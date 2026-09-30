У британських вишах побільшало антисемітських інцидентів

У британських університетах кількість зафіксованих антисемітських інцидентів зросла майже на 80% порівняно з періодом до нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Про це йдеться у звіті благодійної організації Community Security Trust (CST), яка консультує єврейську громаду Великої Британії з питань безпеки, опублікованому в середу, 30 вересня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За даними CST, у 2025/26 навчальному році в британських університетах зафіксували 95 антисемітських інцидентів.

Для порівняння, у 2022/23 навчальному році, останньому перед нападом ХАМАС та початком подальшої операції Ізраїлю в секторі Гази, було зареєстровано 53 такі випадки.

Таким чином, кількість інцидентів зросла приблизно на 79%. Водночас порівняно з 2024/25 навчальним роком їхня кількість збільшилася на 14%.

Загалом протягом двох навчальних років, охоплених звітом, CST зафіксувала 178 антисемітських інцидентів, пов’язаних із британськими університетами.

Більшість випадків стосувалася образливої поведінки – словесних образ, антисемітських висловлювань або графіті, спрямованих проти єврейських студентів, співробітників чи організацій.

Водночас у 2024/25 навчальному році зафіксували два випадки крайнього насильства, а загалом за дворічний період сталося шість нападів.

За даними CST, 16 антисемітських інцидентів протягом двох років були скоєні співробітниками університетів.

"Жоден студент не повинен вибирати між вираженням своєї ідентичності та почуттям безпеки на кампусі, проте для занадто багатьох єврейських студентів це залишається реальністю", – заявила міністерка освіти Великої Британії Люсі Пауелл.

Раніше цього року в Лондоні сталася хвиля підпалів об’єктів, пов’язаних із єврейською громадою. Наприкінці серпня четверо звинувачених у підпалі громадських карет швидкої допомоги в Лондоні, що належать єврейській громадській службі, визнали свою провину.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.

Також стало відомо, що Велика Британія виділить 250 млн фунтів стерлінгів (293 млн євро) протягом трьох років на посилення захисту єврейських громад.