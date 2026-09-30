Міжнародний Реєстр збитків відкрив усі категорії заяв про шкоду від війни РФ

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України (RD4U), відкрив для подання заяв усі 43 категорії, передбачені його мандатом.

Про це повідомив Реєстр 30 вересня, передає "Європейська правда".

Таким чином завершився поетапний запуск системи подання заяв, який розпочався у квітні 2024 року.

Відтепер заяви можна подавати за 21 категорією для фізичних осіб, 11 категоріями для юридичних осіб та 11 категоріями для держави Україна.

Реєстр уже отримав близько 195 тисяч заяв, понад 65 тисяч із них внесено до Реєстру, тоді як опрацювання решти триває.

Відкриті категорії охоплюють широкий спектр збитків, завданих унаслідок війни РФ.

Йдеться, зокрема, про: загибель і зникнення безвісти близьких, тілесні ушкодження, катування, сексуальне насильство, вимушене переміщення, втрату житла та роботи, пошкодження майна й інфраструктури, економічні втрати бізнесу, шкоду культурній спадщині та довкіллю.

Останніми для подання стали три категорії заяв від держави Україна: B1.6 "Інші втрати майна", B3.1 "Екологічна шкода" та B3.2 "Розкрадання та/або привласнення природних ресурсів".

Заяви за цими категоріями можуть подавати держава Україна, її центральні, регіональні та місцеві органи влади, а також державні й комунальні установи та організації.

"Відкриття всіх категорій означає, що кожен вид шкоди, передбачений мандатом Реєстру – від особистих втрат і зруйнованого житла до збитків бізнесу, держави та довкілля – тепер має визначений шлях до міжнародного компенсаційного механізму", – заявив виконавчий директор Реєстру Маркіян Ключковський.

Водночас Реєстр не визначає розмір компенсації та не ухвалює рішень про її виплату. Прийнятні заяви в майбутньому передадуть міжнародній Компенсаційній комісії для України, яка розглядатиме їх по суті, визначатиме розмір компенсації та ухвалюватиме відповідні рішення.

Наприкінці серпня Реєстр збитків почав приймати заяви за низкою категорій для держави Україна та юридичних осіб, а також щодо втрати роботи фізичними особами.