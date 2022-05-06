План відбудови разом із членством: яким має бути повоєнне відновлення України

Зараз, коли ви читаєте ці рядки, поруч з Євросоюзом українці здобувають безпрецедентну перемогу демократії.

Ця підтримка потрібна і самому ЄС та усьому Східному партнерству. Тож для ЄС зараз – саме той момент, коли потрібно допомогти Україні досягти перемоги проти тиранії, закріпити демократичні зміни в регіоні та запропонувати амбітний далекосяжний план її відновлення.

Лідери ЄС вже виступили з цим закликом у Європейській раді, і Європейська комісія взяла на себе лідерство та розпочала підготовчу роботу.

Однак час біжить швидко.

Вже є дослідження Світового банку та Київської школи економіки щодо попередніх фінансових потреб для відновлення економіки України. Це – від 60 до 100 мільярдів євро лише на відновлення інфраструктури та від 500 мільйонів до 1 трильйона євро, які треба вкласти у повне відновлення української економіки.

І ці витрати зростають, доки триває російська агресія.

Членство України в ЄС має бути серед пріоритетів фінансування

Треба усвідомлювати, що відновлення України буде довготривалим процесом, і під час нього будуть додаткові фінансові потреби.

Потреби лише в бюджетній підтримці України перевищують 5 мільярдів євро на місяць, які необхідні для здійснення соціальних виплат громадянам України, зокрема вимушеним переселенцям. Ці витрати необхідно здійснювати паралельно з інфраструктурним відновленням. Окрім цього, ЄС має думати над довгостроковими інвестиціями в економіку України, які мають враховувати перспективу членства, включно з фінансовими потребами для виконання зобов’язань у рамках вступу України до Євросоюзу.

Це – обов’язковий елемент.

План відновлення ЄС для України має стати комплексним інструментом, який допоможе Україні в підготовці до членства в ЄС.

Саме вступ до Євросоюзу забезпечить ефективне використання виділених ресурсів, а перспектива цього членства стане ключовим фактором для залучення нових інвесторів для модернізації економіки України та розкриття її потенціалу зростання.

ЄС має бути спроможним зібрати ці кошти

Безпрецедентні фінансові потреби для короткострокового та довгострокового відновлення України вимагатимуть безпрецедентних заходів. Свого часу Євросоюз ефективно протистояв економічним наслідкам пандемії Covid-19, ухвалюючи для цього сміливі рішення. ЄС зумів збільшити межу власних ресурсів, щоб задовольнити безпрецедентні інвестиційні потреби та перезапустити свою економіку за допомогою Плану відновлення Європи.

Тепер ЄС має і може забезпечити таку саме амбітність для підтримки потреб України в широкомасштабних інвестиціях.

Утім, діяти Євросоюз має дуже швидко.

ЄС має швидко сформувати здатність до значних запозичень на міжнародних ринках, що відповідали би потребам України, навіть збільшивши, за потреби, ліміт залучення власних ресурсів. Крім того, ЄС має використати всі доступні засоби мобілізації коштів, включаючи використання заморожених та арештованих активів російської та білоруської еліти та олігархів, які підтримували та фінансували загарбницьку війну проти України.

ЄС повинен буде координувати цей збір коштів з іншими міжнародними донорами.

Створений 5 травня Фонд солідарності з Україною може стати інструментом для цього.

Цей фонд має бути відкритим для донорських внесків від усіх інших урядів та міжнародних фінансових установ, які підтримують спротив України державам-агресорам, Росії та Білорусі.

Потрібна здатність втілити цей план відновлення

Як ЄС, так і Україна повинні розвинути здатності та потужності для того, щоби втілити задумане. Для цього ЄС разом з Україною має створити необхідні органи та процедури, щоби спільно адмініструвати масштабні довгострокові проєкти та застосувати необхідні фінансові інструменти ЄС для залучення державних та приватних інвестицій.

З цією метою ЄС має розглянути можливість створення Агентства з відновлення України, як це було у випадку з відбудовою Західних Балкан. Це агентство могло б мати спільне управлення разом із державами та установами, що надають донорську допомогу.

Це агентство може створювати дорадчі та керівні структури, а також секретаріат, роль якого може виконувати Група підтримки України Європейської комісії (SGUA), яка вже має тривалий досвід підтримки реформ в Україні.

Україна також повинна підготуватися до цієї роботи. У тому числі – створити свій національний координаційний орган, розробити стратегію та пріоритети відновлення, центральні та регіональні команди з управління проєктами, які повинні добре розуміти принципи роботи з фінансовими інструментами для публічних та приватних інвестицій, які надаватиме план відновлення.

Україна разом з ЄС, країнами-донорами та фінансовими інституціями має розглянути питання про створення фінансової структури механізму для втілення цього плану відновлення.

Зокрема, для цього треба створити національний банк розвитку, акціонерами якого стануть уряди-донори та міжнародні фінансові установи.

План відновлення ЄС також має допомогти підвищити стійкість банківської системи України. Протягом періоду відновлення Україні знадобиться різноманітна допомога, така як валютні свопи, гарантії депозитів тощо, що дозволять банківському сектору подолати втрати, понесені під час війни.

"Патрони" для регіонів

В рамках структури органів, які будуть створені, ЄС може допомогти Україні розробити систему патронажу для надання негайної гуманітарної допомоги та допомоги для реструктуризації Україні.

ЄС міг би координувати з країнами-донорами негайну допомогу для всіх 27 регіонів України, кожним з яких може опікуватися держава-донор або група держав та інституцій.

Так Система патронажу на початковому етапі спиратиметься на досвід країн-донорів і, таким чином, допоможе якнайшвидшому розгортанню необхідної допомоги в окремих регіонах відповідно до нагальних потреб. Український уряд міг би розробити централізовану оцінку реальних потреб за єдиною методологією, що допомогло б якнайшвидше спрямувати фінансові потоки до регіонів.

Інвестиції – важливі

План відновлення ЄС для України має враховувати порядок денний реформ в Україні та бути скоординованим зі стратегією набуття членства України в ЄС.

Відновлення та реформи мають сприяти одне одному.

Наближення законодавства України до європейського допоможе прозорості та ефективності впровадження плану відновлення. Інвестиції у відновлення допоможуть ефективнішому впровадженню права ЄС у таких кластерах, як довкілля, енергетика, транспорт або зв'язок. План відновлення ЄС також має допомогти забезпечити стабільність державних фінансів України.

План відновлення ЄС для України також має адекватно вирішувати потреби громадян у соціальній підтримці, забезпечити повернення в країну людей, що поїхали від війни, та гарантувати стале зростання української економіки. Так само стратегія членства України в ЄС має включати підвищення соціальної стійкості по всій країні.

Репарації від Росії

План відновлення ЄС має забезпечувати автоматичну передачу Україні репарацій за війну, а також заморожених та конфіскованих активів російської та білоруської еліт та олігархів до Трастового фонду солідарності України, який є фінансовою складовою цього плану.

Якщо це потрібно, ЄС має ухвалити необхідні нормативні акти, які дозволять здійснювати цю передачу коштів швидко та ефективно.

Вилучення коштів також може залежати від ухвалених рішень судів щодо воєнних злочинів, геноциду та злочину агресії проти України.

ЄС також має брати активну участь у створенні спеціального трибуналу для притягнення Росії та її союзників до відповідальності за агресію проти України, який також може стати значущим інструментом у забезпеченні необхідних компенсацій Україні за збитки від російської агресії.

Підготовка до цього має розпочатися вже зараз.

ЄС має почати без зволікання висувати чіткі вимоги щодо репарацій.

Вони будуть пов’язані з прямими або непрямими втратами, завданими війною проти України, мають бути добре задокументованими та юридично коректно висунуті.

Сторона ЄС має забезпечити, щоб у разі погашення цих відшкодувань вони повернулися донорам. Фінансування програм допомоги може здійснюватися за рахунок репарацій.

Україна має бути ефективно відбудована

Плану відновлення ЄС для України потрібен також ефективний фінансовий контроль.

Та водночас залучення коштів може бути засноване на досягненні Україною ключових показників ефективності, які також можуть бути синхронізовані з втіленням українською владою стратегії вступу України до ЄС.

План відновлення повинен мати прозору стратегію.

Він має стати символом підтримки Євросоюзом демократій у їхній боротьбі з автократією.

Європа має усвідомити ширший контекст цієї війни проти України, яка відкриє двері до безпрецедентних демократичних зрушень також у інших державах, східних сусідах ЄС.

Автор: Андрюс Кубілюс,

депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви