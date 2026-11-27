Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заснував аналітичний центр з метою ініціювання дискусії про інституційну реформу ЄС, а також для опору "ліберально-авторитарному режиму" в Угорщині.

Про це повідомив його політичний радник Балаж Орбан у Facebook та у коментарі Politico, передає "Європейська правда".

Радник експрем’єра Угорщини розповів, що вони разом заснували аналітичний центр Pro Patria International Foundation.

"Ми хочемо активізувати дискусію щодо інституційних реформ ЄС", – пояснив мету цієї організації Балаж Орбан у розмові з Politico.

Він повідомив, що центр буде "присутнім" в Брюсселі, але без офісу.

"Збір коштів розпочнеться вже зараз", – зазначив Орбан, додавши, що фінансування надходитиме від "вітчизняних та міжнародних донорів".

Він поки не знає, чи звернеться центр за фінансуванням до Сполучених Штатів. Білий дім надає мільйони євро консервативним аналітичним центрам у Європі в рамках своєї стратегії національної безпеки.

За словами радника Орбана, метою організації є створення міжнародного науково-дослідного інституту, головним завданням якого стане зміцнення міжнародної співпраці між національними силами.

"Інститут об’єднуватиме мислителів та організації з усього світу, відданих ідеям національного суверенітету та традиційних цінностей, спиратиметься на досвід угорського державного керівництва та підтримуватиме просування молодих талантів на міжнародній арені", – деталізував він.

"У перші роки важливим завданням інституту також стане організація та підтримка опору ліберально-авторитарному режиму, що склався в Угорщині", – додав Балаж Орбан.

Нагадаємо, нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація президента США просуває кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини на посаду генерального секретаря ООН, розраховуючи на підтримку Китаю і Росії.

У травні журналісти-розслідувачі повідомляли, що в оточенні MAGA-крила Республіканської партії США розглядають сценарій, за якого Орбан отримає посаду в ООН та захиститься від судових переслідувань на батьківщині.

Раніше на можливість висунення Орбана на посаду генсека ООН відреагував глава МЗС Андрій Сибіга. А його польський колега Радослав Сікорський вважає кумедними такі повідомлення.