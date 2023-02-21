Більше не "Лондонград": як Британія допомагала Україні протягом року великої війни

Том Тугендхат – британський політик, який увійшов до уряду восени 2022 року, ставши державним міністром безпеки Великої Британії.

Та з Україною він знайомий значно довше. Він працює у парламенті з 2015 року, а з 2017 і до переходу на урядову роботу очолював парламентський комітету міжнародних справах, через що бував також у нашій державі.

Перед річницею повномасштабного вторгнення РФ до України та рівно за рік після того, як Велика Британія запровадила превентивні санкції (які, втім, були не здатні зупинити війну), міністр написав колонку, в якій розповів про допомогу у боротьбі з агресією, яка триває не лише на лінії фронту, а й у кіберпросторі.

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Рік тому я був у Києві, охопленому невизначеністю. Головною темою розмов було те, чи нападе Росія.

Я тоді запитав одного українського міністра, чи виїде його сім'я з країни. Він відповів: ні, вони чинитимуть опір. І вони будуть не одні.

Мій тодішній співрозмовник виявився правий: мільйони людей в Україні стали на захист своєї вітчизни. Вдома, на вулицях, у лісах та полях – вони усюди чинили спротив найжорстокішому з ворогів, яких бачила Європа за останні десятиріччя.

І весь цей час українців підтримувала Британія.

Ми навчали ваших військових вже від початку 2014 року.

У 2022 році ми надали вам протитанкові комплекси, щоб зупинити просування російської бронетехніки.

Одночасно ми негласно продовжували посилювати кіберзахист України.

Ми будемо поруч із вами стільки, скільки знадобиться.

Не лише доти, доки ситуація не зайде у глухий кут або Путін не сяде за стіл переговорів, а доти, доки Україна не переможе.

Тому що українці воюють не лише за своє майбутнє.

Вони борються за свободу. За ідеї та цінності, на захист яких Велика Британія неодноразово ставала раніше. Їхня поразка була б нашою поразкою, а їхня перемога є перемогою для нас усіх.

Саме тому ми маємо підтримувати Україну – на полі бою та поза ним.

Крім того, Путін роками обкрадав росіян, життями яких він зараз жертвує.

Він і його олігархи ховали свої гроші в усьому світі, надто багато – в Лондоні. Тому зараз ми б'ємо його прихильників у найболючіше місце – по гаманцю.

Від початку нового вторгнення РФ до України ми ввели санкції проти більш ніж 1200 осіб, у тому числі 130 пов'язаних з російською державою олігархів і членів їхніх сімей, заморозивши понад 18 млрд фунтів стерлінгів коштів росіян у Великій Британії. Це – значна частина від більш ніж $30 млрд, які знайшли та заморозили у різних країнах світу завдяки діяльності робочої групи за назвою "Російські еліти, їхні довірені особи та олігархи" (REPO), до якої входять Британія та її союзники.

Це лише початок.

Минулого тижня я зустрічався з ключовими діячами Конгресу США. Вони хочуть робити ще більше й ще тісніше співпрацювати над вжиттям жорстких заходів проти друзів Путіна.

Ми повинні припинити отримання режимом Путіна прибутку від злочинної діяльності та покарати шахраїв, які цьому сприяють.

Тому на другий день великої війни ми створили відділ боротьби з клептократією.

Нам знадобилося лише два тижні, щоб прийняти нові закони, які проливають світло на приховані місця, в яких корумповані еліти ховають свої фінанси.

Зараз ми працюємо над наступними цілями.

Законопроєкт про економічну злочинність та корпоративну прозорість проходить через парламент, і якщо його буде прийнято, ви можете очікувати значних змін, спрямованих на боротьбу з шахрайством, відмиванням грошей і неправомірним використанням криптоактивів. Він потягне за собою найбільші реформи Реєстраційної палати за 180 років.

Ми також позбавили людей можливості обходити імміграційні закони за допомогою грошей. Клептократії та корупції ніколи не будуть раді на нашій землі.

"Лондонград" зачиняється.

У цій боротьбі уряд має відігравати важливу провідну роль, але все це стосується і бізнесу. Бо ми на початку цього року читали в ЗМІ історії про те, що одяг люксового бренду Paul Smith та білизна Agent Provocateur продаються у магазині прямо навпроти Кремля.

Ці бренди одягали російську еліту, в той час як ця еліта позбавляла українців всього, що вони мали. Такий підхід мало хто підтримає.

Окрім фізичної війни, Росія веде кібервійну.

Українці не почуваються безпечніше онлайн.

На тлі постійних кібератак на лікарні та електромережі з боку Москви ми робимо все можливе, щоб захистити наших друзів і навчити їх захищатися самим. Я був радий прийняти групу українських кіберзахисників у нашому першокласному Національному центрі кібербезпеки.

Російські хакери постійно намагаються атакувати інфраструктуру України. Наші експерти допомагають українцям відбивати ці атаки.

Тож українці не почуваються наодинці.

Навіть тут, у Британії, російські кіберзлочинці атакували лікарні та школи. Ці атаки завдають шкоди британським людям і коштують нам усім мільйони.

Минулого тижня ми ввели санкції проти кіберзлочинців, відповідальних за ці атаки. Ми співпрацюємо з американськими партнерами, забезпечуючи, щоб ці злочинці не досягли успіху.

Усе це має нагадувати нам про ціну, яку нам доведеться заплатити, якщо Україна зазнає поразки. Це пояснює британцям, чому Східна Європа також має значення.

Якщо авторитарні режими в усьому світі побачать, що насильство Путіна приносить бажані результати, світ стане набагато небезпечнішим для всіх нас.

Минулого тижня під час промови президента України Зеленського у Вестмінстері, коли він стояв перед вітражем, присвяченим загиблим у Другій світовій війні, я згадав про іншого великого лідера.

Ми пам'ятаємо свого колишнього прем’єра, Черчилля, бо він кинув виклик диктатору, щоб захистити демократію та свободу. Він був лідером, який захистив Європу у тяжку годину. Зеленський нагадав нам, що боротьба України є нашою боротьбою.

Українці боронять і наші кордони, а не тільки свої.

Вони заслуговують на нашу цілковиту підтримку.