Банки, що живлять геноцид: час змусити західні фінзаклади припинити підтримку РФ

JPMorgan, HSBC, Citigroup і Crédit Agricole надали загалом понад $12 млрд позик для російських нафтогазових компаній до початку військового вторгнення Росії та продовжували надавати їм фінансові послуги після того, як Путін почав повномасштабну війну.

У липні Олег Устенко, головний радник президента Володимира Зеленського з економічних питань, написав цим банкам лист із закликом припинити всі зв’язки з російською нафтою і газом і припинити ведення бізнесу з країною-агресором. Вони є головними кредиторами російських нафтогазових компаній і досі тримають кошти в їхніх облігаціях.

Устенко дав зрозуміти, що ці установи не будуть допущені до участі у післявоєнній відбудові України. Також українські спецслужби збирають інформацію про співпрацю топ-менеджерів цих банків з Росією, а після закінчення війни Міністерство юстиції України збирається передати матеріали до Міжнародного кримінального суду.

JPMorgan інвестував мільярди в нафту і газ Путіна і володіє суттєвими пакетами акцій "Газпрому", "Лукойлу", Сбербанку та "Роснефти". Citigroup надавав довгострокові позики, оборотне фінансування та забезпечував випуск облігацій для "Лукойлу", "Газпрому" та торгової компанії Vitol.

HSBC володіє акціями "Лукойлу", "Татнефти", "Новатеку", "Газпрому" і "Роснефти". CreditAgricole володіє пакетами акцій "Новатеку", "Газпрому", "Лукойлу", "Роснефти", "Татнефти" і "Сургутнефтегаза".

Підтримуючи зв'язки з російською нафтою і газом, ці банки продовжують війну та геноцид в Україні.

Завдяки рекордним прибуткам від торгівлі викопним паливом Кремль зміг перетворити українські міста на місця злочинів.

Міжнародний кримінальний суд направив найбільшу групу детективів, яка коли-небудь допомагала в розслідуваннях, включаючи огляд масових поховань у Маріуполі, Бучі, Бородянці, а також в інших містах і селищах.

Етичні наслідки співучасті у воєнних злочинах Путіна ставлять під сумнів суспільну довіру до цих установ. Тому подальша участь у російській торгівлі викопним паливом становить значний діловий, юридичний і репутаційний ризик для банків та їхніх керівників.

Експорт нафти і газу забезпечує понад 40% доходів федерального бюджету Росії. Понад шість місяців великі банки наживалися на війні Путіна та допомагали йому фінансувати її, оскільки надавали фінансові послуги російським виробникам викопного палива та компаніям, які допомагають їм здійснювати експортні поставки.

Зважаючи на все це, Citi, HSBC, JPMorgan Chase, Crédit Agricole та інші банки та установи, які продовжують фінансувати криваву війну Путіна, підтримуючи російські нафтогазові компанії та їхніх трейдерів, повинні зіткнутися з обуренням і відсіччю громадськості у своїх батьківських країнах.

Минулого тижня разом із понад двадцятьма українськими організаціями громадянського суспільства ми повторили вимогу припинити зв’язки з російською нафтогазовою галуззю в наших листах до вищого керівництва цих чотирьох банків.

Ми вимагаємо від них негайно припинити кредитування російських компаній, що займаються викопним паливом, і компаній, що торгують їхніми нафтою і газом.

Банки повинні зробити чіткі публічні заяви про свій намір вийти з Росії, а потім позбутися банківських ліцензій у РФ.

Поки ніхто з них не показав, що вони нас слухають. Ось чому ми просимо людей виходити до штаб-квартир цих установ у Нью-Йорку, Лондоні та Парижі, щоб ми могли зробити так, щоб наш голос був почутий.

Ми запустили кампанію Stand With Ukraine на початку березня як відповідь на вторгнення. Наша мета полягає в тому, щоб перекрити потік грошей від викопного палива для Путіна, що живить його війни.

Ми також прагнемо покласти край глобальним конфліктам, пов’язаним з викопним паливом, і зупинити кліматичний хаос. Ми співпрацюємо з партнерами по всьому світу, щоб прискорити енергетичну революцію у світі.

Відколи почалася війна проти України, ми підтримуємо комунікацію щодо поступової відмови від використання викопного палива в усьому світі та боротьби з лицемірством нафтогазових компаній.

Зовсім нещодавно ми виступали проти "грінвошингу" викопного газу в таксономії ЄС. Зараз ми наполягаємо на якнайшвидшому введенні в дію всеосяжного європейського ембарго на російські нафту й газ.

Сьогодні ми закликаємо всіх, хто виступає за мир і справедливість, висловлювати обурення керівництву тих банків, які причетні до фінансування війни Путіна.

Ми повинні змусити їх припинити надання позик та інших фінансових послуг російським виробникам і торговцям викопним паливом.

Без великих банків, які стоятимуть за його спиною, влада Путіна знеціниться до безсилля. Без доходу від викопного палива він більше не зможе витрачати мільярди доларів на знищення України та українців.

Це зупинить його криваву війну і принесе мир Європі. Допоможіть наблизити цей день.

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями та відображають винятково точку зору авторів