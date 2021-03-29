Час для прискорення: як розвиватимуться торговельні відносини України та Британії

Напередодні історичного візиту президента Зеленського до Лондона в жовтні 2020 року британський прем'єр-міністр Борис Джонсон призначив мене першою в історії торговою посланницею Великої Британії в Україні.



Моя роль як торгової представниці полягає у тому, щоб відкривати двері для британських товарів та послуг. Тепер, коли Сполучене Королівство покинуло ЄС, ми будемо ще більше працювати над розвитком взаємовигідних двосторонніх відносин із країнами усього світу, включаючи Україну, з якою маємо спільні інтереси та цінності.



Візит президента Зеленського, з яким я мала честь зустрітися, відкрив нову главу у відносинах між нашими двома країнами. І тут це не просто дипломатичне кліше.

Україна є великою та важливою європейською державою, зі славними історією та культурою. Водночас це й один з найбільших ринків Європи, що стрімко розвивається. Настав час, щоб ми у Британії зробили кроки назустріч та активізували наші взаємні відносини з Україною. І це саме те, що ми робимо зараз!



Під час візиту президента Зеленського наші дві країни підписали Угоду про стратегічне партнерство, яка має політичний, безпековий та комерційний виміри. Угода супроводжувалася меморандумом про взаєморозуміння, згідно з яким

Сполучене Королівство потенційно може надати експортні кредити обсягом до 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів.

Це може допомогти стимулювати торгівлю на вигідних умовах.



Окрім оборони та безпеки, ми передбачаємо, що частина цих коштів буде спрямована на такі пріоритетні сектори, як енергетика (відновлювана і атомна); охорона здоров'я та фармацевтика; агротех; високі технології; інфраструктура. І це лише частина можливих напрямків зростання!



Я хотіла б, щоб українці мали більше можливостей насолоджуватися чудовими британськими товарами, модою, їжею та напоями. Наприклад, недавно Україна затвердила документи, які дозволять привозити британську рибу та рибну продукцію в Україну. Я з нетерпінням чекаю на можливість побачити неймовірно смачного шотландського копченого лосося в українських магазинах вже незабаром!

Сфера послуг також дуже важлива у співпраці двох країн. Все, від туризму та фінансових послуг до першокласної британської освіти та усіх можливих креативних індустрій: музики, кіно та телебачення, реклами, дизайну.Мова не лише про можливості для британських товарів, але й про взаємну торгівлю. Не забувайте, що 98% українських товарів мають можливість доступу на ринок Сполученого Королівства без тарифів і квот.

У 2019 році двосторонній товарообіг Британії та України становив 1,5 мільярда фунтів стерлінгів. І хоча минулого року він зменшився через пандемію COVID-19, проте наявність значного інтересу до товарів один одного, а також величезний потенціал для зростання торгівлі більш ніж очевидні.

І саме реалізації цього потенціалу я присвячую свій час та увагу.

Я вважаю, що зараз в історії наших двох країн настав момент, коли ми маємо майже безмежні можливості – політичні, економічні та безпекові, – аби піднести наші відносини на вищий рівень. Я твердо вирішила зробити все, що в моїх силах, аби допомогти реалізувати ці можливості. Вже зараз я перебуваю в тісному контакті з послами наших країн у Лондоні та Києві.



Я з нетерпінням чекаю на день, коли обмеження, продиктовані пандемією, зможуть скасувати та я нарешті матиму змогу відвідати вашу чудову країну. Востаннє я бувала в Україні ще в підлітковому віці й відчуваю, що час для мого повернення давно настав!