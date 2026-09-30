США вийшли з антикорупційної групи Ради Європи, яку раніше покинули лише РФ і Білорусь

Адміністрація президента Дональда Трампа вивела Сполучені Штати з провідної європейської антикорупційної організації GRECO – досі її покинули лише Росія та Білорусь.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Рада Європи повідомила 29 вересня, що США офіційно повідомили її про вихід із Групи держав проти корупції (GRECO). До цього GRECO покинули лише дві інші країни – Росія та Білорусь.

"GRECO залишається відкритою до відновлення співпраці зі Сполученими Штатами у майбутньому на підтримку спільних зусиль щодо запобігання корупції, зміцнення доброчесності та дотримання верховенства права", – повідомили у Раді Європи.

Державний департамент США підтвердив цей крок, зазначивши, що участь США, яка вимагає щорічного фінансового внеску, "не приносить відчутної користі для національної безпеки США".

"Епоха виписування чеків на користь міжнародних бюрократичних структур закінчилася. Натомість департамент надає пріоритет більш ефективним інструментам боротьби з корупцією, таким як візові обмеження, санкції та цільова зовнішня допомога для посилення іноземних кримінальних розслідувань щодо корупції, яка безпосередньо загрожує безпеці та процвітанню США", – заявили у Держдепартаменті.

Нагадаємо, за керівництва адміністрації Трампа Сполучені Штати вийшли з низки міжнародних організацій. У січні 2026 року США оголосили, що припиняють свою участь у роботі та фінансуванні 31 структури ООН та 35 організацій поза ООН.

Згодом у Єврокомісії висловили жаль через остаточний вихід США з ВООЗ.

А у лютому президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу.