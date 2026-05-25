Естонія відповіла на звинувачення РФ щодо "утисків росіян" в країнах Балтії

В Естонії назвали намір РФ подати скарги проти країн Балтії до Міжнародного суду ООН через буцімто утиски етнічних росіян частиною дезінформаційної кампанії.

Про це у Міністерстві закордонних справ Естонії розповіли у коментарі Суспільному, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, ці заяви мають на меті відвернути увагу від дій самої Росії, зокрема від її атак на цивільні об’єкти в Україні.

Естонська сторона підкреслила, що Москва використовує подібні наративи як інструмент пропаганди та політичного тиску.

У МЗС також зазначили, що Естонія має високий авторитет у сфері міжнародного права та стабільно входить до числа країн із високими показниками демократії, верховенства права, свободи преси та цифрового управління.

Крім того, наголосили в естонському МЗС, спроби представити країни Балтії як ненадійних партнерів є частиною ширшої інформаційної стратегії, спрямованої на підрив підтримки України та дискредитацію демократичних інституцій ЄС і НАТО.

Естонія разом із Литвою та Латвією вважає звинувачення Росії сфабрикованими та такими, що ґрунтуються на викривлених наративах і системній дезінформації, яка також може бути спрямована і проти інших країн Європейського Союзу.

В російському МЗС раніше розповіли, що хочуть підготувати скаргу проти країн Балтії до Міжнародного суду ООН через буцімто утиски етнічних росіян.

Зазначимо, ці заяви від російського МЗС збіглися у часі з кампанією дезінформації проти країн Балтії – що вони нібито надали дозвіл Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала погрози Росії балтійським країнам, назвавши звинувачення з боку Москви "повною нісенітницею" та ознакою слабкості.