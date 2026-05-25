Фінляндія попередила про посилення перешкод у роботі GPS через Росію

Берегова охорона Західної Фінляндії попереджає про часті випадки блокування сигналу GPS у районах Архіпелагового моря та Аландського моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Останніми роками перешкоди переважно спостерігалися у Фінській затоці, проте наразі їх періодично фіксують навіть на заході, аж до Аландських островів.

За словами Пеккі Нііттиля, заступника командувача берегової охорони Західної Фінляндії, сигнал перешкод надходить з боку Росії.

Мета – захистити важливі порти, які нещодавно стали мішенню для України.

"Перешкоди спостерігаються переважно у відкритому морі. У внутрішній частині архіпелагу вплив сигналу перешкод менш значний через густу рослинність", – сказав представник фінської берегової охорони.

За його словами, перешкоди ускладнюють суднам і кораблям визначення свого місцезнаходження за допомогою GPS-приймачів. Вони також можуть вплинути на роботу інших пристроїв.

Берегова охорона наголошує, що в разі перешкод необхідно вміти користуватися традиційною паперовою морською картою, яка завжди має бути на борту.

"На невеликих човнах GPS-приймачі розташовані низько, тому вплив сигналу перешкод мінімальний. Найбільші труднощі виникають на суднах класу кораблів", – додав він.

За словами Нііттиля, судноплавні компанії загалом обізнані про можливість появи перешкод, тому судна готові орієнтуватися за допомогою радіолокаційних зображень і морських карт.

Своєю чергою прикордонна служба Естонії не рекомендує користуватися Google Maps під час плавання річкою Нарва, оскільки цей сервіс може завести човен у російські води.

На початку травня повідомляли, що в естонському регіоні Іда-Вірумаа перешкоди в роботі GPS-сигналу заважають рятувальникам використовувати дрони.