Франція не евакуюватиме посольство попри погрози РФ новими атаками на Київ

У посольстві Франції в Україні заявили, що продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, незважаючи на погрози з боку РФ новими ударами по Києву.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у французькому посольстві в українській столиці, пише "Європейська правда".

У французькому диппредставництві також підкреслили, що "погрози Москви, зокрема щодо "центрів прийняття рішень" та іноземних посольств в Україні, є неприйнятними і суперечать міжнародним зобов’язанням Росії".

"Перш за все, вони сигналізують про безладну паніку та глухий кут, у який зайшла агресивна війна Росії. Ми закликаємо Росію відмовитися від цієї агресивної позиції та негайно домовитися з Україною про припинення вогню", – зазначили у посольстві.

Там також додали, що французьке посольство у Києві продовжуватиме роботу у звичайному режимі.

Раніше Міністерство закордонних справ РФ заявило, що російська армія нібито розпочинає "послідовні системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві та "центрах ухвалення рішень".

МЗС РФ закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних місій та міжнародних організацій, "якнайшвидше залишити Київ".

У відповідь на це глава МЗС України Андрій Сибіга висловив впевненість, що російська риторика щодо нових ударів не злякає західних дипломатів в Києві.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова назвала нові погрози РФ "шедевром лицемірства" і "ознакою відчаю".