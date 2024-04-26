AP: Україна відвела танки Abrams від фронту через вразливість до дронів

Україна була змушена відвести надані Сполученими Штатами бойові танки M1A1 Abrams з огляду на те, що російські безпілотники їх порівняно легко виявляють і атакують.

Про це агенції АР повідомили двоє американських посадовців, пише "Європейська правда".

З осені 2023 року, коли перші Abrams прибули в Україну, масове використання Росією розвідувальних дронів і дронів-камікадзе ускладнило для України захист танків. П’ять машин були втрачені внаслідок атак Росії, повідомили АР співрозмовники.

Як пояснив представник оборонного відомства США, використання безпілотників на полі бою в Україні означає, що "немає відкритої місцевості, якою можна просто проїхати без страху бути виявленим".

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Співрозмовники АР також зауважили, що українські сили дуже обмежено застосовували отримані від США танки, не вдаючись до загальновійськового бою.

Заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді розповів АР, що наразі танки Abrams відведені від лінії фронту, і США спільно з Україною працюватимуть над новою тактикою їхнього використання.

Нагадаємо, США загалом передали Україні 31 танк M1A1 Abrams, навчання на них відбувались у Німеччині протягом минулого літа. Перші з них прибули до України у вересні 2023 року.

Раніше у США заявили, що перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги на $1 млрд буде доставлене в Україну протягом кількох днів.