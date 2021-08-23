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Путь к деоккупациии: русский перевод решения Крымской платформы

Понедельник, 23 августа 2021, 15:05
Мир поддерживал Украину с начала оккупации и противоправной аннексии Крыма Россией. На фото - митинг в Вашингтоне, США, 2 марта 2014 года

В понедельник 23 августа в Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы – нового международного формата, ставящего цель добиться деоккупации Крыма. В России это вызвало большой ажиотаж, вплоть до введения санкций против дипломатов, причастных к подготовке саммита, включая министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

И хотя впереди долгий процесс, первый успех уже есть.

Несмотря на усилия РФ, пытавшейся помешать организации саммита ("Европейская правда" писала об этом), в Киеве собрались представители 47 государств и международных организаций, которые приняли совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и для возвращения Крыма.

Этот документ не просто подтверждает, что полуостров является украинским, а действия РФ в Крыму с 2014 года являются агрессией и оккупацией – по этому поводу в мире и без того есть консенсус.

Государства-участники саммита гарантируют, что это событие – лишь начало их сотрудничества для возвращения Крыма, поэтому они "создают Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации".

Все 47 участников саммита обязались рассмотреть дальнейшее ужесточение санкций против Кремля, "если действия России того потребуют", пообещали "использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией... а также консультироваться, обмениваться и координировать соответствующим образом свои усилия". Для этого будет создана сеть постоянной и быстрой коммуникации между представителями МИД государств-участников Платформы (их перечень, кстати, еще может быть расширен – Платформа открыта для присоединения).

Не обошлось и без троллинга в адрес РФ, которую 47 стран пригласили принять посильное участие в деоккупации АР Крым и Севастополя.

"Европейская правда" публикует полный текст решения саммита.

Совместная декларация участников Международной Крымской платформы

Участники Международной Крымской платформы,

  • руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларацией прав человека, Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парижской хартией для новой Европы, а также целями и принципами международного права, включая международное право по правам человека и международное гуманитарное право,
  • принимая во внимание Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины" и последующие резолюции о состоянии соблюдения прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, и о проблеме милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей,
  • ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 года под названием "Определение агрессии", в которой, среди прочего, указано, что никакие территориальные приобретения или особые преимущества, полученные в результате агрессии, не признаются и не должны признаваться правомерными,
  • принимая во внимание положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 75/192, которая призывает государства-члены к конструктивному участию в согласованных действиях, в том числе в рамках международных структур, по вопросам, касающимся Крыма,
  • подчеркивая универсальный и унифицированный характер Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и подтверждая, что Конвенция устанавливает правовые рамки, в которых должна осуществляться вся деятельность в морях и океанах,
  • принимая во внимание Приказ, принятый 19 апреля 2017 года Международным судом ООН по представлению Украины об определении временных мер, пока дело находится на рассмотрении, в деле о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации), которая накладывает на Российскую Федерацию обязательства воздержаться от сохранения существующих и внедрения новых ограничений на право крымскотатарского народа сохранять свои представительские институты, включая Меджлис, а также обеспечивать доступность образования на украинском языке,
  • принимая во внимание решение, вынесенное 14 января 2021 года Большой палатой Европейского суда по правам человека по делу Украина против России (по Крыму) (жалобы № 20958/14 и 38334/18), в котором делается вывод о том, что Россия осуществляла эффективный контроль над Крымом в период с 27 февраля по 18 марта 2014 года и в период после 18 марта 2014 года,
  • подтверждая приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды,
  • в очередной раз напоминая о том, что участники Международной Крымской платформы не признают и продолжают осуждать временную оккупацию и незаконную аннексию Крыма, которая является прямым вызовом международной безопасности с угрожающими последствиями для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств,

Участники Международной Крымской платформы осуждают

  • продолжающиеся нарушения, злоупотребления и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод, которым подвергаются жители Крыма, таких как право на мирные собрания, право на свободу мнений и на свободное выражение их, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать, получать и распространять информацию, а также препятствование и запугивание, которым подвергаются в своей деятельности журналисты, правозащитники и адвокаты,
  • продолжающуюся милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе,
  • препятствование правам и свободам судоходства, осуществляемого в соответствии с международным правом, включая препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно, и подчеркивают, что такие препятствования несут негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и для международных торговых потоков,
  • продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым,

Участники Международной Крымской платформы решили

  • создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом,
  • продолжать осуществление политики непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией,
  • рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы и согласуется с соответствующими процедурами, когда это необходимо и если действия России того потребуют,
  • противостоять новым вызовам и гибридным угрозам, которые постоянно меняются, вызванным продолжающейся милитаризацией Крыма, поддерживать совместные усилия по усилению устойчивости к этим угрозам в контексте роста угроз для безопасности и стабильности в Черноморском регионе,
  • повторно подтвердить обязательства решительно противодействовать любым односторонним попыткам бросить вызов и изменить международный порядок, основанный на верховенстве права, и выразить решимость защищать, поддерживать и укреплять международный правопорядок, включая правовой режим морей и океанов, основанный на уважении к международному морскому праву, в том числе, как это отражено в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву,
  • призвать Российскую Федерацию выполнять свои обязательства как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права и другими применимыми нормами международного права, требовать, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила все нарушения прав человека и злоупотребления в отношении жителей Крыма и обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для устоявшихся региональных и международных мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека, в частности миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, как это предусмотрено их действующими мандатами, которые охватывают всю территорию Украины, включая территорию Крыма, а также для правозащитных неправительственных организаций,
  • объединить усилия, направленные на защиту прав и свобод гражданского населения, проживающего в оккупированном Крыму, и добиться немедленного и безоговорочного освобождения граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных по политическим мотивам Россией и ее государственными агентами как на территории оккупированного Крыма, так и на территории Российской Федерации,
  • призвать Российскую Федерацию обеспечить всем лицам, относящимся к этническим и религиозным общинам полуострова, включая этнических украинцев и крымских татар, возможность в полной мере пользоваться своими правами человека и предоставить возможность поддерживать и развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции культурного наследия, которые на сегодня находятся под серьезной угрозой в результате временной оккупации,
  • использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией, рассматривать возможность применения других механизмов в соответствующих случаях, а также консультироваться, обмениваться и координировать свои усилия в рамках международных организаций, на международных конференциях, форумах и других мероприятиях, где обсуждается тема Крыма,
  • рассмотреть возможность поддержки экономических, инфраструктурных и экологических проектов, которые способствовали бы дальнейшему развитию регионов Украины, граничащих с временно оккупированным Крымским полуостровом,
  • создать сеть постоянной и быстрой коммуникации между представителями министерств иностранных дел государств-участников Платформы (создать контактные подразделения по вопросам Крыма),
  • признать роль национальных парламентов в противодействии временной оккупации Крыма и поощрять координацию деятельности по Крыму между национальными парламентами, а также в рамках межпарламентских ассамблей,

Подводя итог, Участники

приветствуют необходимые совместные дипломатические усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах,

подчеркивают, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и попытки России легитимизировать временную оккупацию и неправомерный захват неприемлемы,

подтверждают свою решимость поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией,

приветствуют создание Украиной Национального офиса Крымской платформы,

приветствуют создание Международной экспертной сети Крымской платформы с учетом поддержки ее деятельности и предлагают международным и национальным неправительственным организациям, аналитическим центрам и экспертному сообществу присоединяться к деятельности сети,

ожидают возвращения Украине временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления их автономного статуса, как это предусмотрено Конституцией Украины, и заявляет о своей поддержке жителей этой территории в восстановлении их прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины, и улучшении социально-экономического положения на полуострове,

призывают Российскую Федерацию привлекаться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, направленной на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Киев, 23 августа 2021 года

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