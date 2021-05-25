Вакцини не для всіх: чи допоможе скасування патентів Україні боротися з COVID

Акція "Звільніть вакцину" перед штаб-квартирою Pfizer у Нью-Йорку, 11 березня 2021 року

Пандемія триває, світу не вистачає вакцин, і здавалося б, очевидне рішення – скасувати патенти на вакцини, щоб їх могли виробляти всі бажаючі.

Подібне вже траплялося під час Другої світової війни, коли для потреб армії зняли патентні обмеження на виробництво пеніциліну.

Але чи справді це спрацює з ковідом і де в такому разі опиниться Україна?

Небезпечне скасування

Коли хтось створює новий оригінальний продукт, він може отримати патент на винахід. Наступні 20 років лише власник патенту може такий продукт випускати і продавати. Логіка така, що на створення оригінального продукту витрачаються кошти, і наступні роки патентного захисту дозволяють ці кошти повернути і отримати прибуток.

Робоча бізнес-модель вимагає, щоби повертались кошти не лише за успішний продукт, але й за невдалі спроби. Бо професійне винахідництво – це пошук, невід’ємною частиною якого є невдачі. У фармацевтиці успіхом вважається навіть один препарат на 10 000 негативних результатів.

Так і з вакцинами від ковіду, які в силу патентного захисту можна виробляти лише з дозволу власника відповідного патенту.

Але надворі пандемія, під загрозою мільйони людських життів, то чи не час такі патенти скасувати і закрити світову потребу у вакцинах?

Саме з такою ініціативою виступили Індія та ПАР. До них приєдналися близько 100 країн. Проти виступили ЄС, Швейцарія, Велика Британія та США. Однак нещодавно Штати раптово змінили свою позицію і підтримали скасування патентів, що робить цю ідею вже більш реалістичною.

Як хочуть скасувати патенти?

На глобальному рівні питання патентування знаходяться в компетенції Світової організації торгівлі (СОТ), до якої приєдналися 164 країни та перебувають в статусі кандидатів ще 25 – тобто практично всі країни світу.

В рамках СОТ діє міжнародна угода TRIPS, яка покладає на членів організації зобов’язання поважати патентні права.

Саме TRIPS є першою перешкодою для так званого скасування патентів на вакцини.

Для її усунення члени СОТ мають дійти консенсусу щодо самої ідеї скасування, а потім сформулювати відповідний документ з деталізацією, що саме скасовується і як це працюватиме.

Як ви пригадуєте, такі важковаговики, як ЄС, Швейцарія, Велика Британія, проти цієї ініціативи, тому перспектива консенсусного рішення поки виглядає не дуже реалістичною.

Цього тижня на міжнародній конференції EU Pharmaceutical Law Forum (Форум фармацевтичного права ЄС) представник Єврокомісії Denis Dambois повідомив, що позиція ЄС щодо скасування патентів, можливо, буде сформована найближчими днями. І поки виглядає так, що в ЄС не схильні підтримати цю ініціативу.

Однак уявімо, що на рівні СОТ патенти скасують. В такому разі потрібно ще буде внести зміни у законодавство кожної країни, де є свій патентний закон – щоб на час пандемії в цій конкретній країні також скасовували патенти.

Це теж непростий етап, оскільки таке скасування має відповідати, наприклад, місцевій конституції, яка може обмежувати подібні втручання у право власності. Також держава просто може вирішити не скасовувати у себе патенти.

Найцікавіше у цій історії, що патентів на вакцини від ковіду поки не існує. Специфіка патентування винаходів така, що інформація навіть про зміст винаходу стає загальнодоступною лише через 18 місяців після старту патентування.

Оскільки пандемія і розробка вакцин почалися орієнтовно у лютому 2020 року, перші заявки були подані, припустімо, у квітні 2020-го, то виходить, що про суть винаходів ми дізнаємось не раніше жовтня 2021 року. Власне патенти будуть видані ще пізніше.

Окрім майбутніх патентів на самі вакцини, вже існують патенти на технології, які використовуються при виробництві вакцин.

Більш того, для повноцінного запуску виробництва власної вакцини зацікавленому підприємству потрібні не тільки й не стільки скасовані патенти, як добровільна передача оригінальними виробниками інформації про технології виробництва, а також закупівля специфічного нового обладнання і компонентів.

І навряд чи ці питання можна вирішити міждержавними домовленостями.

Шанс не для України

Але уявімо, що всі потрібні патенти скасували, передали технології, закупили і запустили обладнання.

Виникає питання: чи виграє Україна від скасування патентів? Відповідь дуже проста: ні, не виграє.

Від скасування патентів на вакцини виграти зможе лише невелика кількість країн.

В першу чергу, це країни, які мають на своїй території доступ до компонентів вакцин та вже мають виробничі потужності з потребою мінімальної модернізації.

Зокрема, до таких країн можна віднести Індію – невипадково саме вона є одним з ініціаторів патентної експропріації.

А що Україна?

По-перше, наша країна не має обладнання та досвіду виробництва вакцин. Останні вітчизняні вакцини були випущені у 1990-х роках.

І хоча потім була спроба відновити виробництво на початку 2000-х – держава стимулювала підприємство "Фармак" встановити відповідне обладнання під потреби українського ринку. Але згодом залишила ні з чим, виключила відповідну вакцину з державної програми, позбавивши компанію ринку збуту.

За результатами дослідження міжнародної організації Knowledge Ecology International за лютий 2021 року Україна не входить до країн із наявними чи навіть потенційними виробничими можливостями з випуску вакцин.

По-друге, можна з впевненістю сказати, що в Україні немає замкненого циклу виробництва компонентів вакцин.

Ви чули про шалений експорт українських фармацевтичних компонентів, за який б’ються світові виробники вакцин? Ні, бо його немає.

Тобто у разі скасування патентів нам доведеться подолати жорстку конкуренцію за обладнання та сировину, яких так само потребуватимуть багато інших країн. Чи була Україна успішною у конкуренції за вакцини? Ні, ще треба пошукати більших невдах у закупівлі вакцин. І навряд чи можна знайти причини, чому це не повториться з обладнанням та сировиною.

Більш того, зі скасуванням патентів через перерозподіл сировини на користь нових виробників скоротиться виробництво оригінальних вакцин.

А відповідно, скоротяться і поставки вакцин до України.

Неоригінальні вакцини очікувано спрямовуватимуть на внутрішні ринки країн, які домагалися скасування патентів, і нам такі вакцини не дістануться.

Як бачимо, Україні навряд чи варто сподіватися на скасування патентів, а радше потрібно зосередитись на досягненні домовленостей про поставки оригінальних вакцин.

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