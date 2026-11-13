Глави МЗС ЄС 16 листопада обговорять з Сибігою надання ППО і зимову допомогу Україні

Під час засідання Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 16 листопада, у Брюсселі міністри обговорять з главою МЗС України Андрієм Сибігою посилення протиповітряної оборони та допомогу Україні напередодні зими.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя з посиланням на європейських дипломатів, обізнаних з підготовкою засідання Ради ЄС.

Сибіга обговорить з європейськими колегами 16 листопада в Брюсселі, як ЄС може допомогти Україні зустріти зиму, яка, за оцінкою європейських дипломатів, стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення.

"Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга особисто візьме участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах 16 листопада та поінформує про розвиток ситуації на фронті й дипломатичні зусилля Києва", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Після цього міністри ЄС проведуть внутрішнє обговорення конкретних кроків, яких Європа може вжити для зміцнення стійкості України напередодні зими.

Зокрема, йтиметься про надання засобів протиповітряної оборони, підтримку критично важливої енергетичної та водної інфраструктури, а також про зусилля із заохочення окремих держав-членів збільшити свої внески в допомогу Україні.

Європейська комісія також поінформує міністрів про поточний стан фінансування України, а також про підготовку пропозиції щодо збільшення фінпідтримки України у 2027 році. Йдеться про додаткову потребу українського бюджету на суму 70 млрд євро, з яких ЄС збирається покрити дві третини – 45 млрд євро.

На засіданні також обговорять дипломатичні зусилля щодо завершення війни, зокрема переговори, які цього тижня відбувалися в Абу-Дабі за участю європейських представників.

Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС 16 листопада також внесе до санкційних списків проти Росії 145 фізичних та юридичних осіб.

Єврокомісарка з питань фінансів Марія Луїш Альбукерке уточнила, що до нових санкційних списків увійдуть нафтопереробні підприємства, а також структури, пов'язані з "тіньовим флотом" РФ.

Своєю чергою французький міністр у справах Європи Бенжамен Аддад підтвердив, що ЄС у понеділок, 16 листопада, введе санкційні обмеження проти 50 банків, які діють у РФ. Причому, за його словами, саме Франція запропонувала включити до списку більшість із цих суб’єктів.