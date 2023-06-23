Відновлення починається під час війни: що пропонує Британія українському бізнесу

Непохитність українського народу – тобто те, як ви продовжуєте жити попри жахливий біль і страждання, спричинені протиправним повномасштабним вторгненням Росії, – викликає захоплення в усьому світі.

Таке саме захоплення викликають українські компанії, які прагнуть продавати свою продукцію, обслуговувати клієнтів і підтримувати своїх працівників, попри руйнування інфраструктури в Україні.



Звісно, тут стали у пригоді британські системи ППО та інша військова техніка, яку ми вам надали і яку Збройні сили України надзвичайно ефективно використовують для захисту ваших міст та критичної інфраструктури. Однак інша допомога теж потрібна, і негайно, щоб підтримати у відновленні України вас та ваш бізнес.

І ця допомога потрібна не через кілька місяців; не "тоді, коли закінчиться війна". Вона потрібна вже зараз, і повинна зберігатися в довготерміновій перспективі. Велика Британія прагне забезпечити цю допомогу.



Є неймовірне бажання та прагнення британських компаній підтримати Україну та допомогти вам у відбудові.

Але сумна реальність у тому, що наш бізнес стикається з серйозними перепонами.

І у встановленні партнерства з українськими компаніями, і стосовно роботи у вашій країні.

Тому тут уряд Великої Британії вступає у гру – ми працюємо з Україною, щоб розв'язати ці проблеми та дати волю винахідливості, досвіду та прагненню до дій приватного сектора в обох країнах.

Коли мені випала можливість відповідати за підготовку Конференції з питань відновлення України в Департаменті бізнесу та торгівлі, я хотіла переконатися, що Сполучене Королівство – як співорганізатор конференції цього тижня разом з Україною – виходить за рамки просто обіцянок фінансової допомоги та надає фізичну підтримку в реальному часі, працюючи з бізнесом, щоб відновити Україну, цеглинка за цеглинкою.

Ви й самі знаєте, що Україна є справжнім центром у диджиталізації. Ваш технологічний сектор сприяє побудові сучасного, інноваційного економічного майбутнього для країни. І, всупереч постійним обстрілам, IT-сектор продовжував нарощувати свій експорт минулого року, досягнувши у 2022 році, як стверджує профільна асоціація, рекордних $7,34 млрд.

"Цифрова торгівля" особливо важлива зараз, коли пошкодження інфраструктури та воєнні дії значно ускладнюють торгівлю фізичну.



Саме тому Велика Британія та Україна підписали Угоду про цифрову торгівлю, яка допоможе британським та українським підприємствам вести бізнес ефективніше та дешевше за допомогою, наприклад, електронних транзакцій та електронних підписів.



Але торгова угода – це не просто папірець. Бізнес – це стосунки, співпраця, обмін досвідом і реалізація можливостей.



Підприємці Сполученого Королівства та України кажуть нам, що війна створює перепони для встановлення ділових зв’язків. Ось чому цього тижня

ми оголосили про дві ініціативи, щоб допомогти розв'язати цю проблему.

По-перше, ми створюємо новий українсько-британський TechBridge. Це простір, який об’єднає британські та українські технологічні та технічні сектори для співпраці, інновацій та стимулювання комерційних можливостей.

По-друге, ми запускаємо платформу Business Bridge Ukraine – додаток для компаній, за допомогою якого вони зможуть ідентифікувати та контактувати з потенційними контрагентами, які надають ті послуги, які потрібні їхньому бізнесу.

Цього тижня Велика Британія також виділила додаткове фінансування у розмірі до 20 мільйонів фунтів для Багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій, щоб розширити можливості страхування політичних ризиків в Україні. Надання бізнесу необхідного страхового покриття для роботи в Україні є вкрай важливим, і я з нетерпінням чекаю на відкриття нових можливостей завдяки цьому фінансуванню.

Бізнес є ключем до відновлення України, тому ми працюємо над тим, щоб український бізнес досяг успіху. Заходи, які ми оголосили цього тижня, і понад 60 мільярдів доларів міжнародних зобов’язань певною мірою допоможуть цьому. Але ми не будемо зупинятися на досягнутому.

Ми будемо підтримувати тебе, Україно, стільки, скільки буде потрібно, поки ти будеш боротися з повномасштабним вторгненням Росії й довго після цього.