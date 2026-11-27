Президент Володимир Зеленський заявив, що американська сторона "надіслала деякі позитивні сигнали" щодо роботи супутникових систем Starlink і Starshield в Україні, втім наразі досі фіксуються обмеження у роботі на тимчасово окупованих територіях.

Про це він розповів у інтерв’ю BBC, пише "Європейська правда".

У Зеленського попросили розповісти, що зараз відбувається з обмеженнями Starshield та Starlink.

"До цього у нас було більше проблем, але американська сторона надіслала деякі позитивні сигнали", – відповів український президент.

На уточнювальне запитання, чи система вже повернулася до норми, Зеленський зазначив, що "вона повернулася до норми на тій території України, яку ми контролюємо".

"Але зараз ми маємо обмеження на тимчасово окупованій території. Це проблема. Ми не можемо наздогнати реактивні "шахеди" перехоплювачами на тимчасово окупованій території. Ми можемо робити це на контрольованій, але часто вже буває запізно. Вони завдають ударів по нашій інфраструктурі, енергетичних об'єктах тощо", – пояснив він.

Також його запитали, чи це рішення Білого дому.

"Технічно – це SpaceX. Політично – не знаю. Справді не знаю. Це як пінг-понг, ми питаємо одну сторону, вони кажуть, це інші, ми питаємо інших, вони кажуть, що це не вони. Найважливіше те, що це питання рішення. Так само як і з ракетами Patriot: постачати їх чи ні. Це питання політичного рішення", – додав Зеленський.

Раніше тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив, що ситуація довкола обмеження роботи системи Starshield досі не вирішилась.

12 листопада президент повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні перебої в роботі Starshield.

Згодом він заявив, що компанія SpaceX у розмові з Міністерством оборони України заявила, що не запроваджувала обмежень у роботі Starshield, і що проблема має технічний характер.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп стверджував, що не чув про обмеження роботи Starlink в Україні.