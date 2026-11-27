У Польщі викрили шістьох людей – більшість із яких українці, – яких підозрюють у причетності до залишення написів "Слава УПА" на пам’ятниках; слідчі допускають, що вони робили це на замовлення російських спецслужб.

Про це пише RMF24 із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

На початку листопада на трьох пам’ятниках у Варшаві з’явився напис "Слава УПА" червоною фарбою. Поліцейські, які розслідували ці інциденти, встановили, що вони можуть бути пов’язані між собою, оскільки на це вказували колір фарби та характерний зміст графіті.

Правоохоронці з’ясували, що до справи можуть бути причетні двоє чоловіків, які підозрювані у справі про шахрайство з "видаванням себе за іншу особу".

За висновками поліції, у ніч проти 14 листопада ці чоловіки могли спільно нанести графіті на три пам’ятники у Варшаві, а за виконання цього завдання вони мали отримати загалом 1000 злотих. Поліція також встановила, що замовлення та інструкції щодо графіті мали передаватися через месенджер.

З’ясувалося, що замовники також могли шукати інших людей, які могли б намалювати подібні графіті на пам’ятниках, пов’язаних із питанням Волинської трагедії, у Вроцлаві. Запропонована винагорода мала становити $1000.

Затриманими у зв’язку з псуванням пам’ятників стали 32-річний поляк та 16-річний українець. 32-річному чоловікові висунуто звинувачення у діях на користь іноземної розвідки проти Республіки Польща, оскверненні пам’ятника та шахрайстві, його помістили під варту на три місяці.

А 16-річний українець, який, за висновками поліції, міг бути причетним як до псування пам’ятників, так і до шахрайства за схемою "видавання себе за іншу особу", за рішенням суду у справах сім’ї був поміщений до районного центру тимчасового утримання неповнолітніх на три місяці.

Слідчі також затримали поблизу німецького кордону 30-річного українця, якого підозрюють у причетності до шахрайства. Ця лінія розслідування стосується окремих фактів, пов’язаних із шахрайством, а не з псуванням пам’ятників. Його також заарештували та помістили під варту на три місяці.

Як зазначається, поліцейське розслідування виявило, що графіті було виконано на замовлення, а гроші перераховувалися через посередників. Правоохоронці встановили, що один із телефонних номерів, якими користувався замовник цих дій, міг належати 24-річному громадянину України.

Після цього правоохоронці вирушили за раніше встановленою адресою в Новому Сончі, де знайшли цього чоловіка та його 19-річного брата. У їхній квартирі поліція виявила мобільні телефони, ноутбуки, планшети, SIM-картки, готівку в різних валютах та кілька банківських карток. Чоловіків затримали та доставили до Варшави.

Того ж вечора поліцейські вирушили до Вроцлава, де проживав 31-річний українець, який також може бути пов’язаний із цією справою. У його квартирі поліція виявила електронне обладнання, банківські картки та наркотики.

Згідно з висновками слідчих, підозрювані, ймовірно, діяли в складі організованої групи та здійснювали діяльність від імені іноземних розвідувальних служб Російської Федерації.

Зібрані докази були передані до прокуратури й після цього 31-річному та 24-річному чоловікам висунули звинувачення в участі в організованій злочинній групі, організації участі в діяльності іноземної розвідувальної служби проти Польщі та оскверненні пам’ятника.

Прокуратура клопотала про тримісячне попереднє ув’язнення для обох чоловіків. Однак суд не застосував до них жодних запобіжних заходів, але їх депортували з Польщі.

А 19-річному затриманому в Новому Сончі висунуто звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні. Наразі він перебуває під наглядом поліції, йому заборонено виїжджати за межі країни та контактувати з іншими особами, пов’язаними зі справою.

Як повідомлялось, напис "Слава УПА" 14 листопада виявили не тільки на пам’ятнику Героям гетто у Варшаві, а і на пам’ятнику солдату 1-ої армії Війська Польського на площі Політичних в’язнів сталінізму в районі Муранув.

Посольство України у Польщі вважає, що поява напису "Слава УПА" на пам’ятнику Героям Варшавського гетто є проявом гібридної війни Росії.