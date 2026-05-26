МЗС України готове допомогти іноземним дипмісіям з безпекою на тлі нових погроз Росії

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою у зв’язку з погрозами Росії почати "послідовні системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу та центрах ухвалення рішень у Києві.

Заяву МЗС оприлюднено 25 травня, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС подякували усім іноземним дипломатичним місіям та іноземним дипломатам, які продовжують працювати в Україні у час війни та відкидають російський шантаж і погрози.

"Вже понад чотири роки та три місяці Росія застосовує проти столиці України весь спектр смертоносних ракет і дронів. Удари не припинялися практично жодного тижня. За оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці", – заявили у відомстві.

На цьому тлі, підкреслили у МЗС, нові російські погрози є нічим іншим, як безсоромним шантажем, а Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані зокрема на залякування іноземного дипкорпусу.

"Це свідчення буде цінним доказом у міжнародно-правових процесах проти держави агресора. Задля протидії російському залякуванню, МЗС України готове надати сприяння у додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом", – зазначили у міністерстві.

У МЗС наголосили, що найкращою відповіддю на погрози Кремля залишається посилення тиску на агресора та підтримки України, зокрема зміцнення спроможностей ППО.

25 травня Міністерство закордонних справ РФ заявило, що російська армія нібито розпочинає "послідовні системні удари" по Києву і закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних місій та міжнародних організацій, якнайшвидше залишити українську столицю.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по Києву.