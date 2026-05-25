Україна відмовила США, наркотики у митрополита РПЦ, Тихановська у Києві: новини дня

Все важливе і цікаве за понеділок, 25 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Погрози з боку Росії новими ударами

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс засудила масований удар РФ по Києву у ніч на неділю, 24 травня.

"Цілеспрямовані удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі є неприйнятними. Як раніше заявляв Президент Трамп, ця війна має закінчитися", – підкреслила вона.

Росія погрожує новими ударами по Києву, що вже лунають у публічному просторі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції у Києві погодився, що мета РФ – викликати страх, у тому числі серед представників іноземного дипкорпусу в Україні.

"Він намагається вплинути на так звану західну ментальність", – пояснив міністр. Утім, Сибіга переконаний що цей вплив не буде успішним.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по Києву.

"ЄС нікуди не піде. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною. Погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій – це не ознака сили. Це ознака відчаю", – додала вона.

Тим часом головнокомандувач норвезької армії генерал Ейрік Крістофферсен разом з головкомом ЗСУ Олександром Сирським відвідав українських військових у прифронтовій зоні на півдні України.

"На фронті генерал Ейрік Крістофферсен особисто ознайомився з оперативною обстановкою і з тим, як працює наявна зброя. Також було обговорено нагальні потреби ЗСУ в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, подальше посилення співпраці як у рамках двостороннього співробітництва, так і в ширших форматах", – зазначив Сирський.

За даними британського The Telegraph, 5 великих держав НАТО – Британія, Франція, Італія, Іспанія і Канада – проти ідеї про 0,25% ВВП на підтримку України.

Стубб готовий йти на переговори від ЄС

Фінський президент Александр Стубб висловив готовність стати представником європейців на потенційних мирних переговорах з Росією.

На його думку, з погляду України ситуація у військовому плані виглядає набагато краще, ніж будь-коли за час повномасштабної війни.

"Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім три роки – це була стійкість. А зараз це суто математика", – сказав фінський президент.

За його словами, зараз склалася ситуація, коли на одного загиблого українського військового припадає вісім загиблих російських.

"Крім того, популярність війни в Росії падає, тобто Україна наразі має перевагу", – оцінив Стубб.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що правитель РФ Владімір Путін може намагатися втягнути Європу у переговори щодо війни в Україні, оскільки бачить у цьому вигоду для себе.

Ризики для країн Балтії

Сьогодні вранці стало відомо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн летить на зустріч з країнами Балтії у зв’язку з вторгненнями дронів. Візит відбудеться 26 травня.

Речниця Єврокомісії Паула Піньо повідомила, що "візит відбувається у критичний момент, оскільки країни Балтії стикаються з постійними гібридними атаками, включно із серією несанкціонованих вторгнень дронів, за якими слідує посилена кампанія дезінформації".

Литовські прикордонники сьогодні перехопили дрон в Шальчінінкайському районі, який прилетів з Білорусі.

А мешканців литовського Каунаса та околиць попередили про дводенну перевірку систем виявлення безпілотників, під час якої у небі можна буде побачити апарати різного типу – включно з "Шахедами".

Армія Латвії отримає нові радари, обрані за рекомендацією України, а в Естонії радять не користуватися Google Maps під час пересування річкою Нарва – цей сервіс може завести човен у російські води.

Росія хоче скаржитись у Міжнародний суд ООН на країни Балтії за "утиски росіян". Крім того, Центробанк Росії подав другий позов до суду ЄС щодо заморожених активів.

У Молдові призначений посол Росії Олег Озеров заявив про нібито існуючий "мовний тиск" на російськомовне населення Придністров’я.

У Молдові вимагають видворити посла Росії через заяви про "мовний тиск".

У Ліберальній партії назвали висловлювання Олега Озерова "провокаційними" та "неповажними". У партії наголосили, що слова дипломата – це "спроба залякування".

Фінляндія попередила про посилення перешкод у роботі GPS через Росію.

Тихановська у Києві

Лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом, у межах якого зустрілася з українськими топпосадовцями.

Вранці в українській столиці вона вшанувала загиблу білоруську доброволицю та відвідала Лук’янівку, розбиту російськими обстрілами.

До речі, посли іноземних держав сьогодні також відвідали місця ударів РФ на Лук'янівці.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що вони із Тихановською приділили особливу увагу питанням регіональної безпеки та протидії загрозам, що виходять від режиму Александра Лукашенка на адресу України, Польщі та країн Балтії.

Він підкреслив, що у майбутньому українська сторона бачить "вільну, демократичну Білорусь, що входить до складу Люблінського трикутника поряд з Україною, Польщею та Литвою".

Крім того, за словами глави МЗС, він отримав від представників опозиційних сил Білорусі новий пакет пропозицій щодо санкцій. Сибіга додав, що має намір винести їх на розгляд на рівні ЄС.

"Наші нації також активізують співпрацю в гуманітарній та інформаційній сферах, включаючи спільну протидію русифікації та підтримку білоруської мови. Як яскраве нагадування про наші глибоко вкорінені зв’язки ми подарували нашим гостям архівні дипломатичні документи Української та Білоруської Народних Республік", – зауважив Сибіга.

Ці документи, наголосив він, доводять, що Україна і Білорусь були тісно пов’язані офіційними та людськими зв’язками ще до Радянського Союзу.

Лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська закликала відрізняти режим Лукашенка від білоруського народу і запевнила у підтримці України у війні

"Ми розуміємо, що сьогодні Україна захищає не лише власну незалежність. Україна захищає право наших народів жити без імперського диктату, – заявила вона та додала. – Я впевнена, що перемога України також відкриє шлях до свободи для Білорусі".

Також повідомляли, що під час першого офіційного візиту до Києва у ролі представниці Білорусі Тихановська має відкрити представництво демократичних сил Білорусі у Києві.

Україна відмовила США

Україна вважає неможливим послаблення санкцій щодо білоруського виробника калійних добрив "Білоруськалій" і наполягає на потребі посилення санкційного тиску.

"Ми відкидаємо будь-які підходи, пов’язані з послабленням тиску на агресора. Навпаки, тиск має бути посилений, і ми отримали від білоруської сторони позиційний матеріал щодо нових санкцій", – наголосив український міністр закордонних справ.

Різне щодо України і українців

Уряд Чехії схвалив посилення умов для українських біженців.

Норвезьке видання VG у Норвегії затримали українського банкіра, розшукуваного Інтерполом.

Український блогер перепросив за поїздку до Морського Ока, але вважає покарання надмірним.

Правопорушення в Європі

У Греції заарештували 20 осіб через шахрайство з сільськогосподарськими субсидіями ЄС, а колишній чоловік екслідерки Шотландії визнав розтрату 400 тисяч фунтів партійних коштів.

У Чехії митрополита РПЦ Іларіона запідозрили у зберіганні наркотиків.

Решта новин

Парламентські вибори на Кіпрі виграли консерватори, соратники президента провалились.

За результатами референдуму відсторонили мера Кракова Александра Мішальського від партії "Громадянська платформа" прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Китай критикує Німеччину через візит парламентської делегації на Тайвань.

У Румунії подав у відставку міністр, який казав, що "клав пеніс" на націнтереси країни.

У Швеції безпілотний автобус потрапив у ДТП в перший день експлуатації, а у залізничній аварії в Польщі загинула людина.