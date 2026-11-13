Прем’єр Чехії заявив про зацікавленість України у додаткових літаках Skyfox

Україна зацікавлена у додаткових чеських літаках L-39 Skyfox і пропонує Чехії взяти участь в ініціативі щодо безпілотників.

Про це у п’ятницю заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після прибуття на неформальний саміт Європейського Союзу в Дубліні, коментуючи зустріч у четвер з президентом України Володимиром Зеленським, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек під час ділової місії в Україні в середу оголосив про можливість постачання 16 літаків Skyfox – навчально-легких бойових літаків виробництва Aero Vodochody. Міністр додав, що раніше вже було підтверджено поставку чотирьох літаків, а зараз він веде переговори з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким щодо постачання ще 12.

"Президент зацікавлений у ще 14 літаках, крім того, він пропонує нам ініціативу щодо безпілотників", – сказав Бабіш.

Бабіш заявив у п'ятницю, що ці чеські літаки дуже добре підходять для знищення дронів, які Росія щодня запускає на цілі по всій Україні. Він зазначив, що знищення безпілотних літальних апаратів таким чином є одним із найдешевших рішень. Він також підкреслив, що можливий контракт на постачання літаків матиме комерційний характер, тож Київ платитиме за ці машини.

Бабіш бачить можливості для співпраці з Україною, зокрема, у сфері атомної енергетики, де компанія Škoda JS могла б постачати українцям турбіни, або у сфері видобутку газу. У четвер прем’єр-міністр заявив, що чеська компанія могла б отримати ліцензію на видобуток у країні.

Нагадаємо, Україна та Чехія раніше обговорювали можливість передачі легких штурмових літаків L-159, які планувалося використовувати для збиття БПЛА. Зокрема, про можливість такої передачі під час візиту до Києва заявив президент Чехії Петр Павел.

Однак урядова коаліція, до складу якої входять партії ANO, SPD та "Автомобілісти", відхилила цю ініціативу, аргументуючи це тим, що ці літаки потрібні чеській армії. Зокрема, проти цієї передачі виступала антиукраїнська партія SPD, до квоти якої належить посада міністра оборони. Про це "ЄвроПравда" писала у статті Битва за літаки для України.

Проблема також полягала в тому, що ці літаки вже були зняті з виробництва. Натомість виробник цих літаків, чеська компанія Aero Vodochody, запропонувала Україні новітні навчально-бойові літаки L-39 Skyfox. Ця модель оснащена більш сучасним двигуном Williams FJ44 та має нове радіоелектронне обладнання, а тому за оцінками експертів ще краще підходить для протидії безпілотникам.

Проте донедавна ситуацію гальмувала відсутність згоди уряду Чехії на такий продаж. При цьому про можливий продаж Україні літаків цього типу на офіційному рівні раніше не повідомлялося.