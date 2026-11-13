Опитування: партія Качинського зазнала історичного падіння підтримки

У Польщі керівна "Громадянська коаліція" зміцнює лідерські позиції, а попередня партія влади "Право і справедливість" демонструє найнижчий рівень підтримки в історії.

Такими є результати опитування United Surveys від IBRiS для Wirtualna Polska, проведеному 6–9 листопада 2026 року, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Громадянська коаліція" набрала 30% підтримки – це зростання на 2,8 відсоткового пункту порівняно з початком місяця. Партія "Право і справедливість" набрала 15,5%, що означає падіння на 2,7 відсоткового пункти та найнижчий рівень підтримки в історії цієї партії ( в опитуваннях United Surveys).

На третьому місці опинилася "Конфедерація" з результатом 14% (зростання на 0,7 в.п.), а одразу за нею – "Конфедерація польської корони" Гжегожа Брауна – 9,1% (падіння на 2,5 в.п.). "Лівиця" набрала 6,8% (зниження на 0,3 в.п.), а "Розвиток Плюс" – 6,1% (зростання на 0,9 в.п.). Частка тих, хто не визначилися склала 10,1%.

Опитування проводилося вже після кризи, яка спалахнула навколо Конституційного трибуналу Польщі.

Нагадаємо, 30 жовтня 2026 року одна з суддів Конституційного трибуналу Анна Корвін-Пьотровська оголосила про відсторонення голови та його заступника, що спричинило відкрите протистояння і сутички біля суду. Туск наполягає на легітимності обраних парламентом суддів, тоді як Навроцький звинувачує уряд у незаконному захопленні контролю над установою.

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