Литва пригрозила позбавити юридичного статусу представництво Тайваню у Вільнюсі, оскільки прагне налагодити свої відносини з Китаєм.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Президент Литви Гітанас Науседа у четвер, 26 листопада, заявив, що уряд країни має право вжити односторонніх заходів, якщо Тайбей відмовиться змінити назву представництва, яке наразі називається "тайванським".

"У минулі роки були певні очікування, але кінцевий результат виявився іншим", – сказав він.

А прем’єр-міністр Міндаугас Сінкевічюс зазначив, що розглядає можливість позбавлення представництва статусу, хоча волів би досягти домовленості.

ЗМІ писали, що Міністерство закордонних справ Литви у вересні начебто попросило представництво Тайваню у Вільнюсі змінити назву протягом тижня.

Згодом після публікації Сінкявічюс заявив, що зміна назви представництва Тайваню у Вільнюсі була б передчасною до проведення переговорів з китайськими дипломатами.

Відносини між Литвою та Китаєм погіршилися у 2021 році після того, як Вільнюс дозволив Тайваню відкрити представництво під назвою "Тайванське представництво". Аналогічні представництва в інших країнах зазвичай діють під назвою Тайбейського.

У відповідь Китай знизив рівень свого дипломатичного представництва в Литві з посла до тимчасового повіреного у справах. Китайські дипломати відсутні в Литві з травня 2025 року, після того, як Вільнюс відмовився видавати їм нові акредитації.