В Ірландії близько 18 тисяч будинків та підприємств залишились без електроенергії через негоду

Вранці 30 вересня близько 18 тисяч домівок та підприємств по всій Ірландії залишилися без електропостачання внаслідок сильного вітру та дощу.

Про це інформує RTE, повідомляє "Європейська правда".

Компанія ESB Networks повідомила, що працює над відновленням електропостачання після того, як несприятливі погодні умови спричинили масштабні перебої, переважно на півдні та південному заході країни.

Згодом метеорологи знову попередили водіїв про можливі локальні паводки, складні умови для руху та погану видимість. Все – через нові сильні зливи та грози.

Раніше у Великій Британії попередили, що ввечері 28 вересня може виникнути дефіцит електроенергії, перш ніж різке збільшення обсягів вітрової енергії полегшить навантаження на систему протягом ночі.

Напередодні Європейська комісія закликала столиці країн-членів ЄС скоротити попит на газ та електроенергію з метою стримування цін на тлі глобальної енергетичної кризи.