Як діють санкції та коли вони вплинуть на Путіна: стаття головного дипломата ЄС

Чи є санкції проти Росії дієвими?

Так, вони вже стали болючими для Путіна особисто та для його спільників, а їхній вплив на російську економіку з часом лише посилюватиметься.

Як ви знаєте, Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, коли розпочала вторгнення до України. Під дію обмежень потрапили майже 1200 осіб та 98 організацій у Росії, а також багато секторів російської економіки.

Ці санкції скоординовані з членами G7, та їхня ефективність додатково посилюється тим фактом, що більш як сорок інших країн (включно з державами, які традиційно є нейтральними!) також долучилися до них або вжили подібних заходів.

А ще ЄС поступово звільняється від залежності, що довго гальмувала наші політичні рішення попри агресивність Путіна.

До кінця 2022 року Євросоюз скоротить імпорт російської нафти на 90%. Ми також стрімко скорочуємо імпорт газу.

Ймовірно, Владімір Путін вважав, що Європа не наважиться запровадити санкції через свою енергетичну залежність від РФ.

Це – один з тих значних прорахунків, що їх припустився російський режим під час цього конфлікту.

Звичайно, настільки швидка відмова від російських енергоносіїв створює серйозні труднощі для багатьох країн ЄС, а також для кількох секторів економіки. Але це та ціна, яку ми маємо заплатити за захист нашої демократії та міжнародного права, і ми вживаємо необхідних заходів, аби вирішити ці проблеми в дусі повної солідарності.

Ви можете запитати, чи справді ці санкції впливають на російську економіку? Проста відповідь – так.

Росія всерйоз залежить від свого значного сировинного експорту. Але у той самий час вона залежить від значного імпорту до РФ продуктів з високою доданою вартістю, які вона не виробляє. 45% усіх передових технологій, які використовує Росія, складає те, що вона отримала у Європі, на 21% РФ залежить від технологій з США, і лише на 11% – від Китаю.

Санкції обмежують доступ до цих технологій.

У сфері ВПК, що має вирішальне значення в контексті війни в Україні, санкції обмежують можливості Росії виробляти високоточні ракети, такі як "Іскандер" або Х-101.

Майже всі іноземні виробники автомобілів також вирішили піти з Росії, а деякі автомобілі російських виробників будуть продаватися без подушок безпеки та автоматичної коробки передач.

Нафтовидобувна промисловість Росії страждає не лише через відхід іноземних операторів, але й через труднощі, пов’язані з доступом до передових технологій, таких як горизонтальне буріння. Здатність російської промисловості вводити в експлуатацію нові свердловини, ймовірно, буде обмеженою. Насамкінець, з метою підтримування повітряного сполучення Росії доведеться зняти з експлуатації більшість своїх літаків, аби отримати доступ до запасних частин, необхідних для того, щоб інші літаки змогли літати. На це також накладається втрата доступу до фінансових ринків, відключення від основних глобальних дослідницьких мереж та масовий відтік мізків.

Що ж до можливості російської економіки "вирулити" за рахунок Китаю, то ця альтернатива насправді є обмеженою, особливо коли йдеться про високотехнологічну продукцію. Китай дуже залежить від експорту в розвинені країни, тож досі Пекін не допомагав Росії обійти західні санкції. Китайський експорт до Росії впав на рівні з експортом західних країн.

Чи переконають Путіна ці значні та зростаючі наслідки змінити його стратегічні розрахунки?

Ймовірно, цього не станеться найближчим часом, адже наразі Путін переважно не керується економічною логікою у своїх діях.

Однак, змушуючи його обирати між гарматами та хлібом з маслом, санкції тримають його у лещатах, що поступово стискаються.

Що стосується впливу цих санкцій на треті країни, зокрема країни Африки, які залежать від російської та української пшениці та добрив, то тут передусім треба не забувати про те, хто є відповідальним за цю продовольчу кризу.

Санкції ЄС в жодній формі не спрямовані проти російського експорту пшениці чи добрив, тоді як Україна не може експортувати свою пшеницю через блокаду Росією Чорного моря та через руйнування, спричинені російською агресією. Якщо виникнуть проблеми, пов’язані з нашими санкціями, що заважають продовольчому експорту – ми будемо готові до рішень, що знімуть ці проблеми. Я повідомив про це своїх африканських колег і попросив їх не дозволити російській владі ввести себе в оману щодо наших санкцій.

Щоби зняти проблеми на світовому енергетичному та продовольчому ринках, необхідно припинити війну.

Ці проблеми не вирішити, приймаючи російський диктат. Цього можна досягти лише якщо вивести війська РФ з України.

Повага до територіальної цілісності держав і незастосування сили не є ані західними, ані європейськими принципами – вони є основою всього міжнародного права. Росія легковажно порушує їх. Погодитися з таким порушенням означало б відкрити шлях до застосування "закону джунглів" у глобальному масштабі.

Всупереч нашим переконанням, яким ми доволі наївно слідували ще кілька років тому, економічна взаємозалежність сама по собі не є запорукою мирного характеру міжнародних відносин. Саме тому становлення Європи як центру сили, до чого я продовжую закликати від початку свого мандата, є обов’язковим.

Зіткнувшись із вторгненням в Україну, ми почали переходити від намірів до дій, показуючи, що Європа може відповісти на провокації.

Оскільки ми не хочемо воювати з Росією, економічні санкції зараз є основою цієї відповіді. Вони вже починають давати ефект, і він зростатиме ще більше – найближчими місяцями.

Автор: Жозеп Боррель,

високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидент Європейської комісії