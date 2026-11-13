Прем’єр Швеції прагне заручитися підтримкою центристів для формування нового уряду

Глава уряду Швеції Ульф Крістерссон заявив у п'ятницю, що пізніше того ж дня представить Центристській партії комплексну політичну пропозицію, щоб запросити її до формування нового кабінету міністрів на тлі тривалих спроб сформувати уряд.

Про це він сказав на перед початком неформального саміту ЄС у Дубліні, цитує SVT, передає "Європейська правда".

На тлі глухого кута у переговорах щодо формування нового уряду Центристська партія фактично отримала право вирішувати, хто очолить наступний кабінет міністрів – соціал-демократи на чолі з Магдаленою Андерссон, які здобули мінімальну перевагу на вересневих виборах, чи правоцентристська партія "Помірковані" чинного прем’єра.

Лідерка центристів Елізабет Танд Рінгквіст попросила як Магдалену Андерссон, так і Ульфа Крістерссона у п’ятницю представити "комплексний пакет" політичних заходів та пропозицій щодо управління країною. Після цього політсила обере, до якого табору приєднатись.

"Я з повагою ставлюся до того, що Центристська партія сьогодні хоче отримати основу для прийняття своїх рішень. Наразі на неї чиниться неймовірний тиск, іноді з використанням жорстких, майже образливих слів. Центристська партія повинна мати можливість самостійно обрати свій шлях", – зазначив Крістерссон.

Лідерка шведських Соціал-демократів Магдалена Андерссон висловила готовність сформувати уряд з Центристською партією та "Зеленими", але без безпосередньої участі Лівої партії.

Як повідомлялося, за результатами парламентських виборів у Швеції 13 вересня чотири лівоцентристські партії домоглися мінімальної більшості – 176 із 349 місць.

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