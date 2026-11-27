Європейський Союз готує нові позики та гранти на десятки мільярдів євро, щоб замінити військові можливості США на тлі запланованого Вашингтоном скорочення військ та ресурсів в Європі.

Про це з посиланням на джерела повідомила агенція Bloomberg, передає "Європейська правда".

Новий раунд фінансування стане продовженням тогорічної програми SAFE на суму 150 млрд євро, яка забезпечила членам ЄС позики для нагальних потреб оборони після десятиліть недофінансування.

За словами джерел, основна увага приділяється технічним та логістичним можливостям, які США поступово скорочують на континенті.

Хоча обсяг нового плану ще не визначено, він стартуватиме у другій половині наступного року. Фінансування складатиметься із залишкових коштів з програми SAFE (наразі ця сума становить понад 21 млрд євро) та коштів із наступного семирічного бюджету ЄС, зазначили джерела.

Ця програма стане наступним кроком у зусиллях ЄС щодо досягнення військової автономії від США, оскільки блок стикається з ризиком російської агресії та зростаючими сумнівами щодо відданості Вашингтона захисту інших союзників по НАТО.

Остаточний вигляд програми залежатиме від переговорів із державами-членами ЄС та НАТО і спиратиметься на визначені потреби країн.

Європейські країни все ще критично залежать від США в питанні так званих стратегічних засобів забезпечення – обладнання, яке дозволяє збройним силам розгортати, підтримувати та координувати операції, а також збирати розвіддані.

Речник Європейської комісії зазначив, що війна в Україні продемонструвала важливість цих "критично важливих засобів підтримки та мультиплікаторів сили, на яких ґрунтується будь-яка надійна оборона". За його словами, Єврокомісія працює над пропозицією щодо нової програми, яка "допоможе нам задовольнити ці потреби у великому масштабі".

ЄС визначив низку пріоритетних напрямків для спільних інвестицій, зокрема інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, а також розвідку, спостереження та рекогностування. Однак державам-членам не вдалося досягти прогресу через відсутність достатнього фінансування в чинному бюджеті ЄС, який діє до 2027 року.

Перший проєкт наступного бюджету блоку передбачав видатки на оборону у розмірі 130 млрд євро, з яких приблизно половина мала бути спрямована на розвиток стратегічних засобів забезпечення. Однак у ході переговорів фінансування оборони та космічної галузі було скорочено на 30%, повідомив у середу комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Також, за даними ЗМІ, Сполучені Штати відклали на наступний рік оголошення результатів перегляду своєї військової присутності в Європі, яке очікувалося до кінця грудня.