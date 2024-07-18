"Європейська правда" відкриває вакансію на стрічці новин

Кожен має змогу долучитися до створення європейського майбутнього України, та ми віримо, що роль журналістів є особливою

Видання "Європейська правда" шукає журналіста або журналістку, що працюватиме у новинній команді у Києві.

Ми будемо раді поповнити команду редакторів новинної стрічки, а також передбачаємо можливість професійного зростання і написання статей для автора або авторки, що приєднаються до нашого видання.

Ми розраховуємо, що претенденти на цю посаду знають, про що пише "ЄвроПравда", та шукають можливість працювати саме у нас, а отже, поділяють наші цінності. Це ключова умова пошуку, в тому числі через те, що ми зацікавлені у довгостроковій співпраці з тими, для кого наші принципи є засадничими.

Вимоги до кандидата або кандидатки є такими:

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обов’язковий досвід роботи в медіа, вкрай бажано – на стрічці новин;

бездоганна письмова українська;

пасивна англійська, що дозволяє писати новини за англомовними брифінгами;

розуміння європейської тематики на рівні, вищому за базовий для медійників;

вміння працювати у команді та у стресових (типових для медіа) умовах.

Перевагою для кандидатів також будуть:

знання інших офіційних мов ЄС, окрім англійської;

досвід роботи за європейською або міжнародною тематикою;

бажання писати не лише новини, а й статті, прагнення до професійного зростання.

Досвід роботи випусковим редактором/редакторкою буде значною перевагою.

Зауважимо, що робота передбачає принаймні часткову присутність в офісі (особливо у початковий період), тому суттєва перевага віддається кандидатам та кандидаткам зі столичного регіону або з наміром переїхати до столиці.

Надсилайте мотиваційні листи та резюме на мейл editors@eurointegration.com.ua

Зі свого боку гарантуємо дружній ціннісний колектив та своєчасну і ринкову оплату праці. Однак ми шукаємо тих кандидатів, які розуміють, що можливість займатися вільною журналістикою сама по собі є вартісною річчю.