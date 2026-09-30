Україна пропонує Єврокомісії спростити отримання квот на імпорт деяких продуктів

Україна пропонує Європейській комісії спростити адміністрування окремих тарифних квот на імпорт товарів, щоб підтримати український бізнес.

Про це пише Європейська правда з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, про тарифні квоти на товари йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького з єврокомісаром з питань сільського господарства та продовольства Крістофом Хансеном у Брюсселі.

"Україна пропонує спростити адміністрування окремих тарифних квот, зокрема для борошна та молочної продукції, а також розглянути більш гнучкі механізми для біоетанолу та нативного крохмалю. Мета цих пропозицій – підтримати українську переробку та зменшити адміністративне і фінансове навантаження на бізнес", – повідомили у міністерстві.

Також сторони обговорили ситуацію в українському аграрному секторі, експортну логістику, доступ виробників до фінансування та ринку ЄС, а також підготовку України до членства в Європейському Союзі.

Між іншим, Висоцький заявив, що Україна зацікавлена у подальшому розвитку додаткових маршрутів "Шляхів солідарності" та механізмів підтримки такої логістики.

"Сьогодні для нас принципово важливо зберегти спроможність українського аграрія виробляти. Проблеми з експортом дуже швидко перетворюються на проблему ліквідності. Якщо виробник не може реалізувати продукцію за економічно обґрунтованою ціною, він має менше ресурсів для наступної посівної", – зазначив міністр.

Крім того, йшлося про підготовку України до членства в ЄС у межах переговорних Глав 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій", 12 "Безпечність харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика" та 13 "Рибальство та аквакультура". Українська сторона заявила, що працює над створенням Виплатної агенції, розвитком системи адміністрування аграрної підтримки, адаптацією системи державного контролю та цифровізацією рибного господарства.

Раніше Тарас Висоцький у Брюсселі заявив про готовність збільшувати постачання біометану до Європейського Союзу – перші поставки біогазу до ЄС уже здійснили.

Нагадаємо, Латвія вводить прикордонний контроль зерна, щоб запобігти транзиту краденого в Україні товару.