У фон дер Ляєн підтвердили її візит в Литву 26 травня через "загрози безпеці в регіоні"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 26 травня, здійснить візит у Литву, зокрема, щоб від імені ЄС підтримати країни Бвлтії та забезпечити координацію у відповідь на загрози безпеці у регіоні.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

"Президентка фон дер Ляєн поїде до Вільнюса у вівторок, 26 травня, щоб зустрітися з президентом Литви Ґітанасом Науседою, президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом та президентом Естонії Аларом Карісом", – повідомила "ЄвроПравді" Піньо.

Вона зауважила, що "візит відбувається у критичний момент, оскільки країни Балтії стикаються з постійними гібридними атаками, включно із серією несанкціонованих вторгнень дронів, за якими слідує посилена кампанія дезінформації".

"Ці інциденти призвели до багаторазової активації протоколів надзвичайних ситуацій, включаючи обмеження повітряного простору, накази про громадські укриття, закриття шкіл та державних установ, а також порушення роботи критичної інфраструктури", – нагадала головна речниця.

З її слів, зустріч фон дер Ляєн з лідерами країн Балтії має на меті, зокрема:

Підтвердження підтримки ЄС країнам Балтії та оцінку стійкості та відповідальної реакції їхніх суспільств.

Наголошення на підтримці ЄС у зміцненні оборонних спроможностей країн Балтії.

Забезпечення тіснішої координації у відповідь на загрози безпеці в регіоні.

Як повідомляла "Європейська правда", до Литви разом з фон дер Ляєн також поїде єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Нагадаємо, минулого тижня румунський літак збив безпілотник у повітряному просторі Естонії.

Фон дер Ляєн тожі заявила, що Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які становлять загрозу життю та безпеці людей на східному фланзі ЄС.

