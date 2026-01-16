"Ми не пробачимо Путіну і не забудемо. І ми лишимося опорою України". Стаття прем'єра Британії

Сьогодні минає рік відтоді, як президент Зеленський та я зустрілися в Києві, щоб укласти договір, подібних до якого досі не існувало – Угоду про сторічне партнерство між нашими країнами.

Наше партнерство – найяскравіше свідчення того, що імперські прагнення Путіна відірвати Україну від її найближчих партнерів стали грандіозним стратегічним провалом.

Натомість сьогодні ми – ближчі, ніж будь-коли. І ми знаходимо нові шляхи поглибити наші безпекові зв'язки і зміцнити партнерство для майбутніх поколінь.

Ми робимо це через глибоке відчуття єдності між нашими народами. Ми робимо це через спільну віру у свободу, демократію та обіцянку кращого майбутнього. І ми робимо це, тому що обурені звірячою жорстокістю Путіна.

Поки Україна та більшість світу об’єднуються, щоб працювати над справедливим і тривалим миром, Путін демонструє своє справжнє обличчя, націлюючи свої безпілотники та ракети на український народ. Це є "мовою миротворчості" Путіна – коли він вбиває невинних чоловіків, жінок та дітей та намагається занурити мільйони людей у холод і темряву посеред морозної зими, коли температура надворі падає до −20°C.

Ці дії не мають жодної іншої мети, крім як примножити страждання цивільного населення.

Це – ганебно.

Ми ніколи не пробачимо і не забудемо ці злочини.

Також, коли Путін вигадує історію про "напад" на його резиденцію, ми викриваємо цю брехню.

Коли він використовує ракету "Орєшнік", здатну нести ядерні боєголовки, щоб вдарити по Львову за 1000 км від лінії фронту і за 70 км від кордону країн НАТО – ми засуджуємо це як відверту ескалацію.

А коли він влучає в лікарню у Києві, як це сталося раніше цього місяця, ми демонструємо світові його жорстокість.

Той удар знову нагадав мені про мій візит до реанімаційного відділення в Києві минулого року. Я зустрів там пацієнтів, військових і цивільних – надзвичайних людей, які мали страшні опіки. Я говорив із лікарями, які пережили атаки по Охматдиту. Я почув незабутню історію медсестри з Чернігова, яка пронесла на спині тяжко пораненого солдата на дев’ятий поверх до відділення інтенсивної терапії після того, як ракетні удари вивели з ладу ліфти в лікарні.

Путін хотів би перетворити ваше життя на пекло – але натомість ваша рішучість чинити опір лише зростає.

Так само зростає наше захоплення неймовірними подвигами мужності та рішучості, які ви демонструєте щодня. Ось чому ми підтримуємо вас. І саме тому ми просуваємо Сторічне партнерство, щоб розширити нашу співпрацю в усіх сферах – від освіти і економіки до посилення вашої оборони.

Разом ми вже робимо великі справи.

Погляньте на британських та українських технарів, які спільно розробили безпілотники-перехоплювачі, щоб знищувати "Шахеди" до того, як вони досягнуть будинків, лікарень і електростанцій. Ми виробляємо тисячі таких перехоплювачів щомісяця, щоб відправляти їх в Україну.

Кілька днів тому ми також оголосили, що розробляємо нові тактичні балістичні ракети для України, які посилять вашу вогневу міць у боротьбі з воєнною машиною Путіна.

І ми продовжуємо щодня працювати, щоб просувати зусилля з досягнення справедливого та тривалого миру.

У Парижі 6 січня ми провели найбільшу зустріч "коаліції рішучих" – 39 країн, які підтримують вас. Ми ще раз продемонстрували наше рішуче прагнення продовжувати підтримку вашої оборони, поки Росія продовжує свою агресію. А у разі укладання мирної угоди погодилися піти далі, ніж будь-коли, у наших зобов’язаннях гарантувати разом зі США захищеність України від майбутніх атак.

Причому Велика Британія та Франція спільно пішли ще далі. Ми підписали Декларацію щодо намірів розгорнути наші військові сили в Україні у разі мирної угоди.

Це частина нашої непохитної відданості Україні. Це також прокладає шлях до створення правової підстави для того, щоби британські, французькі та партнерські сили могли діяти на українській землі після припинення вогню – створюючи безпеку в небі й на морі та допомагаючи відновитися Збройним силам України.

Це – важливі зобов’язання на довгострокову перспективу.

Я хочу, щоб Україна знала, особливо в цю річницю, що Велика Британія з вами.

Ми залишимося вашою першою опорою у війні. І ми будемо вашою першою опорою, коли настане мир.

Ми продовжуватимемо працювати разом, щоби втілити цю обіцянку задля кращого майбутнього.

Сер Кір Стармер,

прем'єр-міністр Великої Британії

ексклюзивно для "Європейської правди"