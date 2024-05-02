У Швеції зафіксували сплеск злочинів на ґрунті антисемітизму

З моменту нападу терористів ХАМАС на Ізраїль до кінця 2023 року у Швеції зареєстрували понад 100 злочинів на ґрунті антисемітської ненависті – що в п'ять разів більше, ніж за той самий період роком раніше.

Про це йдеться у звіті Шведської національної ради з питань запобігання злочинності (BRA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Згідно зі звітом BRA, з 7 жовтня по 31 грудня 2023 року шведська поліція зареєструвала 110 антисемітських скарг. У 2022 році таких інцидентів за аналогічний період було лише 24.

Як зазначає рада, близько 20% скарг містять "певну форму посилання на напад ХАМАС" або насильство в секторі Гази.

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"Сюди входять антисемітські плакати і заяви у зв'язку з демонстраціями, а також погрози і образи на адресу осіб, яких через їхнє єврейське походження звинувачують у діях Ізраїлю в Газі", – прокоментував представник BRA Джон Лундгрен.

З початку останньої ескалації на Близькому Сході в багатьох країнах зросли антисемітські та ісламофобські напади.

Ще в листопаді 2023 року Європейська комісія заявила, що європейські євреї знову живуть у страху на тлі сплеску антисемітських інцидентів по всій Європі за кілька тижнів, що минули після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.