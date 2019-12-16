Шкільна "Рада ЄС": як організувати уроки Європи в українських школах

Говорячи про європейську інтеграцію України, ми не можемо забувати про школи. Адже зараз навчаються ті, хто досить скоро визначатиме політичний курс України, і від них залежатиме, чи оберемо ми Євросоюз у майбутньому.

Відверто кажучи, наш медіаконтент – досить бідний, якщо не сказати – порожній, на інформацію про ЄС для сучасних школярів. Це привело мене до думки започаткувати проведення уроків Європи в Україні для дітей різного шкільного віку.

У 2016 році я провела перші уроки Європи для учнів третіх-четвертих класів Київської області. Два тижні тому за підтримки Благодійного Фонду "Восток-SOS" та естонських партнерів MTÜ Mondo 10 уроків Європи відбулися для більше ніж 200 учнів сьомих-восьмих класів у школах Луганської області, включаючи ті, що знаходяться на лінії зіткнення.

Загальний маршрут місії по Луганській області склав майже 700 км: Рубіжне, Лисичанськ, Комишуваха, Попасна, Щастя, Трьохізбенка, Біловодськ, Новодеркул.

На уроках ми не вивчаємо, а, швидше, обговорюємо девіз ЄС, історію ЄС, структуру ЄС тощо. А ще школярі застосовують наявні у них знання з математики, географії, іноземної мови у нових для себе обставинах.

Під час уроків Європи учні стають "фінами" і "мальтійцями", "французами" і "естонцями" і головують у шкільній "Раді ЄС".

Під час уроків я використовую близько 10 інтерактивних елементів, що створює середовище, коли діти починають, самі того не помічаючи, досить швидко створювати нове. Саме на нових продуктах, на логічному мисленні наголошує реформа "Нова українська школа".

У листопаді 2019 року ми провели анонімне опитування у школах Луганської області, метою якого був аналіз актуальності проведення уроків Європи у школах та започаткування розробки методики проведення таких уроків. В анонімному опитуванні взяли участь представники 22 обласних шкіл.

До того в більшості шкіл уроки Європи проводились у формі загальноміських або загальношкільних заходів до Дня Європи у травні і не були частиною навчального процесу. На думку вчителів, травень – не найкращий місяць для проведення уроків Європи, оскільки в цей період і вчителі, і учні готуються до тестів, семестрових заліків, екзаменів.

Від 72% до 95% шкіл-респондентів вважають, що найефективніше уроки Європи можуть інтегрувати такі навчальні предмети, як всесвітня історія, громадянська освіта, мистецтво та іноземна мова.

Серед ресурсів, яких наразі бракує для проведення уроків Європи, на перше місце вчителі поставили брак знань, як викладати уроки Європи дітям у цікавий спосіб, на друге – брак знань щодо ЄС і на третє – відсутність технічного забезпечення і прикладних матеріалів для проведення інтерактивних уроків. 100% опитаних шкіл адвокатували за розроблення методики проведення уроків Європи і її затвердження на національному рівні, і готові її інтегрувати у своїх школах.

Вже чотири роки я проводжу уроки Європи як волонтер. Я впевнена, що просто на волонтерських засадах вивести уроки Європи в національну площину неможливо.

На пресконференції, що відбулася 12 грудня в Києві, представники уряду України, представництва ЄС в Україні та громадянського суспільства висловили спільну позицію та готовність співпрацювати над впровадженням уроків Європи в Україні.

Пресконференція стала не просто звітом за виконану роботу, а оголошенням планів щодо впровадження уроків Європи у школах та глибшого залучення шкіл до євроінтеграційних процесів в Україні через втілення таких рекомендацій:

проведення більшої кількості "пілотів" в областях України з метою накопичення досвіду,

проведення семінару із залученням вчителів як тренерів щодо обговорення і розробки методології,

створення методології разом із Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури, молоді та спорту,

мультиплікація результатів вчителями, щоб кожен з вчителів провів хоча б один урок Європи у своїй школі з використанням цієї методології.

Рекомендації є комплексною ініціативою, яку, сподіваюся, зможу реалізувати, якщо матиму підтримку уряду України та представництва ЄС в Україні.

Після повернення з місії в Луганській області я отримала багато запитів від шкіл України з проханням провести такі уроки.

Дуже сподіваюся, що школярі Чернігова, Борисполя, Луцька отримають таку можливість.

За висновками YES-2019, найбільшим щастям для українців є діти. І в рамках євроінтеграційного курсу, який обрала Україна, давайте не забувати про наших дітей, які зараз ходять до школи, тому що саме їм цей процес реалізовувати.

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