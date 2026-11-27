Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про співпрацю з новим керівництвом Ізраїлю, заявив, що ця країна має знищені збройні сили, вочевидь, переплутавши її з Іраном.

Про це він сказав, спілкуючись з пресою до Дня подяки, повідомляє "Європейська правда".

Курйоз стався, коли журналіст запитав Трампа про те, чи планує він здійснити дзвінок главі ізраїльського уряду Беньяміну Нетаньягу та чи готові США до співпраці з новим керівництвом Ізраїлю.

Натомість Трамп почав розповідати про "знищену армію", маючи на увазі Іран.

"Ми намагаємося дати їм шанс проявити розсудливість. У них немає збройних сил. Їхні збройні сили знищені. Їхні повітряні сили знищені. Їхній флот знищений. Їхня протиповітряна оборона знищена", – відповів президент США.

Trump Mixes Up Israel with Iran: Q: How are you preparing to deal with the next incoming Israeli leadership? Trump: Well, you know, we're trying to give them a chance to be smart. They they have no military. Their military is decimated. Their air force is wiped out. Their navy is wiped out. Their anti-aircraft is wiped out. – Acyn (@Acyn) November 26, 2026

Трамп додав, що "вони не змогли нічого вдіяти" зі своїми ядерними об’єктами, які нібито знищили США.

Глава Білого дому також припустив, що Сполучені Штати могли б атакувати гору Пікакс – це вершина в Ірані, де розташований підземний ядерний об’єкт.

"Але було б добре, якби вони уклали угоду", – підсумував Трамп.

Раніше американський президент Дональд Трамп попередив, що може віддати наказ про удари по Ірану після Нового року, якщо країни не дійдуть згоди.

За даними ЗМІ, Трамп заявив високопосадовцям своєї адміністрації, що може утриматися від ударів по Ірану, якщо з боку Тегерана або підтримуваних Іраном єменських хуситів не буде нових провокацій.

Понад 70% американців хочуть, щоб новий Конгрес вжив заходів для припинення війни з Іраном.