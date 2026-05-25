Посол ЄС про нові погрози РФ ударами по Києву: це ознака відчаю

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по Києву.

Про це Матернова написала у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Заяву МЗС РФ із закликом до іноземних дипломатів і громадян залишити Київ посол ЄС назвала "шедевром лицемірства".

"Режим, який роками бомбив житлові будинки, музеї, пологові будинки, школи та електростанції, тепер раптом заговорив мовою "міжнародного гуманітарного права" та "Женевських конвенцій". Той самий режим, який щоночі завдає ракетних і дронових ударів по мирних жителях, тепер попереджає інших триматися подалі", – зазначила вона.

Матернова наголосила, що подібними заявами РФ намагається посіяти паніку і страх, однак ця тактика не спрацює.

"ЄС нікуди не піде. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною. Погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій – це не ознака сили. Це ознака відчаю", – додала вона.

За словами Матернової, чим агресивніша риторика Кремля, "тим ясніше стає, що режим Путіна розуміє: йому не зламати стійкість України та підтримку її партнерів".

Раніше Міністерство закордонних справ РФ заявило, що російська армія нібито розпочинає "послідовні системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві та "центрах ухвалення рішень".

МЗС РФ закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних місій та міжнародних організацій, "якнайшвидше залишити Київ".

У відповідь на це глава МЗС України Андрій Сибіга висловив впевненість, що російська риторика щодо нових ударів не злякає західних дипломатів в Києві.