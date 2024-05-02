Посольство з'ясовує обставини смерті українця від ножових поранень в Будапешті 

Посольство України в Угорщині з’ясовує, за яких обставин в Будапешті помер український громадянин, про чию смерть від ножових поранень раніше повідомила угорська поліція.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.

У пресслужбі відзначили, що міністерству відомо про загибель громадянина України в столиці Угорщини. "Додаткові обставини наразі зʼясовує посольство", – розповіли в МЗС у коментарі "ЄП".

Напередодні поліція Будапешта повідомила, що затримала 44-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві 48-річного українця.

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1 травня угорські правоохоронці отримали повідомлення про сутичку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю.

За попередньої інформацією, 44-річний казахстанець під час сварки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві. Він помер на місці.

Відкрито кримінальне провадження за підозрою у вбивстві.

Угорське RTL Híradó повідомило, що обидва чоловіки працювали водіями вантажівок. На момент трагедії вони перебували на території транспортної компанії.

Нагадаємо, нещодавно сталось кілька резонансних вбивств українців за кордоном. Двоє українських військових загинули в квітні у німецькій Баварії внаслідок ножових поранень, 57-річному підозрюваному росіянину обрали запобіжний захід.

У лютому в Німеччині викликала резонанс загибель 17-річного баскетболіста з України Володимира Єрмакова після нападу компанії молодих людей. Невдовзі у лікарні помер інший постраждалий у результаті цього ж нападу – 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко.