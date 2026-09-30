Сікорський не вважає, що Польща має бойкотувати саміт G20 через запрошення Путіна

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський скептично оцінив рішення США запросити правителя РФ Владіміра Путіна на саміт лідерів G20 до Маямі, та запевнив, що Варшава не бойкотуватиме цю зустріч.

Як пише "Європейська правда", про це міністр сказав в інтерв’ю газеті Rzeczpospolita.

Сікорський заперечив, що Польщі слід бойкотувати саміт через можливу участь у ньому Путіна, та підтвердив свою участь у засіданні глав МЗС G20 наприкінці жовтня, незалежно від того, чи буде запрошений туди російський міністр.

"Дипломатія складніша, ніж здається, і часом ставить нас у незручні ситуації, але ми маємо вміти з ними справлятися", – зазначив він.

Польський дипломат вважає, що запрошення Путіна було поганою ідеєю. Він нагадав, що правителю Росії заборонено в’їзд до низки країн.

"Путіна не слід розглядати як бажаного гостя, доки він веде загарбницьку, колоніальну війну проти України", – додав Сікорський.

На думку глави МЗС Польщі, рішення Дональда Трампа запросити Путіна на саміт G20 свідчить про те, що президент США "як бізнесмен вважає, що в будь-якій ситуації є рішення, від яких можуть виграти обидві сторони".

"Це антиісторичний підхід до цієї війни, і поки що він не дає результатів, а, на жаль, виводить Путіна з ізоляції", – додав міністр.

На запитання, чи не буде в такому разі Польща "допомагати вивести Путіна з ізоляції, беручи участь у G20", глава МЗС заперечив. Він підкреслив, що країна не є господарем саміту.

Сікорський додав, що схожа дилема стояла перед міністром фінансів та економіки Анджеєм Доманським на зустрічі міністрів G20 у штаті Вісконсин. Як він зазначив, там "з цим впоралися" – російський міністр не був на так званому "сімейному фото".

Главу МЗС також запитали, чи повинен президент Польщі Кароль Навроцький брати участь у "сімейному фото" з Путіним.

"Мені здається, що тут є простір для переговорів з американською делегацією, з господарями. Тим більше що інші учасники – прем’єр-міністр Великої Британії, президент Франції, прем’єр-міністр Індії – можливо, меншою мірою, але теж не будуть прагнути такої фотографії", – відповів посадовець.

Слід зазначити, що у Кремлі поки не підтверджували участь Путіна у саміті G20 у Маямі у грудні цього року.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що участь очільника Кремля Владіміра Путіна у зустрічі G20 може стати початком "серйозних переговорів" щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.