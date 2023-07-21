Год работы над домашним заданием: что в сфере евроинтеграции сделал Минюст

Украина подала заявку на членство в ЕС 1 марта 2022 года. Через два дня Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата.

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата в члены ЕС.

Но вместе со статусом страна получила список требований ЕС для "домашнего задания".

И от того, как они будут выполнены, зависит успех украинской евроинтеграции.

Если быть точной, то речь идет не о семи требованиях ЕС, а о семи блоках реформ, выполнение которых Евросоюз определил в качестве условия того, что статус кандидата сохранится.

По некоторым направлениям Украина однозначно продвинулась. Начал работу Высший совет правосудия, парламентарии проголосовали за законы о медиа и национальных меньшинствах, в июле 2022-го назначен новый руководитель САП, а антикоррупционные органы в последние месяцы существенно активизировали свою работу. В декабре Украина ввела новые критерии отбора для судей КС.

Почти через год, 22 июня 2023 года, Еврокомиссия, как и ожидалось, дала промежуточную устную оценку тому, как Украина воплощает критерии для начала переговоров о вступлении в ЕС.

По мнению ЕК, Украина выполнила два из семи критериев полностью. Относительно других пяти – прогресс тоже есть.

По оценке экспертов, у Украины еще есть время, чтобы воплотить все рекомендации Еврокомиссии до октября, когда ЕС уже будет формально определять, справилась ли Украина с "домашним заданием", рекомендациями, выдвинутыми год назад.

Что удалось сделать за год в части юстиции для выполнения требований членства в ЕС? Минюст столкнулся с серьезным, беспрецедентным вызовом, а именно адаптацией украинского законодательства к праву ЕС в условиях полномасштабной войны.

Приближение законодательства

В конце 2022 года Минюст начал готовить методологию и варианты реализации скрининга законодательства Украины в секторе "Юстиция, свобода, безопасность".

Сложный во всех отношениях процесс, но поддержанный партнерами из ЕС Project Pravo-Justice, стал быстро развиваться и принес свои плоды уже в феврале 2023 года.

Когда на саммит "Украина – ЕС" коллеги из ЕС привезли вторую часть отчета об уровне приближения законодательства Украины к актуальному праву ЕС, подготовленного на основе обработки ответов Украины на опросник ЕС, который был предоставлен еще в 2022-м.

Во время саммита "Украина – ЕС" 3 февраля 2023 года была инициирована подготовка Национальной программы имплементации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС). Важным условием подготовки этого плана является проведение первичной оценки состояния имплементации актов права Европейского Союза (acquis ЕС) ("селф-скрининга"), которая заключается в проведении анализа соответствия норм украинского законодательства законодательству ЕС.

Этот процесс дает возможность четко определить, на каком этапе сейчас Украина находится в имплементации европейского законодательства, определить сферы, где наше законодательство отвечает требованиям права ЕС, а где нет.

Минюст уже завершил первый этап первичной оценки состояния имплементации актов права Европейского Союза (acquis ЕС) по переговорным разделам: Раздел 23 "Судебная власть и фундаментальные права", Раздел 24 "Правосудие, свобода и безопасность".

Были проанализированы более 1300 актов права ЕС. Кроме того, к компетенции Министерства юстиции Украины были отнесены и акты других переговорных разделов, в частности, в сфере прав человека, юстиции, свободы и безопасности, которые являются основными ценностями Европейского Союза.

4 марта вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2023 г. № 189, которым утвержден Порядок проведения первичной оценки состояния имплементации актов права Европейского Союза (acquis ЕС).

В соответствии с принятым Кабинетом Министров Украины постановлением, министерства, другие центральные органы исполнительной власти должны до 30 июня 2023 года провести первичную оценку состояния имплементации актов права ЕС и до 30 августа представить соответствующий отчет и предложения по приведению законодательства в соответствие с правом ЕС.

Результаты анализа выявили структурные проблемы в ряде секторов.

Речь идет о верховенстве права, судебной власти, фундаментальных правах, судебном сотрудничестве по гражданским и уголовным делам.

По состоянию на 30 июня 2023 года по результатам проведенного селф-скрининга Минюстом были подготовлены 7 таблиц соответствия законодательства Украины актам права Европейского Союза (acquis ЕС) в переговорном разделе 23 и 223 таблицы в разделе 24.

На данный момент подготавливается отчет по результатам проведения оценки вместе с предложениями о приведении отраслевого законодательства Украины в соответствие с требованиями права Европейского Союза (acquis ЕС).

Другие решения для скорейшей евроинтеграции

В декабре 2022 года Кабинет Министров принял стратегию реформирования пенитенциарной системы Украины. Понятно, что подготовка документальной базы, ее систематизация с внедрением стандартов Совета Европы и все это в условиях вооруженной агрессии РФ – задача сверхсложная.

Но благодаря совместным усилиям сотрудников Минюста работа по налаживанию и обеспечению эффективной реализации стратегии идет на высоком уровне.

Принят Верховной Радой Украины и подписан президентом Закон "Об административной процедуре". Он выводит на новый уровень взаимоотношения между государством, гражданским обществом и бизнесом, усиливает правовую защиту. Закон вводит новые подходы к взаимодействию органов власти с физическими и юридическими лицами.

Украина ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия по отношению к женщинам, домашнего насилия (Стамбульская конвенция). Ратификация конвенции усиливает правовую защиту пострадавших и обеспечивает им доступ к правосудию, позволяет защитить украинских граждан, пострадавших от насилия не только в Украине, но и за рубежом.

Введен пилотный проект по привлечению психологов к уголовным производствам, где фигурантами выступают несовершеннолетние. Речь о региональных центрах по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Для этого создается специальный реестр психологов. Вовлечение психологов в уголовные производства с участием детей поможет избежать повторного их травмирования и будет способствовать защите их прав.

Что дальше? Конечно, мы рассчитываем получить членство в ЕС как можно скорее.

И Минюст со своей стороны делает все возможное на максимальных, допустимых скоростях.

Но мы понимаем, что не все страны готовы поддержать наше стремление, работы еще много и надолго, но это необратимый процесс, его остановить не получится.

Мы обязательно пройдем этот путь. И вместе с изгнанием врага с нашей территории вступление в ЕС станет важной победой для Украины и всех украинцев.

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