто-то из их соцмедиа-команды "неудачно загуглил" и добавил в твит карту Украины, где Крым был отмечен немного другим цветом...
Алексей Макеев
дипломат,
политический директор МИД в 2014-2020 годах
Молдова не только имеет с Украиной общие границы, много схожих проблем, но и испытывает на себе значительное российское влияние. Оно существенно усилилось после избрания президентом страны социалиста Игоря Додона, который не скрывает своей пророссийской ориентации (укр.)
Евгений Магда, политолог
дипломат,
политический директор МИД в 2014-2020 годах
Путин блефует. В международных отношениях он ведет себя как дворовый или школьный бузила – цепляется, прессует, изображает из себя крутого. Но стоит проявить против него реальную силу, становится ясно, что это лишь жалкое закомплексованное существо...
Богдан Яременко
Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"
глава правления организации "Майдан закордонних справ"
Верховной раде предлагают временно, до 2020 года, установить пошлину на экспорт лесоматериалов в размере 15% от их стоимости. Это урегулирует проблемные вопросы в отношениях Украины с ВТО и ЕС, уверяют разработчики законопроекта.
Юлия Хорт
кандидат юридических наук, эксперт Парламентской экспертной группы по евроинтеграции
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Для нас очень важно получить обратную связь от экспертной среды, чтобы сузить перечень приоритетных рынков. Для этого сейчас идет открытый опрос, где каждый экспортер может высказать свое мнение.
Наталия Микольская
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Положительное для Украины "безвизовое" голосование Европарламента показало очень неприятную тенденцию – мы слишком увлеклись негативом и видим его повсюду. К сожалению, жертвой таких настроений частично стал и безвиз – одно из наибольших достижений Украины последних лет...
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
Информация об украинских митингах в мировых столицах мгновенно становится топ-новостью на родине. Выходит, эти люди – адвокаты Украины, а те, кто едет на беседу в консульство – предатели? А если это одни и те же люди?
Елена Бабакова
журналист (Варшава)
Маловероятно, что базовый основный доход подвигнет людей идти на повышение рисков и, например, заниматься предпринимательством. При этом граждане должны быть готовы испытать на себе последствия этого шага – повышение налогов.
Ригмар Остеркамп, IFO (Мюнхен)
журналист (Варшава)
Очевидно, что на Порошенко и Орбана давит не только национальный интерес, но и политическая ситуация. Возможно, больше даже именно последнее. И похоже, что на венгерского премьера эта ситуация влияет даже сильнее, чем на украинского президента...
Дмитрий Тужанский
директор Института центральноевропейской стратегии
В прошлом году эстонские музеи посетили 3,5 миллионов человек, и это при том, что в стране всего 1,3 миллиона жителей. Эстонский морской музей в Таллинне ежегодно посещают 420 тысяч человек, а в городе живет всего полмиллиона! У Украины есть схожий потенциал...
Рагнар Сиил, программа ЕС "Культура и креативность"
директор Института центральноевропейской стратегии
Увлекательная идея: люди, свободно сотрудничая по интернету, могут принести результаты там, где бюрократия на это не способна. Это не очередная Facebook-революция. У Украины есть шансы стать примером того, что может сделать интернет для демократии.
Жига Турк, экс-министр развития (Словения)
директор Института центральноевропейской стратегии
Почти половина населения Британии, связывающая свое будущее с членством в ЕС, лишена политического представительства. Наибольший парадокс – поддержка Brexit лейбористами, две трети избирателей которых голосовали за сохранение членства в ЕС.
Ульрих Шторк, Фонд имени Фридриха Эберта
директор Института центральноевропейской стратегии
ЕС выделил около 371 млн евро на гуманитарную помощь украинскому народу – следовательно, "игнорирования конфликта" на Востоке с нашей стороны точно нет... Наша задача – содействие реформированию учреждений сектора гражданской безопасности на стратегическом уровне.
Кястутис Ланчинскас
глава Консультативной миссии ЕС
Встреча с Трампом показала: впервые проамериканский курс Меркель вошел в прямое противоречие с евроинтеграционным. Ради сохранения сотрудничества с США канцлер согласилась на увеличение военного бюджета. Однако большие уступки означали бы новые трещины в фундаменте ЕС.
Юлия Курнышова, Институт общественно-экономических исследований
глава Консультативной миссии ЕС
Еврокомиссия вводит новый сервис анонимных сообщений о возможных картельных сговорах. В ЕС рассчитывают получать информацию о нарушении антимонопольного законодательства от сотрудников предприятий, которые участвуют в сговоре. Подходит ли это Украине?
Николай Алексюк
адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"
События последнего мартовского уик-энда в городах Беларуси поставили перед украинской властью дилемму: бороться за свободу белорусов, идя на громкий конфликт с официальным Минском, или сохранить прагматичные отношения с президентом Лукашенко?
Евгений Магда, политолог
адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"
Немцы всячески поддерживали людей на оккупированных территориях, прибегавших к пассивному сопротивлению. Отказ от сопротивления произошел только после окончательного экономического упадка. В Украине же преобладает мнение об отказе от связей с оккупированными территориями (укр.)
Александр Вальчишен
участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)
Мы вплотную подошли к очень нехорошему процессу: открытому сопротивлению европейской интеграции. Если ЕС будет отделываться "озабоченностями" и "обеспокоенностями", тогда сам станет соучастником саботажа евроинтеграционных преобразований в Украине.
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
Он бросил школу, не сдав экзамены, затем - алкоголизм и депрессия. В 1980 году бросил пить и начал работать как торговец книгами, а потом стал мэром маленького городка. Сейчас Мартин Шульц стремится к тому, чтобы занять пост Федерального канцлера Германии...
Кристиан Крелл, Фонд имени Фридриха Эберта
"Европейская правда"
Россия пыталась отклонить создание Группы экспертов ВТО для рассмотрения транзитного спора с Украиной. Но 21 марта такая группа была создана. Это дело должно дать объективную оценку РФ как ненадежного и непредсказуемого торгового партнера для любой страны мира.
Наталия Микольская
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Проект будет способствовать повышению осведомленности редакторов СМИ, ведущих журналистов об отношениях между ЕС и Украиной и о процессе реформ, которые поддерживаются ЕС. Приоритет отдается средствам массовой информации, функционирующим за пределами столицы (укр.)
Европейская правда
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Успешное реформирование возможно лишь при условии радикального разрыва с прошлым и хотя бы временного разрыва сплетения государства и бизнеса. Однако риск рецидива остается высоким, поскольку новые чиновники часто преследуют собственные корыстные интересы.
Александр Купатадзе, Королевский колледж Лондона
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Мы видим постоянную политику умиротворения российского агрессора со стороны Могерини... Нам говорят, что на самом деле нет никакой дезинформационной кампании; что она не ведется в наших странах; что она не вызывает разрушительных последствий. Мы сталкиваемся со слепотой...
European Values Think-Tank
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
В парламенте зарегистрированы сразу два законопроекта, которые предоставляют существенные преимущества будущим владельцам электромобилей. Как это соотносится с правом ЕС? Может ли привести к нарушениям Соглашения об ассоциации с Евросоюзом? (укр.)
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Право реэкспорта послужит для Украины дополнительным предохранителем в случае окончательного разрыва торговых отношений с РФ. У Киева появится возможность выбора надежного и предсказуемого поставщика природного газа.
Николай Алексюк
адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"
Украина и Турция уже 10 лет не могут договориться об условиях зоны свободной торговли. Анкара профессионально и настойчиво отстаивает максимальный уровень тарифной защиты. Если Украина пойдет на уступки, это сведет в могилу отечественного производителя (укр.)
Игорь Гужва
эксперт CMD-Ukraine
Евросоюз, состоящий из 27 государств, нуждается в перезапуске. Главы этих государств должны наконец прийти к единому мнению, в каком направлении следует двигаться дальше... Еврокомиссия представила сразу пять сценариев будущего ЕС.
Аксель Шефер, депутат Бундестага
эксперт CMD-Ukraine
У Украины нет убедительной истории успеха, которую можно транслировать на Беларусь в качестве уникального политического предложения. Иначе говоря, у Киева нет оснований сказать Минску: "делай как я". На базе чего тогда строить двусторонние отношения?
Евгений Магда, политолог
эксперт CMD-Ukraine
Украинские дипломаты вполне могли бы взять на вооружение опыт китайских коллег и инициировать приостановку членства России в ООН, внеся соответствующий проект резолюции на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Какие аргументы может использовать при этом Украина? (укр.)
Александр Данченко, народный депутат Украины
эксперт CMD-Ukraine
Обратите внимание: именно Россия хочет свести наш иск к вопросу военного конфликта. Так что поздравляю всех, кто говорит, что "доказательство агрессии" было бы лучшей стратегией Украины – сейчас вы полностью соответствуете московской парадигме...
Елена Зеркаль
заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)
Время для подачи иска было выбрано очень удачно. Промежуточные выводы международной комиссии по расследованию уничтожения самолета рейса МН-17 содержат связь с Россией... Вот что написали о начале судебного разбирательства в СМИ в Нидерландах.
Александр Снидалов
активист
Украина почти так же далека от европейской системы энергоэффективности, как и три года назад. Игнорируются даже те законопроекты, которые трудно назвать "непопулярными". Украинские политики забывают то, что усвоили в ЕС – избиратель никогда не простит отсутствие воли.
Софья Линн
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
С немцами мы обсудили прогресс реформ в Украине, вооруженный конфликт на Донбассе, оккупацию Крыма, а также будущее ЕС. Хотелось бы поделиться своими наблюдениями и выводами по результатам 14 берлинских встреч (укр.).
Екатерина Бусол, Владислав Власюк, Артем Шаипов, Дмитрий Яровый
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Успех ЕС в торговом споре против РФ дает надежду украинскому бизнесу защитить свои права на российском рынке. Однако успех ЕС был обеспечен завидной доказательной базой, для чего необходима слаженная работа бизнеса и государственных органов.
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
"Мы поддерживаем НАТО, Альянс, сложившийся на основе связей, выстроенных в ходе двух мировых войн, победивших фашизм, и холодной войны, которая положила конец коммунизму... Америка хочет находить новых друзей и создавать новые партнерства", – заявил Трамп.
Алексей Кузьменко
журналист Украинской службы "Голоса Америки"
Начав войну, Россия выполнила лишь первую часть своей программы: наказала Украину за ее свободу. Теперь они хотят, чтобы все стало, как раньше, чтобы Украина заговорила как "братский народ", который взялся наконец за ум и смирился с ее силой...
Александр Щерба
посол Украины в Австрии
В мире дан старт новой валютной войне. Под ударом – Китай, который будет вынужден искать новые возможности для снижения затрат. Это может быть шансом для Украины стать новой "фабрикой Европы". Но такой сценарий принесет и немалые риски.
Олег Устенко
исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины
Сейчас прямые рейсы из "Борисполя" выполняются только в 30% крупных аэропортов Европы. Именно здесь есть возможности для нашего роста, и наша задача – усилить присутствие на европейском направлении... С учетом этого нынешние ставки аэропортовых сборов нуждаются в пересмотре (укр.)
Евгений Дыхне, "Борисполь"
исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины
Не вызывает споров утверждение, что проблема утилизации отходов в Украине должна быть решена путем имплементации европейских правил. Однако противоречивые законодательные инициативы отнюдь не приближают украинское законодательство к нормам ЕС (укр.)
Руслан Ткаченко
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Польские власти в последнее время страдают опасным раздвоением. С одной стороны, чиновники в Варшаве уверяют ЕС, что Польша приняла сотни тысяч украинских беженцев, с другой – утверждают, что польской экономике нужны рабочие руки из Украины.
Евгений Магда, политолог
Даже если Украина будет вынуждена зачитать теплые слова сочувствия, она все равно будет вправе добавить, что мнение украинского государства – совсем иное. Забывать о роли Чуркина в преступлениях против человечества нельзя, пусть даже он был не инициатором, а "всего лишь" талантливым исполнителем...
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Оппоненты Трампа получили простое, но безотказное орудие давления на президента. Лишая Трампа темы санкций, его оппоненты значительно усложняют ему возможный диалог с Россией. Фактически Дональд Трамп оказывается на перепутье.
Юлия Курнышова, Институт социально-экономических исследований
редактор "Европейской правды"
Президентские выборы во Франции могут стать переломным моментом после британского референдума о Brexit и американских президентских выборов. До первого тура выборов в конце апреля еще много времени, но похоже, что необычный кандидат Макрон способен победить популистов.
Кемаль Дервиш, экс-министр экономики Турции
редактор "Европейской правды"
Люди из республиканского лагеря не понимают симпатий в Украине к политикам от демократов. "Обама не сделал для Украины ничего" – не раз приходилось слышать такую фразу... Да, не все республиканцы в восторге от Трампа. Но одна ситуация – до выборов, а совсем другая – после (укр.)
Ярина Журба, Украинский кризисный медиацентр
редактор "Европейской правды"
Внешнеполитическая ситуация не дает права на ошибку в вопросе создания Украинского института, поэтому он должен стать эффективным инструментом продвижения национальных интересов, которые нужно четко сформулировать до того, как откроет свои двери его первый филиал.
Евгений Магда, политолог
редактор "Европейской правды"
Какие последствия Brexit будет иметь для иностранных (в том числе украинских) пользователей английской системы правосудия? До марта 2019 года Великобритания сохранит нынешнюю правовую систему. А что же изменится в 2019 году? Очень многое.
Дмитрий Шемелин
советник юридической фирмы "Астерс"
Украинские дизайнеры сейчас не только в тренде, но и сами задают тенденции мировой моды. Поэтому наша задача – превратить это явление в увеличение зарубежных продаж. Для этого создан бизнес-справочник по экспорту обуви и одежды в ЕС.
Наталия Микольская
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Выборы в Туркменистане в очередной раз подтвердили, что символом этой страны остается стабильность, поэтому Украине не стоит ждать прорывных инициатив. В то же время период после выборов как нельзя лучше подходит Киеву для новых инициатив.
Олег Смирнов, "Украинская призма"
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Мы не можем говорить о Соглашении об ассоциации, не упоминая о том, что происходит между Путиным и Трампом. Это ситуация, которая меняет правила игры... Война идет уже три года, но после телефонного разговора Трампа и Путина она неожиданно обострилась.
Анна Мария Корацца Бильдт, депутат Европарламента
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Евросоюз 2014 года открыл нам свой рынок фактически "на честном слове". Теперь в ЕС волнуются прежде всего за здоровье собственных граждан, поэтому не доверяют нашей практически отсутствующей системе государственного контроля. Не пора ли это изменить? (укр.)
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Больше всего по президентской партии и Украине в целом бьет не так сам факт вандализма Гончаренко, как реакция на него. Точнее, отсутствие таковой – БПП ответил дружным молчанием. К скандалу таким образом присоединился и лично президент Порошенко...
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
В конкурсе могут участвовать региональные радиостанции и региональные структуры центральных радийных СМИ. Проекты, на реализацию которых медиа желают получить финансирование, должны способствовать продвижению проевропейских реформ в регионах.
Европейская правда
"Европейская правда"
Сфера телекоммуникаций – одна из тех, где Украина должна иметь, но до сих пор не имеет так называемой "дорожной карты" сближения с правом ЕС. Через несколько лет после принятия "евроинтеграционных" законов Украине придется существенно корректировать эти новые документы... (укр.)
Денис Черников
координатор Парламентской экспертной группы по вопросам евроинтеграции
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Нельзя допустить сделку между президентом Трампом и президентом Путиным за счет Украины. Перспектива членства Украины в ЕС должна оставаться открытой – несмотря на усталость ЕС от расширения и на то, что Киеву далеко до готовности ко вступлению...
Марилуизе Бек
депутат Германского Бундестага,
спикер по вопросам политики в Восточной Европе фракции "Союз 90/Зеленые"
Зачем было обещать референдум о вступлении в НАТО? Разве нельзя просто проводить информационную кампанию? Нет, нельзя. Государственной машине свойственна инерция, а потому без перспективы референдума кампания может просто не стартовать.
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Какой смысл в референдуме о вступлении в НАТО, если Украина до сих пор официально не задекларировала желание вступить в Альянс? Отказавшись 2014 года от внеблоковости и сказав таким образом "а", Киев так и не смог сказать "б" и четко заявить, что Украина идет к членству в Альянсе.
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
Законодательство ЕС предусматривает возвращение государству бюджетной помощи, если она наносит ущерб конкуренции. Такая норма должна заработать и в Украине. Отечественным компаниям следует очень хорошо подумать, прежде чем воспользоваться господдержкой.
Александра Булана, Институт экономики и прогнозирования
"Европейская правда"
Мы получили 32 заявки, и грантовой комиссии было очень непросто определиться с победителями. Тем, кому не повезло, напоминаем, что впереди следующие волны конкурса. Поэтому попробуйте свои силы еще раз (укр.)
Европейская правда
"Европейская правда"
Резкий и несвоевременный выпад в адрес Украины неформального хозяина Польши Ярослава Качиньского не только ставит под сомнение перспективу развития двусторонних отношений, но и заставляет задуматься над "исторической политикой".
Евгений Магда, политолог
"Европейская правда"
Важно не повторять ошибок американских выборов, а также не делать ставку на одного политика, а с другой стороны – не оставаться пассивными наблюдателями. Даже в команде Фийона можно найти людей с по крайней мере нейтральным отношением к Украине...
Игорь Решетняк
независимый эксперт, со-основатель ассоциации Ukraine Action
Украинская политика декоммунизации часто копирует польский опыт. Украинский опыт не менее ценен для поляков, поскольку заставляет их по-новому посмотреть на остатки советского тоталитарного наследия (укр.)
Ольга Михайлова, Украинский институт национальной памяти
независимый эксперт, со-основатель ассоциации Ukraine Action
В Украине, прежде чем начать судебный доменный спор, стоит быть готовым к ряду сложностей. Можно ли модернизировать эту систему? Конечно, можно, взяв за образец европейский опыт, в частности, внесудебную практику разрешения таких споров.
Виталий Савчук, "Правовой Альянс"
независимый эксперт, со-основатель ассоциации Ukraine Action
Противоречивая внешняя политика Трампа может пойти на пользу Украине. Речь идет о начале масштабной торговой войны США с Китаем. Это создаст новые возможности для третьих стран. В том числе и для Украины, осторожно прогнозируют инвесторы.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Оснований для радужных прогнозов нет. Сотрудничество с ЕС может сохраниться в нынешних рамках разве что в том случае, если украинцы закроют глаза на отмену санкций против России. Киев напрасно игнорирует малоприятную перспективу, не обсуждая публично, как жить в условиях плана "Б"...
Василий Зоря, журналист-международник
редактор "Европейской правды"
Процесс развода между Великобританией и ЕС бюрократы могут растянуть более чем на два года. Однако рынки, похоже, уже решили, как стороны будут существовать друг без друга. Их главный вывод - ничего страшного в этом разводе нет. Ни для Лондона, ни для Брюсселя.
Виталий Шапран
главный эксперт Совета НБУ
Украина взяла на себя обязательства до 2026 года привести национальное законодательство в сфере охраны здоровья в соответствие с европейским. Эти шаги будут способствовать снижению основных рисков, негативно влияющих на здоровье украинцев (укр.)
Екатерина Березовская, Европейский парламент
главный эксперт Совета НБУ
Раскрытие Еврокомиссией картельного сговора открывает возможность для исков о возмещении убытков. Иск может подать и украинская компания, привлекшая в 2005-2008 годах крупный кредит с привязкой к EURIBOR или выпускавшая еврооблигации.
Дмитрий Шемелин
советник юридической фирмы "Астерс"
Из "хвостов" за 2016-й у нас остались "недополученный безвиз" и голландский референдум, а 2017-й уже богат новыми вызовами: выборы в ключевых странах ЕС, пост-Brexit, продление санкций против РФ, строительство газопроводов в обход Украины.
Мария Голуб
эксперт Реанимационного пакета реформ (РПР)
Дональд Трамп приступил к реализации одного из ключевых обещаний - отмене участия США в соглашениях о свободной торговле. Вслед за отказом от Транстихоокеанского партнерства, США приступает к ревизии соглашения NAFTA.
Олег Устенко
исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины
Необходимость Резолюции о правовом статусе роботов вызвана появлением беспилотных автомобилей. Кто должен нести ответственность за вред, причиненный таким автомобилем? Какие права на компенсацию у пострадавших?
Мария Коваль, "Ильяшев и Партнеры"
исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины
Украинскую дипломатию ждет непростой год. Однако есть ряд направлений для приложения усилий, которые выглядят не только перспективными, но и способными принести "перемогу без зрады".
Евгений Магда, политолог
исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины
Выборы американского президента, риторика, а также то, как различные слои населения отреагировали на избрание Трампа, наводят на мысль, что мы где-то уже это видели. И даже не "где-то", а у себя, в Украине. В 2010 году, когда президентом был избран Виктор Янукович...
Елена Пристайко, Брюссель
исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины
Компромисс по "открытому небу" заключается во включении в проект Регламента EASA положений о его неприменении к военным аэропортам, предоставляющим услуги гражданской авиации. Это позволит вывести Гибралтар из-под действия Регламента.
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Станут ли наши птицы "европейцами"? Для этого Украина должна имплементировать две директивы ЕС по защите диких птиц. Этому мешает яростное сопротивление индустриального лобби. Впрочем, подобное сопротивление было и в странах ЕС, но его удалось побороть (укр.)
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
СБУ приняла решение о запрете, не дожидаясь результатов расследования! А еще – проигнорировала арест провокатора. Все это вызывает вопрос: соответствует ли такой шаг интересам Украины?
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Верховная рада ищет альтернативу нынешнему мораторию на экспорт необработанной древесины. Сейчас в парламенте зарегистрированы три соответствующих законопроекта. Впрочем, ни один из них не содержит механизма ограничения внутреннего производства и потребления (укр.)
Денис Черников
координатор Парламентской экспертной группы по вопросам евроинтеграции
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Жесты бывают сознательными или просто ошибкой, недостаточно продуманным шагом. Есть опасность, что в случае визита Байдена и его возможного награждения речь идет именно о последнем. Однако отсутствие осознанного умысла не умаляет потенциального вреда...
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
УП признает отсутствие позитивной повестки дня для решения украинского вопроса. И если бы Виктор Пинчук говорил об этом, а не предлагал негативную повестку, у общества не возникло бы к нему вопросов.
Редакция УП
"Европейская правда"
Регион Центральной и Восточной Европы выглядит как возможное направление для активизации гибридных действий России. Противостоять им можно исключительно согласованно, на основе осознания опасности и готовности к совместным шагам (укр.)
Евгений Магда, политолог
"Европейская правда"
Участие проевропейского сообщества в пинчуковском завтраке станет своего рода отпущением его предновогоднего греха. А если это происходит на деньги самого олигарха, то напоминает еще и коммерцию.
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
Уже год украинский экспорт ощущает ограничения транзита, введенные Россией. За этот год подготовлены законодательные основания для формирования альтернативного транзитного пути. В 2017 году мы должны наполнить эти соглашения конкретным содержанием (укр.)
Виктор Довгань
советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции
Из 400 поданных в 2016 году законопроектов, касающихся Соглашения об ассоциации, более 50% законодательных предложений не соответствуют обязательствам Украины или же нуждаются в существенной доработке.
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Неоднозначные сообщения, которые направляются в Киев из Брюсселя, не могут не вызывать беспокойства. Даже украинские "еврооптимисты" ставят под сомнение вступление страны в ЕС. Однако все может быть не так плохо, как кажется в процессе.
Дита Харанзова, депутат Европарламента
Сомнения Трампа в объективности выводов спецслужб – это удар по вере американцев в миссию тех, кто защищает их страну. По итогам скандала в переходной команде нового президента появились первые желающие ее покинуть...
Юлия Курнышова, Институт социально-экономических исследований
Судьба новых идей или мнений всегда похожа. Сначала их игнорируют, потом осуждают, потом говорят, что в этом что-то есть, а потом - что они всегда так думали... Большинство комментаторов вместо моих текстов комментируют интерпретации, слухи, выдумки и фобии... (укр)
Василий Филипчук, МЦПИ
К инаугурации Трампа создается впечатление, что Украина хочет пойти на компромиссы с РФ. Игнорировать проблему недопустимо и опасно. Президент должен обозначить свое мнение по поводу таких предложений. Иначе молчание будет расценено многими как согласие...
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Турция в 2017 году может стать катализатором нового глобального кризиса. Неожиданный для экспертов спад турецкой экономики показывает, что структурные проблемы не удается вылечить девальвацией. Замалчивать эти проблемы становится все сложнее.
Виталий Шапран
главный эксперт Совета НБУ
Последние санкции от президента Обамы - серьезная преграда для возможного примирения США и РФ. Новому президенту уже точно не удастся "положить под сукно" хакерский скандал. Даже если ему очень хочется забыть о нем - ему это не позволят.
Юлия Курнышова, Институт социально-экономических исследований
главный эксперт Совета НБУ
Среди 5 крупнейших рынков потребления украинских игрушек – 3 страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша). В течение 2016 года появились и новые экспортные рынки – Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия...
Наталия Микольская
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Стремление Украины в Год Обезьяны в собственной политике евроинтеграции занять место между умными и красивыми сыграло с нашей страной злую шутку. Поэтому крайне необходимо критически проанализировать ситуацию и минимизировать возможность повторения ошибок.
Евгений Магда, политолог
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Важно диверсифицировать не только направления поставок газа, но и источники поставок. Если мы покупаем газ у словаков, то он все равно российский,поскорльку поступил к ним через украинскую ГТС.
Николай Войтив, "Управление нового поколения"
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Украина может продуктивно заполнить паузу в переговорах по ЗСТ с Израилем, чтобы улучшить условия выхода на другие рынки региона. Сможем ли мы потом вернуться к переговорам с Тель-Авивом? Вполне, ведь это соглашение выгодно обеим сторонам, а не только Украине.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Глава МВФ была признана виновной частично, лишь по одному из двух обвинений. Но в итоге Лагард практически вышла сухой из воды, не получив даже штрафа – по французской системе она вообще не будет считаться судимой.
Роман Марченко
старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры", заслуженный юрист Украины
УЕП открыта для присоединения всех граждан Украины, разделяющих евроатлантические ценности и выступающих за получение Плана действий относительно членства в НАТО в краткосрочной и обретения Украиной полноправного членства в Альянсе в среднесрочной перспективе... (укр.)
Вадим Трюхан, "Європейський Рух України"
старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры", заслуженный юрист Украины
В Евросоюзе сейчас действительно продолжаются непростые внутренние процессы, которые могут вызвать скепсис или ощущение его туманного будущего – но украинцы должны были быть последними, кто по этому поводу злорадствует или спешит поставить на объединенной Европе крест...
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
Ключевой евроинтеграционный законопроект недели позволяет создать благоприятные условия для ведения бизнеса малых и средних предприятий. Он актуален для 500 тысяч зарегистрированных в Украине ООО (укр.)
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Газета Trouw изучила этот вопрос глубже всех. Издание не ограничилось цитированием положений документа, а подробно проанализировало каждое и пришло к выводам, которые, наверное, голландский премьер не хотел бы видеть в прессе...
Александр Снидалов
активист
При Трампе быть проамериканским президентом Южной Кореи и сохранять хорошие отношения с главным экономическим партнером будет значительно сложнее, поэтому вряд ли кто-то из серьезных кандидатов позволит себе занять однозначно проамериканскую позицию...
Константин Федоренко
научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований (Берлин)
Тиллерсон не дипломат и не политик, "вторичность" не ударит по его самолюбию. Это может означать, что у команды Трампа есть сценарий, в котором США будут играть не против России, а против Путина. А Тиллерсон может стать ключевой контактной фигурой со "сменщиками"...
Юлия Курнышова, для Европейской правды
научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований (Берлин)
На территории Херсонской области зафиксировали пока единственный случай птичьего гриппа в Украине. Еврокомиссия отреагировала оперативнее компетентных органов в нашей стране - запретом на экспорт мяса птицы в ЕС (укр.).
Владислава Рутицкая, советник министра агрополитики
научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований (Берлин)
ВТО не требует вводить аналогичные ограничения для экспортеров и внутренних производителей. Однако протесты все равно неизбежны - предложенный Радой механизм сохранения моратория не соответствует нормам ВТО.
Анжела Махинова
партнер ЮФ Sayenko Kharenko
Зачем министры ежегодно встречаются, если заранее известно: по ключевым вопросам они не договорятся? Нечего скрывать. ОБСЕ в кризисе. В глубоком кризисе. И пока в составе этой организации находится Россия, у этого кризиса не много шансов на разрешение...
Сергей Сидоренко
редактор "Европейской правды"
Электроэнергия все больше становится в центре внимания Брюсселя, сместив акценты от природного газа. В случае синхронизации с европейской энергетической системой Украина может стать балансирующим стратегическим "бэкапом".
Всеволод Ковальчук, "Укрэнерго"
редактор "Европейской правды"
Управление домами – нелегкий труд, требующий квалификации. Подготовка соответствующего специалиста в различных странах ЕС занимает от 1,5 до 3 лет. У нас же эту работу предложили выполнять самим жильцам, предложив лишь одну альтернативу – старые ЖЭКи.
Софья Линн
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Есть прямая зависимость между уровнем инвестиционной привлекательности страны и эффективностью защиты прав инвесторов. Особенно отрицательно сказывается на инвестиционном имидже Украины практика рейдерских захватов. Как на законодательном уровне существенно упростить ведение бизнеса? (укр.)
Юлия Хорт
кандидат юридических наук, эксперт Парламентской экспертной группы по евроинтеграции
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
1 января 2017 года станет новым моментом истины во взаимоотношениях Киева и Кишинева. Если Молдова, вопреки обещаниям, продолжит действие заградительных мер, то слухи о "дружбе с РФ против Украины" получат свое подтверждение.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
ЕС разделяет желание украинцев защитить окружающую среду. Евроинтеграция отнюдь не ведет к вырубке лесов, наоборот – помогает ей противодействовать. Если Украина захочет интенсивнее защищать свои леса, ЕС поддержит ее (укр.)
Посольство ЕС в Украине
редактор "Европейской правды"
Главный на сегодня вопрос – будут ли в Италии досрочные парламентские выборы? Есть шанс, что их не будет. По крайней мере, экономика к этому не подталкивает... Некоторые политики в Италии даже говорят о возвращении к собственной валюте, то есть об отказе от евро...
Александр Вальчишен
участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)
На этой неделе в Верховной раде будет день транспорта. Украина взяла на себя довольно серьезные обязательства по безопасности перевозок и должна выполнить их в довольно сжатые сроки...
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Выборы имели колоссальное значение для ЕС, а не только Австрии. Хофер мог стать первым крайне правым лидером государства ЕС, избранным на должность президента после Второй мировой войны... Но победа Ван дер Беллена не показала, что еврооптимистов стало больше...
Олег Чабала, "Украинская призма"
Мы надеемся найти ответы на вопросы, возможно ли снятие напряжения в отношениях Россия–Запад и что такая "оттепель" может означать для Украины. Также мы затронем тему, подходит ли польская модель трансформации для Украины (укр.)
Яцек Ключковский
Институт восточноевропейских исследований (Варшава),
чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)
Готова ли Украина к такой новой европейской действительности? Существует ли альтернативный сценарий государственной политики с учетом того, что в следующем году в Европе к власти могут прийти люди, которые будут лучше относиться к России, чем к Украине?
Сергей Постоловский, политолог
Институт восточноевропейских исследований (Варшава),
чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)
Проблема реконструкции исторических домов вовсе не уникальна – с ней сталкивались большинство европейских стран. И были вынуждены искать пути, устраивающие и город, и жильцов. Украина пока закрывает глаза на этот опыт.
Софья Линн
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Накануне визита президента Украины Петра Порошенко в Польшу Институт мировой политики подготовил мемо относительно сигналов, которые следовало бы передать польским властям и обществу, а также острых тем, которые поднимет польская сторона (укр.)
Институт мировой политики
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Хорваты сумели пережить агрессивную попытку создать "Великую Сербию" и восстановили территориальную целостность. Слепо перенять хорватский опыт не получится, однако у Украины есть возможность, критически подойдя к его изучению, не допустить ошибок.
Евгений Магда, политолог
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
ЕС ставит перед собой амбициозную задачу – собирать к 2030 году раздельно практически все твердые бытовые отходы и использовать их опять в экономическом цикле. Что нужно сделать Украине, чтобы также навсегда забыть о свалках?
Раймонд Маде, Европейский институт экономики окружающей среды (Австрия)
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Несмотря на то, что день голосования длился с семи утра до восьми вечера, наблюдать разрешалось только с десяти утра до трех часов дня. К тому же находиться на одном избирательном участке наблюдателям разрешалось не дольше двадцати минут…
Назар Бойко
член правления мониторингово-аналитической группы "ЦИФРА"
Роман Свердан
руководитель мониторингово-аналитической группы "ЦИФРА"
Для того чтобы институт уполномоченных экономических операторов наконец заработал, Украине следует не только принять законопроект, но и обеспечить его качественную имплементацию. В противном случае мы будем вынуждены лишь признавать чужих УЭО.
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Светлана Майструк
эксперт ОО "Украинский центр европейской политики"
После недавних выборов в хорватский парламент прошли лишь единичные откровенные сторонники Путина. Но теперь, после того, как Кремль решил "отвлечь" Хорватию от дружбы с Украиной, страну ждет нашествие "промоутеров русского мира".
Наталья Ищенко
журналист, редактор портала "Балканский обозреватель"
В течение всей кампании Фийон, за которым тянется довольно длинный шлейф пророссийских заявлений, действий и даже дружеских отношений с президентом Путиным, четко выступает за примирение и диалог с Россией, отмену санкций и совместную борьбу с "Исламским государством" (укр.)
Надежда Коваль
заведующая информационно-аналитического отдела Украинского института
По сравнению с 2013 годом европейская самоидентификация среди украинцев выросла. Будет ли наблюдаться такая динамика и в дальнейшем, в значительной степени зависит от успеха реформ в стране и роста ее привлекательности для собственных граждан (укр.)
Надежда Бурейко
эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"
Евросоюз стал главным торговым партнером Украины, занимая 41% в нашей внешней торговле товарами. По результатам 9 месяцев 2016 года товарооборот вырос на 6%, при этом наш экспорт в Евросоюз увеличился на 4,4%.
Наталия Микольская
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Диджитализація товаров и услуг может принести свыше 110 млрд евро годового дохода в Европе в ближайшие пять лет. Только в Германии это, как ожидается, обеспечит до 8% роста производительности труда, дав рост занятости до 6% (укр.)
Веста Малолетнева, Институт экономико-правовых исследований НАНУ
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Мнение табачной компании: Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС не установлены обязательства Украины по имплементации Директивы 2014/40/ЕС. Но ведь подходить к законотворческому процессу нужно на европейский манер: взвешенно, качественно и ответственно (укр.)
Александр Когут, JTI Украина
заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)
исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)
Львиная доля газа через OPAL попадает в Чехию, а оттуда – в южногерманские и австрийские газовые хабы. Это основа европейского спотового рынка газа, на котором его закупает Украина и поставляет по "реверсу" через Словакию и Венгрию.
Виктор Савинок
аспирант Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине (Польша)
Большой ошибкой была иллюзия мгновенного эффекта от действия Соглашения. То есть не успеют высохнуть чернила на ратификационных грамотах – а у нас уже будут европейские зарплаты, пенсии, дороги. Но европейская интеграция – это долгосрочные выгоды и перспективы.
Мария Голуб
эксперт Реанимационного пакета реформ (РПР)
Трегуб, по ее словам, поняла, что забыла сумку с ноутбуком и телефоном на остановке... Почему за несколько часов в отделении полиции, госпожа Трегуб не совершила ни одной попытки сообщить о своем местонахождении Представительство Украины или Киев?..
Представительство Украины при ЕС
эксперт Реанимационного пакета реформ (РПР)
Забудет ли ЕС свои требования к Украине внедрять европейское законодательство в сфере энергетики - если это будет противоречить интересам Газпрома и его партнёров?.. Срыв арбитражного процесса - наш основной риск на данном этапе.
Юрий Витренко, "Нафтогаз"
эксперт Реанимационного пакета реформ (РПР)
Мы знаем, что Трамп считает себя лучшим специалистом по заключению сделок всех времен. А когда ты заключаешь сделку, то ожидаешь, что тебе взамен предложат что-то ценное. Поэтому нужно задуматься: а что Россия может предложить Соединенным Штатам?
Мэтью Квасиборски, Фонд американских исследований
эксперт Реанимационного пакета реформ (РПР)
Украина до конца ноября должна имплементировать антитабачную директиву ЕС. Но директива, которая указана в Соглашении об ассоциации, уже заменена другой. Сейчас Раде предложены оба варианта. Депутаты не готовы голосовать ни за один из них.
Любовь Акуленко
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Отказ украинских экспортеров от участия в антидемпинговых расследованиях позволяет иностранным органам рассчитывать антидемпинговую маржу в некоторых случаях даже считая украинскую экономику нерыночной.
Андрей Пилипенко, "Сергей Козьяков и Партнеры"
исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"
Демарш РФ мало что меняет. Международный уголовный суд сохраняет свою юрисдикцию в отношении событий в Украине, в частности в отношении преступлений, совершенных не только нашими гражданами, но и любыми иностранцами, в частности из стран, которые в Римском статуте участия не принимают.
Николай Гнатовский
доцент Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, президент Европейского комитета по предупреждению пыток, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания
На этой неделе парламент должен рассмотреть несколько законопроектов, которые усиливают гарантии потребителей финансовых услуг, а также касаются работы будущего Экспортно-кредитного агентства и сферы транспортных перевозок (укр.)
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Логично предположить, что куратором украинского вопроса снова станет вице-президент. На этот раз – это бывший губернатор Индианы Майк Пенс, политик, который во время дебатов назвал Владимира Путина "маленьким и агрессивным".
Евгений Магда, политолог
Украина впервые готовится оспорить решение Еврокомиссии, ссылаясь на нарушение норм Соглашения об ассоциации. Оспорить выгодное для "Газпрома" решение Киеву удастся, лишь позиционируя себя как надежного транзитера газа.
Марина Ильчук, Arzinger
Финансовый стимул Трампа включает в себя снижение налогов, действующее в интересах более состоятельных граждан, чем тех, кто по факту и голосовал за него... Со временем это оставит избирателей недовольными, заставляя Трампа бросать вызов своей партии (укр.)
Александр Вальчишен
участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)
Институт мировой политики разработал рекомендации относительно первых шагов, которые необходимо сделать Киеву на американском направлении. К подготовке документа были привлечены бывшие послы США в Украине Джона Хербст и Стивен Пайфер.
Институт мировой политики
участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)
Выборы в США показали: когда политики научились говорить красивые пустые слова и надувать имидж, избирателю нелегко отличить брутальность от чистоты душевного порыва. Этот феномен хорошо заметен и в Украине.
Елена Деревянко
вице-президент Украинской лиги по связям с общественностью, доктор экономических наук
Выборы оказались настоящим испытанием для Америки, ставшей площадкой для масштабного эксперимента, как популизм будет отвечать на запросы общества. Учитывая, что не за горами выборы лидеров в Германии и Франции, это может стать очень опасным прецедентом.
Юлия Курнышова
член правления Совета внешней политики "Украинская призма"
В Варшаве отказались от культивируемой десятилетиями политики безусловной поддержки Украины - хотя многим казалось, что этого просто не может быть. Надо быть готовыми, что подобное произойдет со стороны Вашингтона. По крайней мере, претерпит существенные трансформации.
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
В отношении Китая мы не будем иметь дела с жесткой защитой местного пищевого рынка, с чем мы сталкивались при аналогичных переговорах с ЕС, Канадой или другими странами. Более того, Китай сам заинтересован в украинских продуктах.
Олег Устенко
исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины
Увеличение квот дает хорошую возможность нарастить объемы торговли с ЕС дополнительно почти на $200 млн в год. При этом мы имеем ряд тарифных квот, которые еще не были заполнены экспортерами. Ключевой вопрос – где мы можем увеличить экспорт в ЕС?
Ольга Трофимцева
бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)
Запускаем проект по созданию инновационного информационного продукта – онлайн-курса для украинских экспортеров с акцентом на рынки ЕС. Первые две недели курса уже готовы и размещаются на учебной платформе EdEra (укр.)
Олег Мирошниченко, бизнес-консультант
бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)
Путин словно бросает вызов Европейскому Союзу, предлагая или противодействовать ему, или замолчать и зарабатывать на торговле с Россией. Для выбора первого пути политикам Старого Света нужны политическая воля и уверенность в собственных перспективах.
Евгений Магда, политолог
бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)
А что если парламент вообще не сможет принять решение о Brexit? Патовая ситуация будет означать перевыборы в 2017 году. Другая проблема – необходимость исключить право ЕС из английского правового поля до начала Brexit.
Дмитрий Шемелин
советник юридической фирмы "Астерс"
Украина ввела одну из наиболее прогрессивных систем раскрытия информации о доходах государственных служащих и политиков в мире... Именно поэтому мы призываем ЕС безотлагательно запустить процедуру триалогу относительно решения об отмене виз.
Украинские неправительственные организации
советник юридической фирмы "Астерс"
Успех реформы энергосбережения в Польше и Венгрии связан с контролем - возмещение части кредита проводилось лишь в случае снижения затрат на отопление дома. У нас же реформа может превратиться в очередную бюджетную дыру.
Софья Линн
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
В Англии ожидается по-настоящему прорывная реформа в сфере борьбы с коррупцией. Новый механизм позволит арестовать сотни объектов недвижимости, которые иностранцы приобрели в Англии за счет доходов неясного происхождения.
Дмитрий Шемелин, "Ильяшев и Партнеры"
руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"
Для тех, кто мечтает об этих льготах, мораль проста – западные государства коварны и не дают нам развиваться. Ведь индустриальные парки существуют в ЕС. Но условия предоставления им налоговых льгот соответствуют требованиям ВТО - и этом разница с Украиной.
Тарас Качка
заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины
В отношении легкости международной торговли был зафиксирован наибольший регресс. И в этом рейтинге страны, с которыми мы могли бы конкурировать за привлечение инвестиций, часто являются мировыми лидерами.
Юрий Панченко
редактор "Европейской правды"
Сейчас в Верховной раде зарегистрировано 17 законопроектов, касающихся обращения с отходами. Ни один из них комплексно не решает проблему выполнения Украиной обязательств по Соглашению об ассоциации (Укр.).
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
ЕС сможет вводить заградительные пошлины, которые иностранные производители не могут преодолеть десятками лет. Для других стран, в том числе - и Украины, существует угроза переориентации дешевой продукции на их рынок.
Алена Омельченко
партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли
Казалось бы, надо радоваться и благодарить президента. Однако вместо этого на Порошенко сыплются раздражение и насмешки... Огромный вопрос к людям, которые окружают Порошенко – как они допускают этот безостановочный поток нереальных прогнозов и некомпетентных заявлений?..
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
23 октября Венгрия отмечает 60-ю годовщину Революции 1956 года. Мы разделяем боль венгров по потерянныи жизням, но одновременно и гордость за тех, кто не побоялся громко высказать свое мнение и бороться за будущее своего народа (укр.).
Любовь Непоп
посол Украины в Венгрии
Что получает Украина, кроме еще одной причины для раздражения действующей польской власти? Мы влезли в очень неприятный и невыгодный политический расклад. В прикупе – только сомнительные деловые и личные качества Славомира Новака.
Богдан Яременко
Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"
глава правления организации "Майдан закордонних справ"
Этой осенью почти все страны-члены ЕС поняли (порой с большим удивлением!), что Россия явно пытается подорвать европейское единство. Действия Москвы теперь заметны всем... Вряд ли кто-то ожидает прорывов после переговоров в Берлине в среду, но встречу надо провести...
Дмитрий Шульга
директор Европейской программы, Международный фонд "Відродження"
У избирательной системы Грузии есть несколько принципиальных отличий от украинской. В частности, в формировании областных и участковых избирательных комиссий участвуют не только политические партии и кандидаты, но и избиркомы высшего уровня... (укр.)
Иванна Фединчук, ЦИФРА
директор Европейской программы, Международный фонд "Відродження"
Страна нуждается в последовательной, упорной, ежедневной и длительной работе над собственным имиджем в мире. Необходимо действовать на опережение – не отрицать очередной фейк, а самим обеспечивать постоянное обновление информации на всех ключевых языках.
Евгений Магда, Татьяна Водотыка
директор Европейской программы, Международный фонд "Відродження"
Инициатива правительства повысить минимальный акциз на сигареты не связана с обязательствами перед ЕС. Зато есть чисто украинская политика "латания дыр" в бюджете за счет традиционного увеличения налогов на "вредные" продукты.
Денис Черников
координатор Парламентской экспертной группы по вопросам евроинтеграции
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
Финляндия отправляет в Кремль доказательства пересечения российскими самолетами своей государственной границы, написанные, возможно, уже на натовских бланках. Как намек. Ну и, конечно, последние новости от ПАСЕ вполне вписываются в общую картину европейских перспектив России...
Александр Снидалов
активист
Накануне очередной запланированной встречи в Нормандском формате аналитические центры подготовили мемо для украинской власти о границах компромисса, которые не должна переходить Украина в рамках выполнения "Минска" (укр.)
Аналитические центры Украины
активист
Технологический разрыв не позволяет Украине уже сегодня полноценно интегрироваться в цифровое европейское пространство. По ключевым направлениям цифровой экономики мы не всегда соответствуем среднему уровню стран Восточного партнерства... (укр.)
Елена Минич, Минэкономразвития
активист
Трамп заявил, что Россия нужна США для борьбы с "Исламским государством". Но тем самым он умудрился поспорить со своим кандидатом в вице-президенты Майклом Пенсом, который признал российские атаки на Алеппо варварскими.
Юлия Курнышова
член правления Совета внешней политики "Украинская призма"
Организация так и не смогла переварить вступление в нее откровенно неготовых и не всегда нацеленных на проевропейское развитие стран СНГ. В результате внутри Совета Европы возникло негативное влияние так называемого "мини-СССР" с Россией во главе. Да и несовершенных западных политиков хватает...
Анатолий Марциновский
"Европейская правда"
"Усталость от Украины" – это миф. Но он станет реальностью, если мы остановимся. Все внешние дипломатические усилия будут напрасными, если внутри Украины наступит "усталость от реформ"... Один день позволил существенно ослабить российское наступление...
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел Украины
Наделение рекомендаций АМКУ силой нормативно-правового акта – именно тот шаг, который позволит Украине действительно выполнить одно из важнейших обязательств по Соглашению об ассоциации и станет хорошим сигналом для инвесторов (укр.)
Лана Синичкина, Виктория Гладка-Батюк, Любовь Акуленко
министр иностранных дел Украины
Конкурс на должности глав местных госадминистраций предлагается осуществлять президенськой комиссии. На антиреформаторскую суть законопроекта 4370-1 обращают внимание послы стран-членов ЕС и эксперты (укр.).
Нацплатформа Форума гражданского общества ВП
министр иностранных дел Украины
Я не поддерживаю аборт как таковой. Но речь идет о воле, данной нам от Бога, которую люди хотят у нас забрать через закон. Мы имеем право принимать это трудное решение в соответствии со своей совестью...
Виктория Чирва, журналист
министр иностранных дел Украины
Германия не скрывает желания стать новым финансовым центром ЕС. Впрочем, отобрать этот статус у Лондона будет чрезвычайно сложно. Тем более, в условиях резкого давления на немецкие финкомпании со стороны США.
Виталий Шапран
главный эксперт Совета НБУ
Иногда создается впечатление, что украинский законодатель любым способом пытается изобрести велосипед, тогда как надо просто заглянуть в Соглашение об ассоциации и корректно перенести его нормы и терминологию в предложенные законодательные новации (укр.)
Парламентская экспертная группа по евроинтеграции
К ответственности могут быть привлечены не только исполнители преступления, но и те, кто несет политическую ответственность. Не будет иметь значения, что преступники "не знали", что сбивают мирный самолет – ответственность наступает и при осознании возможности негативных последствий (укр.)
Арсений Герасымив, «Ильяшев и Партнеры»
Налоговое давление ЕС касается не только Apple: он завлекает в сети этой схемы все многонациональные компании, чтобы получить более высокие налоги. Вот почему Apple — это только начало. Чем ответит Америка? (укр.)
Том Джованетти, Институт политики инноваций (США)
Что будут делать недобросовестные люди? Как они будут пытаться обыграть или нейтрализовать антикоррупционные нормы? Это очень редко обсуждается в процессе написания законопроектов, а потому совсем не удивительно, что законы не работают.
Мирослав Беблави, Эмилия Беблава, Словакия
Экономический кризис заставляет страны ЕС отказываться от зеленых энерготарифов. Этим путем хочет пойти и Украина. Однако в ЕС этот шаг вызвал поток исков инвестров, обвиняющих власти в нарушении своих обязательств.
Дмитрий Шемелин, "Ильяшев и Партнеры"
Не стоит сразу же бежать к юристам – их услуги в Европе обойдутся очень недешево. Изначально важно понять причину возврата груза – владелец сможет уберечь хотя бы его часть, уни