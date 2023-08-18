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Газові сховища ЄС заповнилися на 90% з випередженням графіка

П'ятниця, 18 серпня 2023, 11:45

Заповненість газових сховищ країн Євросоюзу досягла 90% з випередженням графіка майже на три місяці.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

18 серпня фон дер Ляєн заявила, що газові сховища країн-членів заповнені вже на 90% з випередженням графіка.

"Це допоможе нам безпечно пройти зиму. Ми разом відмовляємося від російського газу та паралельно продовжуємо працювати над тим, щоб у майбутньому мати ще більш різноманітні джерела постачання", – зазначила вона. 

Чехія повідомляла про заповненість сховищ на 90% ще наприкінці липня. 

Згідно з новими цілями щодо зберігання газу, прийнятими минулого року, країни-члени ЄС повинні були заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада. 

Минулого року піковий рівень заповнення сховищ сягнув 95% від їхньої потужності.

Також у 2022 році країни домовилися скоротити споживання газу на 15%, щоб пройти зиму 2022/2023 року. Ці зусилля дозволили скоротити попит на газ майже на 18%, причому половина економії припала на домогосподарства. 

Нагадаємо, Німеччина цього літа схвалила прискорення будівництва СПГ-терміналів, щоб компенсувати відмову від газу з РФ.

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