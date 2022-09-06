Орбан – це не вся Угорщина. Чому важливо відрізняти угорську владу від народу

Після початку російського вторгнення в Україні часто згадують Угорщину як приклад держави, що перетворилася на лобіста ідей РФ у Європі. Це справді має підстави. Уряд Орбана, який контролює більшість медіа в Угорщині, проводить антиукраїнську кампанію та намагається використати війну в Україні, щоб виправдати економічні проблеми.

Наслідок цього – результати соцопитувань, які відверто вражають.

Однак Угорщина не однорідна. Чимало угорців знають правду про російсько-українську війну і не приховують цього. А відповідальність за антиукраїнську пропаганду однозначно несе саме влада, а не народ Угорщини.

Щоби проілюструвати це, "Європейська правда" публікує український переклад одного зі звернень, яке мають виголосити угорці, що зберуться 6 вересня на мітинг перед посольством РФ у Будапешті.

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Шановні угорці, шановні жителі Будапешта!

Я – угорець, який постійно проживає в Києві, де і сьогодні була повітряна тривога через російські ракети. Звертаюся до вас як угорець і як громадянин України та сподіваюся, що ви зрозумієте мене, оскільки Будапешт є інтелектуальним виразником і культурним центром загальноугорської ідеї.

Росія варварськи напала на Україну ще навесні 2014 року, незаконно окупувавши та анексувавши Крим і частину Донбасу.

А на світанку 24 лютого цього року загарбницька російська армія варварськи перетнула кордон також у північно-східній і південній частинах України, піддавши ракетно-бомбовим ударам столицю Київ та багато інших міст та сіл. Росіяни окупували околиці Києва протягом більш ніж місяця. Вони вчиняли на окупованій території безліч звірств, вбиваючи та ґвалтуючи невинне мирне населення. У місті Макарів на Київщині та у його околицях, де розташований мій заміський сімейний будинок, росіяни-варвари практично знищили 70 відсотків квартир і будинків мирних мешканців. Понад дві тисячі мирних жителів були вбиті, 10 тисяч людей залишилися без даху над головою, а їхні помешкання були повністю зруйновані.

Це – те, до чого призводить діяльність так званого "русского мира".

Але Україна не здається.

Героїчний український народ, невіддільною частиною якого є угорці, що проживають на Закарпатті та в інших частинах України, продовжує Вітчизняну війну за свою незалежність.

Українці різних національностей відкидають відновлення Радянського Союзу, захищаючи тим самим усю Європу.

Є один шлях, як досягти миру в Україні.

Для цього російські завойовники та агресори мають якомога швидше піди з території моєї держави, залишивши Україну в кордонах, гарантованих меморандумом, підписаним у Будапешті 5 грудня 1994 року.

Цей документ, що відтоді відомий за назвою "Будапештський меморандум", підписала також Росія, запевнивши Україну, що в обмін на її відмову від ядерної зброї Москва бере на себе зобов’язання "утримуватися від погроз чи використання сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України". Росія повністю порушила взяті на себе міжнародні зобов’язання, підступно атакувавши мирну Україну.

На жаль, я не часто чув від чинного уряду Угорщини заяви про те, як змусити Росію припинити її агресивні, варварські, завойовницькі зусилля та відновити повну територіальну цілісність України.

Залишається тільки сподіватися – хоча я бачу мало шансів, – що згодом чинна угорська влада знайде можливість повністю підтримати Україну, як це роблять практично всі інші європейські держави, від Великої Британії до Польщі.

І хоча угорське керівництво часом наголошує, що допомагає Україні, я у відповідь наведу лише один факт: "маленький", але щедрий Люксембург із 600 тисячами жителів, у 40 разів менший за Угорщину, вже надав Україні на порядок більше допомоги, ніж угорський уряд.

Бажаю вам у Будапешті ніколи на власному досвіді не відчути, що таке ракетний обстріл чи бомбардування, ніколи не чути під своїми вікнами тріскоту кулеметів чи бою танків, які на власні очі бачили та на власні вуха почули українські угорці.