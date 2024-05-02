У 78-річного бельгійця у дворі знайшли останки зниклої 30 років тому жінки

У бельгійському місті Сінт-Мартенс-Латем арештували 78-річного Ганса Д., звинуваченого у вбивстві своєї сусідки Енні де Пуртер, що загадково зникла у 1994 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання HLN.

Минулої суботи під час будівельних робіт, що проводилися поблизу будинку зниклої жінки, були виявлені людські останки. Було кілька ознак того, що це останки 48-річної Енні де Пуртер, яка зникла в листопаді 1994 року.

Після виявлення останків справу про зникнення де Пуртер відкрили й відправили до слідчого судді.

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У межах розслідування бельгійські правоохоронці затримали Ганса Д., колишнього партнера жінки, й допитали. Слідчий суддя вирішив оголосити йому звинувачення у вбивстві і встановив за ним електронне спостереження.

Стверджується, що 78-річний обвинувачений частково зізнався у злочині: він заявив, що закопав тіло де Пуртер, але заперечив її вбивство.

Подальше розслідування має визначити, який внесок Ганс Д. насправді зробив у смерть колишньої партнерки. Згідно зі строком давності, суд має час до 12 листопада, щоб повернути справу до суду, перш ніж вона буде закрита.

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