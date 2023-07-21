Рік роботи над домашнім завданням: що у сфері євроінтеграції зробив Мін'юст

Україна подала заявку на членство в ЄС 1 березня 2022 року. За два дні Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата.

23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата в члени ЄС.

Але разом зі статусом країна отримала список вимог Євросоюзу для "домашнього завдання".

І від того, як їх буде виконано, залежить успіх української євроінтеграції.

Якщо бути точною, то йдеться не про сім вимог ЄС, а про сім блоків реформ, виконання яких Євросоюз визначив як умову того, що статус кандидата збережеться.

За деякими напрямами Україна однозначно просунулась. Розпочала роботу Вища рада правосуддя, парламентарі проголосували за закони про медіа та національні меншини, у липні 2022-го призначено нового керівника САП, а антикорупційні органи в останні місяці суттєво активізували свою роботу. У грудні Україна запровадила нові критерії відбору для суддів КС.

Майже за рік, 22 червня 2023 року, Єврокомісія, як і очікувалося, дала проміжну усну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів щодо вступу в ЄС.

На думку ЄК, Україна виконала два з семи критеріїв повністю. Щодо інших п'яти прогрес також є.

За оцінкою експертів, Україна ще має час, щоби втілити усі рекомендації Єврокомісії до жовтня, коли ЄС вже формально визначатиме, чи впорався Київ з "домашнім завданням", рекомендаціями, висунутими рік тому.

Що вдалося зробити за рік у питаннях юстиції для виконання вимог членства в ЄС? Мін'юст зіткнувся із серйозним, безпрецедентним викликом, а саме адаптацією українського законодавства до права ЄС в умовах повномасштабної війни.

Наближення законодавства

Наприкінці 2022 року Мін'юст почав готувати методологію та варіанти реалізації скринінгу законодавства України у секторі "Юстиція, свобода, безпека". Складний в усіх оцінках процес, але підтриманий партнерами з ЄС Project Pravo-Justice, став швидко розвиватися і дав свої плоди вже у лютому 2023 року.

Коли на саміт "Україна – ЄС" колеги з ЄС привезли другу частину звіту про рівень наближення законодавства України до актуального права ЄС, підготовленого на основі обробки відповідей України на опитувальник Євросоюзу, який було надано ще 2022-го.

Під час саміту "Україна – ЄС" 3 лютого 2023 року було ініційовано підготовку Національної програми імплементації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Важливою умовою підготовки цієї програми є проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) (селф-скринінгу), яка полягає у проведенні аналізу відповідності норм українського законодавства до законодавства Євросоюзу.

Цей процес дає змогу чітко визначити, на якому етапі зараз Україна перебуває в імплементації європейського законодавства, визначити сфери, де наше законодавство відповідає вимогам права ЄС, а де ні.

Мін'юст вже завершив перший етап первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) щодо таких переговорних розділів: Розділ 23 "Судова влада та фундаментальні права", Розділ 24 "Правосуддя, свобода та безпека". Було проаналізовано понад 1300 актів права ЄС. Крім того, до компетенції Міністерства юстиції України було віднесено й акти інших переговорних розділів, зокрема у сфері прав людини, юстиції, свободи та безпеки, які є основними цінностями Європейського Союзу.

4 березня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2023 р. № 189, якою затверджено Порядок проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Відповідно до прийнятої Кабміном постанови, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади мають до 30 червня 2023 року провести первинну оцінку стану імплементації актів права ЄС та до 30 серпня подати відповідний звіт та пропозиції щодо приведення законодавства у відповідність до права ЄС.

Результати аналізу виявили структурні проблеми у певних секторах.

Йдеться про верховенство права, судову владу, фундаментальні права, судову співпрацю у цивільних та кримінальних справах.

Станом на 30 червня 2023 року за результатами проведеного селф-скринінгу Мін'юст підготував сім таблиць відповідності законодавства України актам права Європейського Союзу (acquis ЄС) у переговорному розділі 23 та 223 таблиці у розділі 24.

На даний момент готується звіт за результатами виконаної оцінки разом з пропозиціями щодо адаптації галузевого законодавства України до вимог права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Інші рішення для швидшої євроінтеграції

У грудні 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив стратегію реформування пенітенціарної системи України.

Зрозуміло, що підготовка документальної бази, її систематизація із запровадженням стандартів Ради Європи, і все це в умовах збройної агресії Росії – завдання надскладне. Але завдяки спільним зусиллям працівників Мін'юсту робота щодо налагодження та забезпечення ефективної реалізації стратегії йде на високому рівні.

Ухвалений Верховною Радою України та підписаний президентом Закон "Про адміністративну процедуру". Він виводить на новий рівень взаємовідносини між державою, громадянським суспільством та бізнесом, посилює правовий захист. Закон запроваджує нові підходи до взаємодії органів влади з фізичними та юридичними особами.

Україна ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством стосовно жінок, домашнього насильства (Стамбульська конвенція). Ратифікація конвенції посилює правовий захист постраждалих та забезпечує їм доступ до правосуддя, дозволяє захистити українських громадян, які постраждали від насильства не лише в Україні, а й за кордоном.

Запроваджено пілотний проект із залученням психологів до кримінальних проваджень, де фігурантами виступають неповнолітні.

Йдеться про регіональні центри з надання безкоштовної вторинної правової допомоги. Для цього створюється спеціальний реєстр психологів. Залучення психологів до кримінальних проваджень за участю дітей допоможе уникнути їх повторного травмування та сприятиме захисту їхніх прав.

Що далі? Звичайно, ми розраховуємо отримати членство в ЄС якнайшвидше.

І Мін'юст зі свого боку робить усе можливе на максимальних, реальних швидкостях.

Але ми розуміємо, що не всі країни готові підтримати наше прагнення, роботи ще багато і надовго, але це незворотний процес, його не вийде зупинити.

Ми обов'язково пройдемо цей шлях. І разом із вигнанням ворога з нашої території вступ до ЄС стане важливою перемогою для України та всіх українців.

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