Газові сховища ЄС заповнилися на 90% з випередженням графіка

Заповненість газових сховищ країн Євросоюзу досягла 90% з випередженням графіка майже на три місяці.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

18 серпня фон дер Ляєн заявила, що газові сховища країн-членів заповнені вже на 90% з випередженням графіка.

The EU’s gas storage has reached 90%, well ahead of schedule.



This will help us be safe this winter.



Together, we are weaning ourselves off Russian gas.



And we keep working in parallel on more diverse energy supplies for the future.#REPowerEU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2023

"Це допоможе нам безпечно пройти зиму. Ми разом відмовляємося від російського газу та паралельно продовжуємо працювати над тим, щоб у майбутньому мати ще більш різноманітні джерела постачання", – зазначила вона.

Чехія повідомляла про заповненість сховищ на 90% ще наприкінці липня.

Згідно з новими цілями щодо зберігання газу, прийнятими минулого року, країни-члени ЄС повинні були заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада.

Минулого року піковий рівень заповнення сховищ сягнув 95% від їхньої потужності.

Також у 2022 році країни домовилися скоротити споживання газу на 15%, щоб пройти зиму 2022/2023 року. Ці зусилля дозволили скоротити попит на газ майже на 18%, причому половина економії припала на домогосподарства.

Нагадаємо, Німеччина цього літа схвалила прискорення будівництва СПГ-терміналів, щоб компенсувати відмову від газу з РФ.