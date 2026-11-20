Американський президент Дональд Трамп вважає, що очільнику Кремля Владіміру Путіну "зараз доводиться нелегко" через війну, яку він розпочав проти України.

Про це він сказав під час пресконференції 20 листопада, цитує "Європейська правда".

У Трампа запитали, чи вважає він Путіна другом США, на що американський президент сказав, що "не може говорити від імені Америки".

Водночас він заявив, що вважає очільника Кремля людиною, з якою "має дуже хороші стосунки".

"І насправді вони справді чудові. У нього багато ядерної зброї – за її кількістю він посідає друге місце після нас. Це дуже добре", – сказав американський президент.

Водночас Трамп заявив, що Путіну "зараз доводиться нелегко".

"Зараз йому доводиться нелегко, адже він веде війну, яка мала тривати один день, а триває вже п’ять років. І багато людей загинули з обох боків. Я думаю, що ця війна завершиться. Але я вважаю, що маю чудові стосунки з Путіним. І це дуже добре", – додав він.

На цій пресконференції американський президент заявив, що очільник Кремля запевняв його, що хоче завершити війну з Україною дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, 19 листопада перед початком зустрічі у Китаї Трамп увійшов до зали у Шеньчжені у супроводі державного секретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента. Заходячи у залу, Трамп усміхнувся і сказав, вказавши на Путіна: "Хто він? Він мій друг". Опісля Трамп потиснув руку Путіну.

Така дія Трампа спричинила критику серед політиків. Зокрема старша членкиня Комітету Сенату з питань міжнародних відносин, демократка Джин Шахін заявила, що "друг" президента Трампа – це кровожерливий воєнний злочинець".

А президент Володимир Зеленський заявив, що як називати Путіна – це справа Трампа, але для України очільник Кремля – ворог і вбивця.