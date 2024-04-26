Студенти у Франції заблокували елітний університет через війну в Газі

У Франції студенти заблокували вхід до елітного паризького університету Sciences Po, вимагаючи від навчального закладу засудити дії Ізраїлю, який проводить військову операцію проти палестинського терористичного угруповання ХАМАС в Газі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Скандуючи на підтримку палестинців, студенти вивісили палестинські прапори на вікнах і над входом у будівлю. Дехто з них носив на голові чорно-білу хустку – куфію, яка стала символом солідарності з Газою.

Reuters

"Ми сподіваємося, що це пошириться на всі університети та за їх межі... ми не здамося, доки геноцид у Газі не закінчиться", – сказала 20-річна студентка Зої.

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Виконуючий обов'язки директора Science Po Жан Бассер засудив блокування будівлі в листі до викладачів. За його словами, він спілкується з представниками студентів, щоб спробувати знайти рішення щодо блокади.

У четвер в університетських містечках США спалахнули сутички між поліцією та студентами, які виступають проти війни Ізраїлю в Газі.

Нещодавно члени правих і ультраправих студентських організацій зіткнулися зі студентськими активістами лівого руху "Франція нескорена" перед конференцією лідера руху Жан-Люка Меланшона в елітному французькому університеті Sciences Po.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила масове зростання антисемітизму в Європі після терористичних атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

А в листопаді суд Страсбурга визнав 62-річного чоловіка винним у розпалюванні расової ненависті за антисемітське графіті й ухвалив засудити його до півтора року ув’язнення.